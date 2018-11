Okolju prijazno in tiho delovanje ter do 80 % nižji stroški ogrevanja

Oglasno sporočilo

Zunanja enota toplotne črpalke KRONO MULTI S: Krono Multi S so prve Kronotermove hibridne toplotne črpalke, ki kot primarni vir toplote izkoriščajo toploto zemlje, ob morebitnih ugodnejših temperaturah zraka pa preklopijo in kot vir toplote izkoriščajo zunanji zrak. S tem preusmerjanjem sistem doseže največjo učinkovitost z minimalnim naporom.

Tehnološko podjetje Kronoterm je na nacionalnem natečaju za Okolju prijazen izdelek leta, ki sta ga tudi letos organizirala časnik Finance in Eko sklad, prejel okoljsko nagrado za novo družino toplotnih črpalk, Krono Multi S, in s tem ponovno potrdil svoj položaj na slovenskem inovativnem vrhu. Inovacija hibridnih toplotnih črpalk omogoča številne pozitivne lastnosti delovanja za uporabnika, kot tudi številne okolju prijazne karakteristike. Zahvaljujoč hibridni tehnologiji so Krono Multi S toplotne črpalke energetsko še varčnejše, saj pri svojem delovanju za ustvarjanje brezplačne energije uporabljajo obnovljiv vir zraka in zemlje. Preklapljanje se izvede glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energetsko učinkovitejša.

Krono Multi S je družina inovativnih toplotnih črpalk majhne velikosti in skoraj neslišnega delovanja. Omogočajo hibridno delovanje, torej uporabo dveh toplotnih virov, zraka iz okolice in/ali toploto zemlje. Tovrstne toplotne črpalke so primerne tako za novogradnje, kot za zamenjavo že obstoječih ogrevalnih sistemov v domovih, šolah, vrtcih, hotelih, industrijskih objektih, pisarnah in drugih objektih. Krono Multi S je v celoti plod lastnega razvoja, slovenskega znanja in delo Kronotermove ekipe strokovnjakov. Nove toplotne črpalke smo razvili kot okolju najprijaznejše doslej, saj gre hkrati za ekološki in varčen ogrevalni sistem hkrati, ki za ustvarjanje energije uporablja obnovljiv, brezplačen vir zraka in zemlje.

Direktor Bogdan Kronovšek ob prejemu nagrade na Okoljskem srečanju 2018 pri GZS Slovenije.

Kot poudarja direktor Kronoterma, g. Bodgan Kronovšek, je inovacija izrednega pomena tudi za podjetje in je ključna za razvoj prihodnjih generacij toplotnih črpalk: »Z novo generacijo toplotnih črpalk bo mogoče v primerjavi s tradicionalnimi toplotnimi črpalkami še povečati izkoristek pri delovanju in tako omogočiti kar najvišje mesečne prihranke pri delovanju. Hibridnost črpalke namreč omogoča uporabo sistema, ki je v danem trenutku optimalnejši za uporabo. Inovacija novih toplotnih črpalk Krono Multi S je plod razvoja več kot 30 Kronotermovih strokovnjakov in projektno delo razvoja zadnjih dveh let. Na trg bo prinesla še več topline in prihrankov brez negativnih vplivov za okolje. Že vse od pričetkov razvoja naših toplotnih črpalk si prizadevamo postati družbeno odgovorno podjetje s proizvodnjo izdelkov, ki so okolju prijazni, sedaj pa smo temu še korak bližje. Ponosni smo, da lahko z uporabo okolju prijaznih toplotnih črpalk prispevamo k ohranjanju našega planeta tudi za prihodnje generacije. Kot razvojnemu podjetju nam nagrada Okolju prijazen izdelek leta 2018 izredno veliko pomeni in potrjuje naše prizadevanje, naš trud, da pravilno vlagamo v razvoj novih rešitev.«

Slovenska toplotna črpalka družinskega podjetja KRONOTERM je v vseh pogledih vredna zaupanja in nakupa!

