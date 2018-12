Pogoste napake, ki jih delamo med prenovo

S prenovo dobite priložnost za odpravljanje vseh nevšečnosti, ki so vas neizmerno motile. Ravno tako ta ponuja možnost ustvarjanja popolnega prostora, ki ste si ga od nekdaj želeli. Dejstvo je, da nobena prenova ne poteka po vnaprej začrtanih korakih, pa tudi končni rezultat je pogosto povsem drugačen od tistega, ki ste ga pričakovali.

To pa zato, ker smo v obdobju prenove včasih prisiljeni sprejemati hitre, nepričakovane odločitve, zaradi katerih smo na koncu lahko nezadovoljni. Nobena prenova ne poteka brez napak, nekatere od njih pa zagreši večina.

Da bi privarčevali, ne najamemo strokovne pomoči

Največjo napako pogosto naredimo že takoj na začetku, ko se odločimo podviga lotiti kar sami, brez kakršnekoli strokovne pomoči arhitekta ali notranjega oblikovalca. Slabo načrtovanje poteka prenove in nepoznavanje zunanjega terena ali razmer v notranjosti doma lahko privedeta do tega, da na koncu v odpravljanje napak vložimo še več finančnih sredstev, kot bi jih porabili za najem strokovnjakov, ki se na tovrstne stvari spoznajo veliko bolje od nas.

Foto: Pixabay

Strokovnjaki nam lahko svetujejo in oblikujejo proces prenove tako, da naročniki na bolj racionalen način uresničijo vse svoje želje in pričakovanja. Prevzamejo lahko tudi nadzorovanje poteka prenove in se posvetijo malenkostim, ki se nam mogoče ne zdijo pomembne ali pa jih ne opazimo, čeprav imajo ključno vlogo za uspešno prenovo.

Napačna ocena finančnega vložka

Večina pred prenovo naredi osnovno oceno finančnega vložka, ki ga bo treba nameniti za uresničitev ciljev. Napaka, ki jo naredimo, je predvsem to, da se med prenovo preveč obremenjujemo s proračunom in tem, kako ostati v njegovih mejah. Pogosto smo na koncu razočarani, ko ugotovimo, da smo dejansko porabili več, kot smo želeli.

Da bi se tovrstnim nevšečnostim izognili, že takoj na začetku vsoto, ki ste jo pripravljeni vložiti, zmanjšate za 30 odstotkov. Tako boste na koncu ostali v okvirih zadanega proračuna, pa tudi razočaranje bo veliko manjše. Vsaka prenova lahko namreč povzroči tudi kup nepredvidenih stroškov. Če vam nekaj denarja ostane, ga vedno lahko vložite v kaj drugega.

Časovni okvir prenove ni v skladu s trenutnimi razmerami

Časovni potek prenove je ravno tako najbolje že na začetku podaljšati vsaj za tretjino, sploh če se prenove lotevamo sami, brez pomoči strokovnjakov, ki bi lahko dnevno nadzorovali potek napredovanja. Velikokrat namreč pozabimo na to, da je marsikatera prenova odvisna tudi od vremenskih razmer, ki lahko vplivajo na delo oziroma ga zavirajo tako zunaj kot znotraj.

Foto: Thinkstock

Upoštevati je treba tudi to, da pri prenovi niste odvisni samo od sebe, ampak tudi od drugih ljudi, kot so vodovodarji, električarji, dobavitelji pohištva in preostali delavci. Popolnoma boste odvisni od njihove razpoložljivosti, zato prenovo časovno raje podaljšate, kot da z njo hitite. Zaradi hitenja med delom lahko nastane kup napak in s tem tudi kasnejših nepredvidenih stroškov.

Da bi privarčevali, posegamo po cenejših materialih

Pogosto se zgodi, da nam zaradi preostalih stroškov zmanjka denarja za eno najpomembnejših pravil prenove - uporabo kakovostnih materialov. Zavedati se je treba, da boste vse uporabljene materiale in pohištvo uporabljali prihodnjih deset ali 15 let, zato res nima smisla kupovati stvari, ki ne bode prestale preizkusa časa.

Svetujemo vam, da pred prenovo preučite ter obiščete več ponudnikov in trgovin ter med seboj primerjate cene. Nikakor pa ne sklepajte kompromisov pri kakovosti materialov, saj vam bo drugače v prihodnosti še žal.

Napačne meritve ustvarijo kup težav

Kot da razlogov za to, da prenovo raje prepustimo strokovnjakom, ni dovolj, se vedno najde še kakšen nov. Recimo ta, da večina ljudi ne zna pravilno izmeriti površin. Čeprav menite, da le vi najbolje poznate domač teren, ne moremo mimo tega, da so strokovnjaki tisti, ki lahko vaš prostor naredijo funkcionalen in prijeten za bivanje. To, da ga poznate, še ne pomeni, da ga boste znali tudi dobro izkoristiti.

Foto: Pixabay

Zgodi se tudi, da ljudje kupujejo pohištvo povsem napačnih velikosti, samo zato, ker se njegove dimenzije skladajo z dimenzijami mesta, kamor jo želijo postaviti. To je ena izmed največjih napak pri opremljanju, ker s tem svoje sobe še bolj zapremo in zadušimo njihovo pretočnost.

Za boljšo izkoriščenost se raje odločitev za pohištvo po meri, ki je sicer dražje, a se naložba na dolgi rok vsekakor obrestuje. Pogoste napake naredimo tudi, ko želimo na vsak način zapolniti prav vsak prazen kotiček. Tega raje ne počnite. Prepustite oblikovanje ljudem, ki se na prostor, merjenje in slog spoznajo bolje od vas.

Preveč poudarka na estetiki, premalo na vsestranskosti

Na prednostnem seznamu pri prenovi je vsekakor želja po polepšanju in ustvarjanju boljšega estetskega vzdušja prostora. Prevelika želja po ustvarjanju popolnega prostora nemalokrat povzroči, da pozabimo na to, da morajo biti lepe stvari prav tako funkcionalne, predvsem pa vsestranske in primerne za dolgoročno uporabo.

Posezite po klasičnih kosih, ki se jih da z manjšimi dodatki polepšati in personalizirati, namesto da bi uporabili trenutno zelo modne kose, ki bodo čez leto ali dve videti stari in obrabljeni.