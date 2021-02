Poiščite navdih in zaživite v mansardi kot v pravljici

Zahvaljujoč posebnostim, ki jih ponuja okolje med poševnima strehama, in opremljanju, ki daje obilo možnosti, je končna podoba preurejene mansarde omejena le z razponom vaše domišljije. Oglejte si naše podstrešne navdihe , preberite nekaj koristnih nasvetov in zaživite po lastnih željah!

V iskanju posebnosti

Med najbolj priljubljenimi gradbenimi elementi, ki naredijo mansardo posebno in privlačno, so vsekakor podstrešni tramovi. V njih je očitno nekaj zelo prvobitnega, s čimer se zlahka vsi povežemo. Grče na starem lesu in vidna masivna lesena konstrukcija dajejo bivanju pod streho romantičen pridih. Kot bi bili nekje na mirnem podeželju, tesno povezani z naravo!

Stanovanje v mansardi je zaradi posebnosti, ki jih ima le ta del hiše, izjemen bivalni prostor.

Pomislite na prostorske omejitve

Mansarda velikokrat ponuja posebne in obenem elegantne rešitve tudi za garderobni prostor. Če nimate prave ideje, vprašajte strokovnjake. Preden začnete kakršnokoli poseganje v prostor, pomislite na omejitve, ki jih prinašajo poševnine. Odkrijte te posebnosti in jih uporabite v svojo korist, naj narekujejo zasnovo tlorisa. Pohištvo, izdelano po meri, bo omogočilo najboljši izkoristek prostorskih danosti. Z njim lahko pridete do površin za shrambo, ne da bi izgubili prostornost in zračnost, ki odlikuje najlepša mansardna stanovanja. Čim bolj izkoristite naravno svetlobo, za stene pa uporabite svetle, bele ali bež tone. Lepo osvetljene sobe bodo zagotavljale prijetno bivalno klimo, za povrh pa bodo tudi videti večje. Močnejše barve lahko potem mirno uporabite kot poudarke za posamezne kose opreme ali dodatkov.

Vsaka soba ima svoje potrebe

Še posebno pri opremljanju kopalnice natančno razmislite o postavitvi opreme. Splača se, saj lahko pridete do rešitev, ki vam bodo še dolga leta podarjale edinstveno vzdušje. Mansardna kopalnica ponuja možnosti, kot jih ne ponuja nobena druga.

Kje drugje še lahko ležite v kadi in uživate v zvezdnem nebu?

V mansardni kuhinji boste cenili praktičnost

Pri mansardi imejte v mislih, da boste v veliki meri izgubili prostor, ki ga v klasični kuhinji ponujajo zgornji, na steno obešeni elementi. Pri poševnini je način postavitve drugačen kot pri ravnih stenah. Rešitev ponuja malce širša površina kuhinjskega pulta, ki ponuja več prostora za shranjevanje. Tudi v tem prostoru omogoča najboljše izkoristke po meri izdelano pohištvo.

Privoščite otroku zdravo okolje z obilico barv

Z dobro postavljenimi okni boste pridobili obilo dnevne svetlobe in svež zrak, okolje, kot si ga za otroke želi vsak skrben starš. Upoštevajte dejstvo, da so najmlajše generacije precej več časa v zaprtih prostorih, kot smo bili mi. Tudi zato je lahko premišljeno urejena mansarda idealen bivalni prostor za mlado družino. Primerno spodbudo za razvoj otrokove domišljije in ustvarjalnosti bodo dale otroški sobi tople pastelne barve. Podarile ji bodo temperament, jo posvetlile in naredile živahno. Če pa želite temnejše tone, jih uporabite kot dodatke in jih kombinirajte z belo.

Ko so otroci majhni, je dobra izkoriščenost sobe, kjer je prostor za 'veeeliiiko' igrač, zelo pomembna.