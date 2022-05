Od Goričkega do Pirana: montažne hiše, ki jih lahko vidimo po vsej Sloveniji

Trend povpraševanja po montažnih hišah v Sloveniji se je v zadnjih 10 letih bistveno povečal, montažne hiše pa je tako rekoč moč videti po vsej Sloveniji. Za mnoge od njih je odgovorno podjetje Žiher hiše . "Žiher hiše lahko najdemo po celi Sloveniji, od Goričkega, Ljubljane, do primorskih krajev, vedno več hiš naredimo tudi čez mejo. Vse to je pokazatelj, da imamo dober paket, da so hiše po estetskem videzu, funkcionalnosti in prostorski razporeditvi približek tistega, kar si stranke želijo," pove Marija Kelenc, vodja prodaje pri Žiher hišah.

"Ključna prednost montažne gradnje je v tem, da se hiša izvaja v proizvodnji, kar pomeni, da imajo delavci bistveno boljše pogoje za delo, saj njihovo delo poteka pod streho. Niso odvisni od vremenskih vplivov, jih ne zebe, jim ni vroče. Lahko trdim, da imamo v Sloveniji enega od najboljših obratov za proizvodnjo montažnih hiš. Mi hišo kot polizdelek že pripeljemo na samo lokacijo, kjer nato naši podizvajalci izvedejo zaključna dela. Naj omenim še, da so hiše zgrajene z res visokokakovostnimi materiali, sodobno tehnologijo in pa s strokovno izvedbo. Vse to v kar se da hitrem času. Sama izvedba hiše na terenu traja okrog 4 mesece, nato hišo že lahko predamo stranki, ta pa jo opremi s pohištvom po svoji želji. Prednosti montažne samozadostne Žiher hiše vidimo tudi v sami funkcionalnosti, estetskem videzu, prilagoditvi, velikosti prostorov ter v tem, da so Žiher hiše izredno zvočno izolativne ter konstrukcijsko trdne. Samozadostna montažna hiša Žiher z Viessmannovo tehnologijo je energetsko varčnejša, prijazna okolju in naravi ter ni odvisna od gibanja cen energentov, saj oskrbuje sama sebe," uvodoma pove Marija Kelenc.

Žiher, d. o. o., je družinsko podjetje, katerega začetki segajo v leto 1983. Žiher hiše so ekipa profesionalnih, prilagodljivih in vsestranskih strokovnjakov na vseh ravneh gradnje vašega sanjskega doma prihodnosti – od načrtovanja do primopredaje objekta. Podjetje odlikujejo kakovost gradnje, pravočasnost izvedbe in 30-letno jamstvo na hiše. Ob tem je treba vsekakor omeniti strokovno znanje zaposlenih, korekten odnos podjetja, najboljše razmerje med kakovostjo uporabljenih materialov in ceno, varnost, zanesljivost, zrakotesnost objektov, svetlost prostorov, optimalni tloris, povezanost z naravo, sestavo sten in napredno tehnologijo, ki omogočajo očitne energetske prihranke. Njihovo delo sega tudi mimo slovenskih meja in zelo so ponosni na prisotnost Žiher objektov v kar nekaj evropskih državah.

Jasna finančna konstrukcija

Pomembno je, da stranka že v samem začetku ve, kakšna je njena finančna konstrukcija. "To je tudi prednost Žiher hiš, saj mi nudimo celostno rešitev finančnega problema, s tem, da stranki nudimo vse na enem mestu, od idejne zasnove in potem do izvedbe hiše na ključ. V podjetju vsem strankam nudimo možnost, da je vsaka hiša individualna, unikatna. Vse, kar si stranka zaželi, prilagodimo njenim željam in potrebam. Zato je tudi pri nas bistven ta postopek, da stranki nudimo celostno rešitev. Torej – od idejne zasnove pa do hiše na ključ, vključno z izvedbo zemeljskih del izvedbo temeljne plošče, nadstreškov. Skratka vse, kar stranka potrebuje v izgradnji svojega novega doma. Pomembno je tudi, da minimalne spremembe, preureditev prostorov, ki si jih glede na tipske različice hiš zaželijo stranke, pri nas ne vplivajo na končno ceno," pove Marija Kelenc, s katero spregovorimo tudi o faktorju cene.

