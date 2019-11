PREJ/POTEM: Kako je iz temnega stanovanja nastal svetel in sodoben dom

Hermina Pantner je ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri zapisala, da bi želela prenoviti stanovanje, ki ga je kupila decembra lani. In čeprav je njeno stanovanje razmeroma mlado, saj je šele dobro doseglo polnoletnost, se v njem ne počuti dobro. Želela je predvsem doseči večjo funkcionalnost, pa tudi več svetlobe in seveda sodobnega pridiha.

Nastal je predlog za popolno prenovo, ki je enosobno stanovanje preobrazila in pomladila. Preverite, na kakšen način lahko pričarate čisto drugačno vzdušje v svojem domu in si tako konkretno izboljšate svoj življenjski slog.

Ali tudi vi sanjate o popolni prenovi stanovanja? Naj vam pri tem pomaga Abanka z ugodnim stanovanjskim in potrošniškim kreditom.

Tudi če je stanovanje v novejšem objektu, se lahko zgodi, da njegova zasnova ne ustreza potrebam življenjskega stila in okusu njegovega uporabnika. Čeprav lahko že ob nakupu dobro prepoznamo njegov potencial glede na svoje želje, se včasih šele z uporabo obstoječega stanovanja izkaže, kaj vse bi še lahko izboljšali. Takšen primer predstavlja tudi nagrajenka, ki je prepoznala pomanjkljivosti svojega novega stanovanja in je bila glede tega pripravljena poiskati strokovno pomoč.

Predstavitev obstoječega stanovanja

Stanovanje je v četrtem nadstropju večjega večstanovanjskega objekta, ki je bil zgrajen pred slabimi 20 leti. Objekt je umeščen na robu, kjer se naselje stika z gozdom. Stanovanje je locirano na južnem delu objekta. Na južni steni ima večje okno, ki omogoča dober izkoristek celodnevnega vira naravne svetlobe in hkrati ponuja kakovosten pogled na umirjeno naravo. Uporabna površina stanovanja je približno 35 kvadratnih metrov. Celotno stanovanje predstavljata velik odprt prostor ob oknu in zaprt del ob vhodu, ki je razdeljen na predsobo in kopalnico. Velik odprt del stanovanja tako predstavlja ves dnevni in spalni prostor, med njima je razvrščena tudi oprema za vse druge dejavnosti. Kuhinja je zaradi bližine vodovodnih priključkov umeščena ob steno s kopalnico. Prestalo pohištvo je razporejeno po stanovanju tako, da je prilagojeno življenju ene osebe, ki prebiva v njem.

Kakšne so bile želje nagrajenke?

Glavni cilj je bil v stanovanju doseči odprtost, urejenost in sodobnost, ob vsem tem pa predvsem zagotoviti udobno uporabo. To v manjših stanovanjih večinoma pomeni predvsem boljši izkoristek razpoložljive kvadrature, ki bo na manjši površini omogočala tako udobno rabo, kot bi jo omogočalo večje stanovanje. V takšnem primeru se hitro zgodi, da vse dejavnosti nekega uporabnika potrebujejo več prostora, kot ga ponuja določeno stanovanje.

V tem primeru je smiselno razmisliti o večnamenskih prostorih in hibridnih kosih pohištva, na katerih je mogoče izvajanje več kot le ene dejavnosti. Sama uporaba pa seveda ni odvisna le od udobnih dostopov in prehodov temveč tudi o zadostnih dimenzijah površin, ki jih določene dejavnosti zahtevajo. Izražena je bila želja, da ima stanovanje dovolj udobno kuhinjo, nujna je bila umestitev manjšega pisarniškega prostora, sedežna garnitura se uporablja bolj kot bralni kotiček, televizorja v stanovanju ni, vendar mu lahko predvidimo ustrezno mesto, postelji pa bi našli boljšo pozicijo.

Zaradi zagotovitve optimalnega udobja vsem željam in potrebam ter pripravljenosti na kompletno reorganizacijo in posodobitev stanovanja se je kot smiselna rešitev pojavila ideja za popolno, vendar racionalno prenovo stanovanja.

Analiza stanovanja

V omenjeni razporeditvi stanovanja je bilo ugotovljeno, da stene, ki opredeljujejo sobe, niso nosilne, kar pomeni, da pri njihovi morebitni prerazporeditvi ne vplivamo na obstoječo nosilnost objekta. S prerazporeditvijo predelnih sten je mogoče spremeniti obliko prostorov in s tem omogočiti različno osvetljevanje posameznih kotičkov stanovanja, s tem pa tudi ustvariti nove želene mikroambiente.

