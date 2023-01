Pripravite se na prihodnost z idealno rešitvijo za ogrevanje doma

"Hladno je, lahko vklopite klimatsko napravo?" Tega izraza običajno ne pričakujemo, saj klimatske naprave še zmeraj povezujemo le s hlajenjem. V sodobnem svetu sistemov za ogrevanje in hlajenje domov je tako klimatska naprava učinkovit in varčen način vzdrževanja temperature v vašem domu skozi vso leto.

Uporaba klimatske naprave za ogrevanje in hlajenje

Številni prebivalci Evrope vse do zadnjih let niso potrebovali klimatskih naprav za hlajenje svojih domov. Zaradi globalnega segrevanja, ki je povzročilo višje poletne temperature, pa se vse več ljudi odloča za njihovo namestitev. Leta 2018 je bilo v Evropi prodanih 8,4 milijona klimatskih naprav, kar je 11 odstotkov več kot leto prej.

Vendar se mnogi ne zavedajo, da klimatska naprava ni namenjena le hlajenju v poletni vročini, temveč se lahko isti sistem uporablja tudi za ogrevanje vašega doma pozimi.

Kako točno klimatska naprav ogreva vaš dom? Hiter odgovor je, da deluje ravno obratno kot pri hlajenju vašega doma. Klimatska naprava, znana tudi kot toplotna črpalka zrak-zrak, v načinu hlajenja odvaja toploto iz prostora in jo prenaša ven. V načinu ogrevanja ventil spremeni smer pretoka hladilnega sredstva, tako da v vaš dom prihaja topel zrak.

Klimatska naprava porabi manj energije kot tradicionalno plinsko ali električno ogrevanje

Toplotna črpalka zrak-zrak deluje nekoliko drugače od običajnih plinskih in električnih ogrevalnih sistemov, ki smo jih vajeni. Klimatska naprava ne proizvaja toplote z gorivom ali z električno energijo iz omrežja, temveč pridobiva toplotno energijo iz zraka, tako da topel zrak prenaša v vaš dom, hladnega pa odvaja iz njega. Električna energija je potrebna le kot vir napajanja, zato je poraba iz omrežja precej manjša. Zaradi uporabe obnovljivih virov energije lahko klimatska naprava z enako količino električne energije, kot jo porabi električni grelnik, proizvede do trikrat več toplote, zato je veliko varčnejša izbira, ki znatno zmanjša tudi vaše račune za energijo.

Klimatska naprava uporablja obnovljivo energijo, zato predstavlja trajnostno in varčno rešitev za ogrevanje

Ko se odločate za klimatsko napravo, je treba razmišljati o prihodnosti in upoštevati dolgoročne stroške in trajnostne dejavnike. Energijska učinkovitost je dober pokazatelj, kako učinkovit je sistem. Klimatske naprave Daikin imajo energijsko oceno do A+++, kar pomeni, da so zelo učinkovite. Upoštevati morate tudi vrsto hladilnega sredstva, ki se uporablja v klimatski napravi. R-32 je trenutno najnaprednejše hladilno sredstvo, ki prenaša toploto učinkoviteje od drugih, omogoča manjše polnjenje hladilnega sredstva in ima manjši vpliv na globalno segrevanje, saj se je njegov vpliv na okolje zmanjšal do 75 odstotkov.

Da bi bila naprava v odličnem stanju, glede vzdrževanja klimatske naprave ni potrebno veliko. Kljub temu pa morate redno čistiti filtre in jo strokovno servisirati, da bo vedno lahko opravljala svoje delo najučinkoviteje.

Celoletni nadzor ozračja s klimatsko napravo za ogrevanje in hlajenje

Tudi če niste razmišljali o namestitvi hladilnega sistema v svoj dom, je klimatska naprava idealna možnost tudi za ogrevanje, zato boste lahko z dodajanjem klimatskih naprav kot novega ogrevalnega sistema v vsakem letnem času vzdrževali prijetno temperaturo v svojem domu.

Klimatske naprave lahko delujejo pri širokem razponu temperatur in tako hladijo ali ogrevajo vaš dom, vendar bo v nekaterih hladnejših podnebnih območjih morda potreben izboljšan sistem za obvladovanje ekstremnega mraza. Daikin ima poseben optimiziran program za ogrevanje, ki je bil preizkušen za zanesljivo delovanje pri temperaturi do –25 stopinj Celzija.

Klimatska naprava ima tudi dodatne prednosti, na katere morda niste pomislili. Z delovanjem klimatske naprave vzdržujete dobro prezračevanje in udobno raven vlage v svojem domu, nekatere pa imajo tudi funkcijo filtriranja ali čiščenja zraka, ki z odstranjevanjem prahu ter morebitnih alergenov izboljšajo kakovost zraka v prostoru.

Namestitev klimatske naprave je idealna možnost, da si v prihodnosti zagotovite rešitev za ogrevanje svojega doma. Zaradi dodatnih prednosti, kot so hlajenje v poletnih mesecih, boljša kakovost zraka, visoka učinkovitost in nizki obratovalni stroški, predstavlja dragocen dodatek k vašemu domu.