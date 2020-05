Pomladna svežina v obliki subvencije za vaše zdravje

Pravijo, da se iz najhujših preizkušenj naučimo največ. Če kaj, smo v tem času spoznali, kako malo je pravzaprav potrebno, da smo srečni, zadovoljni, in katere stvari so v življenju resnično najpomembnejše. Zdravje in dobro počutje sta gotovo najvišje na seznamu naših prioritet. Vse pa se začne v objemu naših domov .

Zaradi varnostnih ukrepov, ki veljajo zaradi preprečevanja širitve novega koronavirusa, smo bistveno več časa doma, v zaprtih prostorih, kjer je še kako pomembno, da dihamo svež zrak.

V preteklem obdobju smo za štirimi stenami v želji po zajezitvi virusa preživeli več časa kot kadarkoli do zdaj. Dom je postal prostor za življenje. Prostor, ki se je v hipu spremenil tudi v pisarno, učilnico, vrtec in po potrebi telovadnico. Čez noč je dom postal ves naš svet. V težkih časih, ki smo jih pred kratkim vsi okusili na lastni koži, smo ugotovili, da so pomembne majhne stvari, ki so istočasno tudi največ vredne. Na prvem mestu sta zdravje in dobro počutje, katerih osnova je svež zrak.

Ko smo bili prisiljeni ostati doma, je ta odigral še kako pomembno vlogo v naših bivališčih. Čeprav se razmere izboljšujejo, pa bo dom tudi v prihodnje naša oaza, naše zatočišče, v katerem je bolj kot kadarkoli in kjerkoli drugje pomembno, da se počutimo udobno. A svež zrak v stanovanjih pravzaprav ni samoumeven.

Odpiranje oken ali prisilno prezračevanje?

V času izrednih razmer, ko je v stanovanju neprestano več ljudi, je po priporočilih NIJZ treba prezračevanje izvajati petkrat na dan po pet minut. Sledi vprašanje - ali lahko z odpiranjem oken in prepihom večkrat na dan sploh dosežemo tak učinek kot s prisilnim prezračevanjem?

Odgovor je nikakor, saj pri prezračevanju skozi okna nikoli ne zamenjamo celotnega zraka v svojem domu, zračni tokovi niso pravilno usmerjeni in zrak ni prefiltriran. Za najboljšo celostno rešitev velja "prisilno prezračevanje" ter vgradnja kakovostnega in zanesljivega decentralnega prezračevalnega sistema Lunos, ki poskrbi, da so izmenjave zraka nadzorovane (ne preveč in ne premalo), da pri tem ne izgubljamo dragocene energije ter tako poskrbimo za zdravje stanovalcev in tudi objekta.

Ker se v podjetju Lunos zavedajo, da je vsak ponoven začetek težak, tudi po obdobju samoizolacije, ko se ponovno začenja utrip vsakdana, kot smo ga poznali nekoč, so naredili korak proti strankam in uporabnikom ter pripravili pomladansko akcijo s kar 40-odstotnim popustom - 20 odstotkov popusta znaša subvencija EKO sklada, dodatnih 20 odstotkov popusta pa ponuja Lunos. Rezervirajte si termin za brezplačen ogled njihovih strokovnjakov.

Spomladi alergije, poleti vročina, pozimi mraz

Spomladi je prezračevanje oteženo zaradi alergij, spreminjanja vremena, poleti zaradi vročine, pozimi zaradi mraza. Po podatkih strokovnih institucij je v Sloveniji plesnivih več kot 50 tisoč stavb, še več pa jih je "bolnih", ker v njih ni ustrezne menjave zraka. Plastična in večslojna okna v prostorih zadržujejo zrak, kar kljub določenim prihrankom ni zdravo.

V našem domu prezračevanje deluje tako, kot poteka dihanje pri človeku. Vsaka hiša in vsako stanovanje potrebujeta tako imenovano "izmenjavanje" zraka. Zrak v zaprtih prostorih se hitro izrabi, koncentracije CO2 pa se v primerjavi s kisikom dvignejo. Tako kot naše dihanje mora tudi proces prezračevanja potekati nemoteno in nenehno, ne glede na to, v katerem letnem času smo.

Ključnega pomena je, da prezračevalnemu sistemu v svojem domu namenimo pozornost, ki si jo zasluži, ter se začnemo zavedati pomena, ki ga ima prezračevanje za kakovost bivanja in navsezadnje naše zdravje.