"Če se dotaknemo cenovnega vidika Žiher hiš, se lahko primerjamo z našo konkurenco in lahko povemo, da smo trenutno eni od najcenejših ponudnikov hiš za vse to, kar ta hiša vsebuje. Da, se najdejo tudi dvomljivci, ki imajo največ vprašanj predvsem v zvezi z vzdržljivostjo hiš. Z gotovostjo lahko trdimo, da pasivne hiše, ki jih dandanes gradimo, zdržijo tudi dve generaciji in so v tem kontekstu vsaj enakovredne zidani izvedbi hiše," odgovori sogovornica.

Sistem Viessmann – tri v enem

Ključni dejavnik, ki montažno hišo spremeni v nizkoenergijsko ali pasivno in poskrbi, da je bivanje prijetno, stroški pa majhni, je sestava sten. Glavni razlog, da so Žiher hiše resnično energijsko samozadostne, pa je poleg sestave sten tudi Viessmannov sistem ogrevanja, prezračevanja in proizvodnje električne energije.

"Sistem Viessmann, tri v enem, je pri pasivnih samozadostnih hišah res velik doprinos, saj smo po vseh izkušnjah dosedanjih kupcev ugotovili, da je hiša zares samozadostna. Na področju energetske varčnosti ocenjujemo, da se strošek investicije pokrije v roku sedmih do osmih let. Stroški bivanja so po sedmih letih bistveno manjši, kot je denimo strošek interneta, plačuje se več ali manj samo omrežnina. Z bivanjem v naši hiši so dolgoročno bivanjski stroški manjši, pa tudi bolj si povezan z naravo, ki jo v današnjem času še kako potrebujemo," ocenjuje Marija Kelenc.

To so najbolj prodajane hiše

Slovenska zavest pred leti je bila, da smo gradili hiše, velike 300 kvadratov pa še malo več ali malo manj. To je bila neka povprečna slovenska hiša. Danes se je ta miselnost zelo spremenila.

Pri Žiher hišah se največ prodajajo objekti med 120 in 140 kvadratnimi metri, namenjeni predvsem družinam z dvema otrokoma. "Najbolj prodajani Žiher hiši Smart Classik 140 in Cubus Classic 145 sta zasnovani tako, da sta uporabni tudi v času, ko otroci zapustijo starše, ki jim na stara leta tako ni treba razmišljati o tem, da bi se preselili v manjše prostore – tudi na račun sodobne tehnologije, energetske varčnosti … Zelo prodajana je tudi hiša Petovia, ki je v prvi vrsti namenjena ljudem v zrelejšem obdobju, tistim, ki si želijo atrijsko različico in pristen sitk z naravo. Ključno je, da se naše hiše prilagajajo vsem okoljem v Sloveniji. Vsem strankam nudimo tudi možnost ogleda vzorčne hiše, da lahko začutijo celostno podobo in kakovost bivanja v že vseljenih objektih," razloži vodja prodaje pri Žiher Hišah.

Koncept prihodnosti – hiše Smart House

V podjetju Žiher hiše so nedavno poleg tipskih hiš, ki jih prilagajajo na željo strank, lansirali tudi posebno serijo Smart hišk, manjših hišk, ki so izredno cenovno dostopne. "Koncept hiš smo poimenovali Smart House. Gre za posebno serijo hiš, velikih 50, 65 in 95 kvadratnih metrov neto bivalne površine. To so tipske hiše, ki se jih ne da spreminjati. Prednost teh hiš je, da so cenovno zelo zanimive, dostopne marsikateremu kupcu, odlikuje pa jih tudi izredno hiter čas izgradnje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja so lahko postavljene v roku enega meseca. Sicer so hiše po bivanjski kakovosti narejene po vzoru siceršnjih Žiher hiš," pove Marija Kelenc.