Pri dolgoročnem reševanju ogrevanja in hlajenja ni prostora za kompromise

Energetska in okoljska kriza sta povpraševanje po učinkovitejših načinih ogrevanja in hlajenja povečali za nekajkrat. Projekt, ki zahteva dolgoročno načrtovanje, strokovno izbiro in izvedbo ter večjo naložbo, marsikoga postavlja pred vprašanje, komu ga zaupati.

Slovensko družinsko podjetje Atlas iz Vojnika pri Celju, ustanovljeno leta 1990, pristopa k rešitvam ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri energije celostno, vse od zasnove do izvedbe. Pri tem prednjačijo z dolgoletnimi izkušnjami, vrhunskimi napravami in optimalnimi individualnimi rešitvami, pove v pogovoru direktor podjetja Yasin Jodeh.

Podjetje Atlas je ustanovil vaš oče. Na začetku je bilo to sicer trgovsko podjetje na področju hlajenja in ogrevanja. Kako se je spremenilo od ustanovitve?

Moj oče je ustanovil podjetje Atlas za razvoj lastnih potencialov na zelo širokem področju trgovanja, kmalu po ustanovitvi pa je zaznal potrebo domačega trga po rešitvah za ogrevanje in hlajenje. Prvi v Sloveniji in širše je začel uvažati klimatske in ogrevalne naprave. Ko sem začel delati v podjetju leta 2005, sem začel delovati kot podjetje znotraj podjetja in graditi ekipo, ki dela projektno in ne trgovsko, prve toplotne črpalke smo začeli dobavljati leta 2006.

Na podlagi česa ste izbrali dobavitelje opreme?

Naše načelo je, da želimo na trgu zagotavljati najvišjo kakovost in tehnologijo in skladno s tem smo ohranjali sodelovanje z dobavitelji, ki ne le sledijo, temveč postavljajo merila za konkurenco. Tako smo že 25 let zastopnik največjega proizvajalca klimatskih naprav na svetu Gree, ki že vsaj 15 let razvija naprave, ki poleg hlajenja zelo učinkovito in z visoko zmogljivostjo ogrevajo tudi v ekstremnih razmerah. Drugi steber naše ponudbe so sistemi s toplotnimi črpalkami, pri čemer odlično sodelujemo s švedskim proizvajalcem Thermia, ki je v zadnjem desetletju postavil nove standarde na področju geotermalnih toplotnih črpalk, tako da je povprečno letno učinkovitost naprav povečal za vsaj 40 % v primerjavi z drugimi ponudniki na trgu, in prav na tem področju vidimo izjemen potencial za nadaljnji razvoj podjetja.

Zakaj ravno geotermalne toplotne črpalke? Trend na trgu je usmerjen v preprostejše rešitve.

Geotermalna toplotna črpalka res zahteva nekoliko več truda ob prvi instalaciji, a že sama naprava ima v praksi približno dvakrat daljšo življenjsko dobo od zračne, deluje z bistveno višjo energijsko učinkovitostjo in je neopazna. Vrtina v zemlji, globine v povprečju od 80 do 160 metrov, ni izpostavljena vremenskim spremembam in vplivom ter zajema toploto pri temperaturi, ki je vse leto stabilna, med 5 in 10 °C. Naložba v zemeljsko sondo pa je pravzaprav dosmrtna.

Trenutno živimo v času podivjanih cen energentov in vse več lastnikov nepremičnin je pripravljenih na dolgoročno naložbo. Za koliko je naraslo povpraševanje in kako to vpliva na delovanje podjetja Atlas?

Uporabniki se zavedajo pomembnosti zares učinkovitih rešitev, vse manj je polovičarstva in sprejemanja kompromisov na račun nižje cene. Zavezani smo stalnemu zviševanju lastnih standardov kakovosti dela, kar je ob povečanem obsegu dela poseben izziv, vendar nam za zdaj dobro uspeva. Hkrati opažamo problem dobavljivosti sestavnih delov in končnih produktov, kar pa za zdaj ni prevelika težava, saj so vsi naši izvajalci in partnerji, ki izvajajo sisteme na terenu, zasedeni za nekaj mesecev, tudi do pol leta vnaprej. Kupci pa se vse bolj zavedajo, da ponujamo rešitve, ki bodo z njimi še dolga leta po vgradnji, in ni toliko pomembno, ali bo sistem vgrajen čez tri ali čez šest mesecev.

Kaj prepriča vaše kupce, da vam zaupajo tako odgovorne in dolgotrajne projekte?

K vsakemu projektu pristopimo individualno, saj se zavedamo, da je vsaka stavba zgodba zase. Pri nas ni tipskih rešitev in to nas loči od večine drugih ponudnikov. Pravilno načrtovanje je pogoj za dobro izvedbo in kakovostna izvedba pogoj za zanesljivo in učinkovito delovanje, posledica tega pa je zadovoljstvo uporabnika. Skozi vse faze projekta imamo interno kontrolo, ki zagotovi, da je predhodna faza izvedena najbolje, kar je lahko. In merila izvedbe se od projekta do projekta višajo, vsak dan se učimo, to s ponosom poudarimo, in verjetno bo tako še nekaj časa – to je osnova za naš razvoj.

Dobro zasnovana rešitev bo po vgradnji delovala zanesljivo, prinašala večje prihranke in bo trajnejša – kako se to kaže v praksi?

Od prvih začetkov smo zavezani k ponujanju inovativnih produktov, ki morajo uporabniku zagotoviti trajno in zanesljivo delovanje. Kupci se obračajo na nas za rezervne dele za naprave, ki smo jih dobavili pred 30 leti. Nekatere izmed klimatskih naprav, ki smo jih dali na trg v začetku in sredi 90., še vedno delujejo. Zadnja leta so pomemben del našega posla rešitve z geotermalnimi toplotnimi črpalkami. Zastopamo proizvajalca, ki jih izdeluje že 50 let, in po njihovih izkušnjah delujejo do 30 let, ko pa je čas za menjavo, menjajo le napravo, vrtina z geosondo pa je uporabna še naprej. Tako začetna naložba zagotavlja uporabniku 50 let in več brezplačne in za okolje prijazno energije iz zemlje. Pomislite, koliko kurilnega olja ali plina je v tem času porabila povprečna slovenska hiša, grajena v 70. letih prejšnjega stoletja.

Za konec še pogled v prihodnost. Kakšna je vizija vašega podjetja in kakšne cilje ste si zastavili?

Pri Atlasu želimo postati vodilni ponudnik rešitev za ogrevanje in hlajenje z obnovljivimi viri energije v Sloveniji, a z zmerno rastjo, ki v ospredje še najprej postavlja kakovost storitev in krepitev iskrenih odnosov s partnerji, dobavitelji in kupci.