Prenova doma: kako od ideje do uresničitve?

Prenove doma so lahko zelo izpolnjujoče in koristne, če so opravljene pravilno. Ne glede na to, ali prenavljamo ves dom ali morda le kuhinjo, je to svojevrstna pustolovščina, ki pa s seboj prinaša veliko usklajevanja in prilagoditev. Dejstvo je, da tak projekt zahteva veliko energije, časa in denarja. Če želimo že prvič narediti vse pravilno, moramo pred začetkom dobro razmisliti in se na projekt prenove dobro pripraviti.

Preden se lotimo prenove, moramo biti povsem pripravljeni na svoj projekt, v nasprotnem primeru se bomo morali spopasti s številnimi manj ljubimi posledicami. Pred prenovo razmislimo o tem, ali bomo prenavljali sami ali bomo poiskali izvajalca, saj je od tega precej odvisen tudi strošek prenove. Morda najpomembnejše pa je razmisliti o tem, katere ideje za prenovo doma bi bile najbolj koristne za naš dom in kako jih najbolj učinkovito izvesti.

Najprej naredimo načrt in določimo proračun

V primerjavi z gradnjo nove hiše je prenova doma morda še bolj zapletena, saj moramo pri prenovi upoštevati že določeno kvadraturo prostorov. Brez podrobnega načrta bi lahko na koncu dobili nekaj, česar si nismo želeli. Vedeti moramo, kaj natanko želimo, in dati to na papir. Ali bomo le zamenjali notranjo opremo ali povsem preoblikovali prostore, kar morda vključuje tudi podiranje sten?

Ko vemo, kaj želimo, je čas, da določimo proračun. Preden se preveč zaljubimo v kuhinjo, ki smo jo našli na spletu, preverimo razpoložljiva finančna sredstva. Sprehodimo se po prodajalnah z opremo za dom, primerjajmo cene, pridobimo čim več ponudb … Čeprav je določitev proračun ključnega pomena, pustimo prostor tudi za nepričakovane stroške. Dajmo na stran nekaj dodatnega denarja za takrat, ko stvari ne gredo po načrtih.

Eden od najbolj srčnih projektov pri prenovi Načrtovanje ali prenova otroške sobe je običajno zelo čustven projekt. Zgodi se, ko pričakujemo otroka ali ga gledamo, kako hitro odrašča. Naj nam odločitve o barvah, materialih in še marsičem nekoliko olajšajo nasveti, ki so zbrani s pomočjo arhitekta v vodiču za Prenovo otroške sobe po meri otroka. Prenesite ga in pridobite vrsto idej za izbiro barv in opreme, predlogov za izbiro talnih oblog in optimalno postavitev luči ter številne nasvete, da bo sobica za našega malčka varen in prijeten prostor. Če je otrok morda že svojeglav najstnik, v vodiču poiščimo nasvete, kako naj tudi sam sodeluje pri prenovi svojega najljubšega zatočišča.

Postavimo realen časovni okvir

Določimo vrstni red opravljanja del pri prenovi in okvirne urnike, ko želimo, da bi bilo določeno delo opravljeno. Proces prenove je lahko kaotičen, če se ga lotimo v lastni režiji. Zlahka pozabimo na to, kaj bi morali še narediti. Če imamo pripravljeno okvirno časovnico, ostanemo osredotočeni, dokler projekt ni dokončan. Zavedati pa se je treba, da prenove pogosto trajajo dlje, kot je bilo pričakovano, saj lahko na primer neugodne vremenske razmere ali zamude pri dobavi projekt močno zavlečejo.

Prenova v lastni režiji ali z izvajalci

Nekatere prenove so dovolj preproste, da jih lahko izvede lastnik stanovanja z malo gradbenega znanja. Tudi preproste "kozmetične" izboljšave doma, kot sta nova barva sten ali zamenjava luči, je mogoče opraviti brez pomoči strokovnjaka. S tem, ko določeno delo opravimo sami, lahko ta proračun za prenovo usmerimo denimo v nakup kakovostnih materialov. Seveda pa moramo biti prepričani o svojih sposobnostih in veščinah, kadar določena dela opravljamo sami. Če nismo prepričani, kako bi se določene naloge lotili, je bolje, da poiščemo strokovnjake. Upoštevati moramo tudi, koliko prostega časa imamo. Najemanje profesionalnih izvajalcev lahko pripomore k olajšanju postopka prenove. Ne samo, da imajo ustrezno opremo in ustrezno znanje, temveč lahko delo dokončajo hitreje.

Dom je ena izmed najdragocenejših stvari

Dom ni le hiša ali stanovanje, temveč vključuje številne prijetne trenutke in spomine, velike in drobne stvari, ki so za našo družino edinstvene. Zato je povsem razumljivo, da želimo zagotoviti popolno varnost svojega udobnega zavetišča.

Naš dom, hiša ali stanovanje in naši predmeti, s katerimi smo ga opremili, so hkrati zelo pomemben, običajno tudi najpomembnejši del našega premoženja. Prav zato potrebujemo tudi edinstveno zavarovanje hiše, s katerim poskrbimo, da bo naš dom varen tudi, če se zgodi škoda, v primeru velikih ali majhnih nevšečnosti.

Z zavarovanjem Paket Dom zavarujemo svoj dom v celoti:

nepremičnine (hišo, stanovanje, gospodarsko poslopje, počitniško hišo, garažo, bazen, kurilne naprave …) in

predmete – premičnine v njem (pohištvo, gospodinjske stroje, steklo na štedilniku in v kabini za prhanje, igrala na dvorišču, glasbila …).

Zavarovanje hiše oz. zavarovanje stanovanja je enostavno za sklenitev in prijavo škode, prilagodimo si ga po svojih potrebah, ves čas pa imamo na voljo asistenco in mrežo obrtnikov, ki nam nemudoma razreši težavo, ko se nam kaj pokvari, imamo težave s ključi, nam začne puščati kotliček … V primeru, da po nesreči (mi sami, otrok ali domači kuža) povzročimo škodo drugim, nam jo krije domsko zavarovanje, ker vključuje dodatno zavarovanje odgovornosti.

Odločimo se za fleksibilen nabor kritij, ki se prilagajajo našim željam

Pri Generali zavarovalnici lahko pri zavarovanju Paket Dom izbiramo med različnimi paketi – Osnovnim, Ekskluzivnim ali Premium – in znotraj njih posamezna zavarovalna kritja prilagodimo svojim potrebam. Veliko skrbi nam prihrani večletno zavarovanje doma, pri čemer nas agent opozori, ali je zavarovanje hiše še vedno ustrezno, kar pomeni, da vključuje potrebna kritja in dovolj visoke zavarovalne vsote.

Poleg tega lahko izbiramo med različnimi paketi asistenčnih storitev, ki omogočajo nujno pomoč, na primer v primeru počene vodovodne cevi ali uničene ključavnice, z enim samim klicem na številko 080 88 48. Sogovornik nam bo svetoval in dal ključne informacije za pravilno ravnanje v primeru škode ter za nas organiziral vso potrebno pomoč, zavarovalnica pa bo v tem primeru pokrila nastale stroške popravila. Z domsko asistenco bomo lažje uredili posledice škode. Da bomo v svojem domu še naprej uživali, kot znamo le mi.