Stene in stropi so v stanovanju montažni, kar omogoča preprostejšo prerazporeditev in reševanje vsebovanih inštalacijskih vodov. Pri reorganizaciji prostorov je vseeno treba paziti, da nova inštalacija ustreza svojim zahtevam, zato je v tem primeru bila izrazita omejitev pozicija kuhinje, ki mora zagotoviti ustrezno napeljavo do vodovodnih priključkov in pravilne padce odtočnih cevi. Stanovanje se prek skupne kotlovnice ogreva s pomočjo dveh radiatorjev, ki predvidoma ostajata na svojih mestih.

Kakšna je pot do končne zasnove?

Da bo stanovanje bolj zračno, površina pa bolje izkoriščena, je predsobo smiselno priključiti k velikemu odprtemu prostoru. Zaradi naravnega vira svetlobe iz le ene smeri je bilo ugotovljeno, da je ob oknu najbolj smiselna razvrstitev dnevnih prostorov, v katerem je s stransko osvetlitvijo vsak predel dovolj kakovostno osvetljen. Dnevne prostore standardno predstavljajo kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Od tega jedilnica ali sedežna garnitura v dnevni sobi večinoma predstavljata prostor za druženje. Ker je za ves program na takšni kvadraturi premalo prostora, se kavč poleg prostora za počitek lahko uporablja tudi kot prostor za branje. Kuhinja je postavljena ob steno, s čimer ostane več prostora za udobno jedilnico, ki hkrati predstavlja primaren prostor za druženje.

Velik izziv predstavlja umestitev postelje, ki na takšni kvadraturi zavzame velik del površine. Spalnica je v našem vsakdanu še vedno primarni prostor za počitek, zato je v tem primeru cilj zagotoviti maksimalno udobno spalnico, še posebej, ker je prostor za počitek oziroma kavč v dnevnem delu manjši. Spalnica je tako umeščena ob kopalnico, s katero skupaj tvorita zasebni del. Ker ne želimo, da je spalnica utesnjena in da ima zagotovljeno naravno svetlobo, se poraja vprašanje, ali jo lahko poljubno odpiramo ali zapiramo k odprtemu delu stanovanja?

Smiselno razvrščeni dnevni in zasebni prostori omogočajo, da je tudi preostali prostor zračen in naravno osvetljen. Ker je še vedno treba umestiti precej pohištva za preostale dejavnosti, se po celotni dolžini stanovanja izoblikuje dolga večnamenska vgradna omara z vso potrebno vsebino.

Kako je videti obnovljeno stanovanje?

Novo stanje predstavlja odprto zračno stanovanje s prostori, namenjenimi večnamenski rabi. Ob vstopu v stanovanje se znajdemo na razkošnem hodniku, ki ima na levi strani dolgo omaro, ki nas vodi skozi celotno stanovanje. V omari sta smiselno in praktično razvrščeni garderoba in velika omara za oblačila, nasproti spalnice. V omaro sta prav tako vključena kavč oziroma bralni kotiček ter pisalni kotiček, do katerega dostopamo z odpiranjem določenih vrat.

Na desni strani hodnika je dostop v kopalnico. Kopalnica je reorganizirana, tako da je prostornejša in omogoča udobnejšo rabo kopalniške opreme. Ko se sprehodimo naprej po hodniku, nas ob desni strani vodi zračna lamelna stena, za katero je umeščena prostorna spalnica. V spalnici se po potrebi lahko namesti tudi televizor. Med lamelami so pri vhodu skriti tudi obešalniki. Spalnica ima na strani proti oknu steklena drsna vrata ter zaveso. Na ta način lahko poljubno reguliramo raven intime zunaj in znotraj spalnice ter njeno osvetlitev. Steklena stena spalnico tudi s higienskega vidika ščiti pred kuhinjo.

Preostanek stanovanja predstavlja dnevni del, katerega osrčje je jedilna miza, ki hkrati služi kot prostor za druženje. Po potrebi se lahko miza pristavi h kavču in omogoči omizje večji družbi. Kuhinja je stisnjena ob desno steno. Tako zgornji del kuhinje kot tudi druge omare potekajo do stropa, najvišji predeli omar se lahko uporabljajo kot shramba na daljši rok.

Kakšen bi bil strošek takšne prenove? Uroš Špile ocenjuje, da bi bil strošek takšne prenove predvidoma od 15 do 20 tisoč evrov, odvisno predvsem od izbire materialov, izvajalcev in pohištva.