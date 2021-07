Odkrijte način iskanja mojstrov z MojMojster.net, ki ga uporabljajo organizirani ljudje

Oglasno sporočilo

Prav tako smo bili vsi že kdaj postavljeni pred vprašanje, kako najti izvajalce, ki bi dela izvedli kvalitetno, hitro in za primerno ceno. Povpraševanje pri prijateljih, dolge ure brskanja po internetu, skrbi, ali je določenemu izvajalcu sploh mogoče zaupati ... Popolnoma normalno je, če si postavljate vsa ta vprašanja in če na njih morda ne znate odgovoriti. Če niste s stroko res dobro seznanjeni ali če niste zaposleni v enem izmed gradbenih sektorjev, je podrobnosti enostavno preveč, da bi jih lahko obvladali.

MojMojster.net je spletni portal z bazo podatkov o gradbenih izvajalcih za posamezna dela, katerega osrednji cilj je za uporabnike na enem mestu zbrati in jim ponuditi uporabne informacije in kontakte izvajalcev, da bi bil proces prenove in gradnje maksimalno tekoč in poenostavljen, posledično pa je s tem mogoče naročnike storitev razbremeniti.

Prenova doma s spletnim portalom je enostavna, hitra in zanesljiva.

Dodelan sistem portala pravzaprav nastopa kot vaš osebni svetovalec, s pomočjo katerega lahko na podlagi medsebojne primerjave ponudnikov storitev izberete za vas najboljšega in najprimernejšega mojstra za neko specifično delo. Sistem deluje na podlagi ocenjevanja in komentiranja dela izvajalcev s strani naročnikov njihovih storitev, seveda potem ko je izvajalec svoje delo zaključil. Prav to omogoča vzpostavitev transparentnosti, poštenosti in predvsem kvalitetne izvedbe, saj se morajo izvajalci za naročnika maksimalno potruditi, če želijo, da jih ta na portalu dobro oceni. Slaba ocena ali negativen komentar za izvajalce pomenita slabo reklamo, ki pa je seveda ne želijo.

Ker ocena izvajalcev temelji na podlagi izkušenj več uporabnikov portala, gre za zelo resnično in objektivno sliko dejanske kvalitete, hitrosti in stroška izvedbe nekega ponudnika storitev. Takšna ocena in priporočilo sta veliko bolj natančna kakor ena sama izkušnja vašega prijatelja, ki vam je morda priporočil kakšnega poznanega izvajalca. Prijatelj nima nabora različnih izvajalcev za isto delo, da bi lahko njihove storitve primerjal med seboj, prav tako tudi nima izkušenj drugih ljudi, ki so najeli istega izvajalca in morda z njim niso bili zadovoljni. Na portalu si je prav tako mogoče ogledati reference dotedanjega dela posameznih izvajalcev.

Spletni portal vam poleg zgoraj omenjenega enostavnega iskanja in kontaktiranja izvajalcev omogoča tudi učinkovitejše upravljanje s financami in terminskim planom prenove. Na enem mestu najdete izvajalca za praktično katerokoli delo, na katerega lahko pomislite: za suhomontažna dela, beljenje sten, za napeljavo električnih inštalacij, mizarska dela, montažo klimatskih naprav ...

Uporabnik portala g. Mažgon je povedal, da se mu zdijo "storitve, ki jih portal ponuja, več kot dobre, saj zelo olajšajo delo in čas naročniku storitev". Ne glede na to, katerega izvajalca iščete in potrebujete, je sistem povpraševanja in ponudbe na MojMojster.net zasnovan tako, da pri iskanju za vas idealnih izvajalcev vedno upošteva vse vaše želje in zahteve, kot so cenovni okvir, količina del, časovni roki, lokacija ... Glavni cilj je zagotoviti povsem drugačno izkušnjo gradnje in prenove doma, kot smo je običajno vajeni in jo pričakujemo. V mislih imamo predvsem tako izkušnjo, ki je ne zaznamujeta stres in razočaranje, pač pa brezksrbnost, enostavnost, zanesljivost in poštenost, skratka, užitek in zadovoljstvo pred začetkom del, med izvedbo in seveda po prenovi.

Na spletnem portalu MojMojster.net so na enem mestu zbrani številni različni izvajalci, ki jih uporabniki po končanih delih ocenijo.

Naj omenimo še komentarje, ki so jih do danes pustili obiskovalci oziroma uporabniki glede delovanja in storitev portala ter dela izvajalcev, ki so jih naročili.

G. Zarkan je povedal: "Rad bi se vam zahvalil za vaše priporočilo partnerskega delavca. Poleg tega bi rad pohvalil vaše dobro delovanje, kjer uspešno vodite evidenco ocenjevanja in komentiranja, reference mojstrov, pohvale stranke, predvsem pa ker z vašo pomočjo lažje najdem preverjene in kvalitetne izvajalce."

Svojo izkušnjo je z nami delil tudi g. Breskvar, ki je bil s svojim izvajalcem adaptacije kopalnice več kot zadovoljen: "Pohvaliti moram zelo kvalitetno izdelavo in doslednost pri dogovorjenih spremenljivkah, ki jih ceni vsak kupec: dostopna cena in dogovor rokov izvedbe. Obrtnik se ni zatekal k nobenim bližnjicam, pač pa je vztrajal pri najvišji kvaliteti materiala in izvedbe, kljub temu pa je bil še vedno cenovno konkurenčen."

Dobre izkušnje z zanesljivostjo, poštenostjo in natančnostjo izvedbe montaže steklenih sten je imel tudi g. Novak: "Izvajalci so bili zelo profesionalni in so se držali vseh rokov, dela pa izvedli zelo dobro. S steklenimi tuš kabinami in predelno steno z drsnimi vrati smo bili izjemno zadovoljni, povrhu vsega pa je bil izvajalec še cenovno ugoden."

G. Pestotnik pa je bil še posebej navdušen nad aktivnim angažmajem in odzivnostjo mizarja, ki mu je izdelal talne kuhinjske elemente: "Povsem je poslušal naše zahteve, a hkrati tudi predlagal izboljšave. Kljub temu, da se je obseg del povečal, saj smo naknadno naročili še izdelavo dodatnih elementov, je rok montaže ostal nespremenjen. S končnim izgledom pa smo prav tako zelo zadovoljni. Vsekakor priporočam tako izvajalca kot portal MojMojster.net, s pomočjo katerega sem ga našel."

MojMojster.net je zasnovan tako, da pri iskanju za vas idealnih izvajalcev vedno upošteva vse vaše želje in zahteve, kot so cenovni okvir, količina del, časovni roki, lokacija ...

MojMojster.net vam zagotavlja večji nadzor celotnega procesa prenove, vse od začetnega iskanja izvajalcev, sestankov pa do zaključka del. Ko se boste naslednjič lotevali prenove, veste, na koga se obrniti, da bo proces prenove karseda enostaven in zanesljiv. Vsi želimo bivati v urejenem domu, pri čemer nič ne prinese več užitka in brezskrbnosti kot misel, da obstaja spletno mesto, s pomočjo katerega je dosega urejenega bivalnega okolja smešno lahka. Ne odlašajte več s prenovo in razblinite svoje dvome.

