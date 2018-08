Okna za svetlo prihodnost

Oglasno sporočilo

Več svetlobe, boljše bivanje

Naravna svetloba je za življenje slehernega človeka neprecenljiva – varuje nas pred utrujenostjo, depresivnim razpoloženjem, pasivnostjo in celo pred prekomernim apetitom. Ker dandanes večino svojega časa preživljamo v zaprtih prostorih, je toliko bolj pomembno, da poskrbimo, da so naši prostori vedno opremljeni z zadostno količino naravne svetlobe.

To si lahko zagotovimo z vgradnjo velikih oken, ki bodo dopuščala pronicanje blagodejne svetlobe, naš dom popestrila z neverjetnim razgledom in vizualno povečala njegovo notranjost.

Manj masivnih delov za več svetlobe

Prav ljubezen do naravne svetloba pa je tista, ki je navdihnila filigranski dizajn oken Energeto® 5000 view podjetja SATLER, d. o. o. Odlikuje jih brezhibna eleganca, ki je dosežena z očem skritim krilom okna, ALU masko v RAL barvah in jasnimi, ravnimi linijami. Okrog steklene površine okna je tako viden le minimalni okvir, ki zagotavlja, da bo notranjost vašega doma napolnila največja možna količina svetlobe.

Izdelana so iz najkakovostnejšega plastičnega materiala, ki je odporen proti vlomom, hrupu in različnimi vremenskimi vplivi. Okna View Energeto® 5000 pa hkrati presegajo tudi zastavljene smernice glede varčevanja z energijo in varstva okolja. Omogočajo 100% reciklažo in ogromen prihranek energije ter odlično dopolnjujejo okoljsko odgovornost pasivnih in energetsko varčnih gradenj.

View Energeto® PVC okna so odlična izbira za vse tipe hiš, saj zagotavljajo zelo dobro toplotno izolacijo.

Odlikujejo jih naslednje specifikacije:

Profil: ravni robovi

Toplotna prevodnost profila: Uf = 1,0 W/m2 K

Ojačitev v profile: Ultradur High Speed

Steklo: Troslojno, Ug = 0,4 W/m2 K

Skupna toplotna prevodnost okna: Uw = 0,74 W/m2 K

Zvočna zaščita: Rw = 33 dB

Debelina podboja: 85 mm

Okovje: activPilot

Slovenska okna s tradicijo

Družinsko podjetje SATLER okna in vrata, d. o. o., z dolgoletnimi izkušnjami iz proizvodnje stavbnega pohištva ter najnovejšimi tehničnimi standardi proizvaja nadstandardna in kakovostna okna ter predstavlja zanesljivega partnerja v procesu svetovanja, izdelave, montaže in servisiranja. Svojim kupcem v podjetju zagotavljajo nadstandardno kakovost proizvedenega stavbnega pohištva po meri.

AGRA SATLER View Energeto® 5000 si lahko v živo ogledate tudi na 56. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu (AGRA), ki bo potekal od 25.–30. 8. 2018. To je največji in najpomembnejši tovrstni sejem v tem delu Evrope. Na njem sodeluje kar 32 držav in razstavlja več kot 1.800 razstavljavcev, med njimi tudi družinsko podjetje SATLER okna in vrata, d. o. o. Na sejmu se lahko pozanimate o vsej njihovi pestri ponudbi oken in vrat iz različnih materialov, senčilih, okenskih policah, komarnikih … Pravzaprav lahko pri podjetju SATLER naročite vso stavbno pohištvo iz prve roke. Več o Energeto® 5000 View

Naročnik oglasnega sporočila je Satler okna in vrata d.o.o.