Za močan imunski sistem (in posledično večjo odpornost proti virusom) nujno potrebujemo svežino, primerno vlago ter pravilno razmerje med CO2 in kisikom. Še posebej med nočnim počitkom, ko se telo regenerira. Optimalne pogoje v svojem bivalnem domu si lahko zagotovite z vgradnjo decentralnega prezračevalnega sistema, pri katerem se zrak v celoti prefiltrira, hkrati pa ni prepiha in toplotnih izgub. Lunos prezračevalni sistemi so mnogo več kot običajno prezračevanje. So večkrat nagrajeni, varčni, prijazni do okolja in tihi, za uporabnike pa popolnoma nemoteči, saj je njihovo delovanje skoraj neslišno. Ustvarjajo prijetno bivanje brez vlage in plesni. So cenovno ugodni in preprosti za vgradnjo, primerni za starejše hiše in novogradnje, tako za dom kot poslovne prostore.

Specialisti na področju prezračevanja ponovno v polnem zagonu

V podjetju Lunos so specialisti za področje prezračevanja. Naše domove prezračujejo že od leta 1959. Po težkem obdobju samoizolacije so, kot pravijo, tudi sami spet v polnem zagonu in pripravljeni, da v številne slovenske domove vnesejo val svežine. Svežine, ki jo uživa že več kot 15 tisoč uporabnikov sistemov Lunos, ki so že pred in tudi v času karantene dihali prefiltriran zrak. Podjetje Lunos vsako leto svoje sisteme vgradi v več kot 1.500 objektov.

Pozitivne izkušnje s prezračevalnimi sistemi Lunos ima tudi 52-letni Danijel iz Ivančne Gorice: "Zadnje čase sem res več doma kot kadarkoli. Delam od doma, tako da mi je svež zrak zelo pomemben. Vreme se nenehno spreminja, najprej mrzlo, potem toplo kot poleti, potem spet malo nad ničlo. Gretje smo izklopili že pred nekaj časa, greli smo s klimo. Zaradi tega smo imeli vedno suh zrak, tudi nenehno zračenje prostora ni pomagalo. Odkar sem se odločil vgraditi prezračevalni sistem Lunos, pa teh težav ni več. Zrak je čist in svež ves dan, kar mi olajša delo, saj se počutim bolje. Res vrhunska zadeva, pa še vgradnja je bila hitra in brez težav."

Podjetje Lunos ima v Sloveniji 73-odstotni tržni delež na področju decentralnih prezračevalnih sistemov, kar je predvsem zasluga odličnega proizvoda, kakovostnega servisa in korektnega odnosa do kupcev.

Vgradnja mogoča v vseh letnih časih

In kako je s samo vgradnjo prezračevalnega sistema Lunos, kakšen je način prezračevanj, kdaj je primeren čas za vgradnjo, kaj za vgradnjo potrebujete, kakšna vrsta sistema je primerna za vaš dom? Je vzdrževanje prezračevalnega sistema zapleteno? In nazadnje - a še zdaleč ne najmanj pomembno - koliko energije privarčujemo s prisilnim prezračevanjem v primerjavi z odpiranjem oken?

Začnimo na koncu - prihranki energije so med 25 in 30 odstotki v primerjavi z odpiranjem oken. Ker je sistem vgrajen hitro in brez večjih posegov, ga lahko vgradimo v kateremkoli letnem času, prav tako ga lahko vgradimo v katerikoli fazi gradnje ali prenove. Tudi vzdrževanje prezračevalnega sistema je podobno v vseh letnih časih, le pozimi priporočajo pogostejše splakovanje trajnih filtrov (na dva meseca) zaradi večje onesnaženosti zunanjega zraka. Filtri se preprosto sperejo pod tekočo vodo in vstavijo nazaj v prezračevalni element.

Ventilatorje sicer praviloma vgradijo v prostore, kjer je zrak najslabši (kuhinja, kopalnica + WC, pralnica). Ti črpajo oziroma odvajajo zrak iz teh prostorov v jaške ali neposredno na prosto skozi zunanji zid. Tako ustvarjajo majhen podtlak, ki povzroči počasen, nemoteč dotok svežega zraka skozi vhodne enote v prostorih. Za vgradnjo prezračevalnega sistema Lunos morate zagotoviti le, da je elektrika pripeljana do mesta vgradnje ali montaže ventilatorskega sistema, za vse preostalo pa poskrbijo njihovi strokovnjaki.