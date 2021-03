Obnovite lesene površine v treh korakih

Les je v vsakem domu nepogrešljiv. Uporabljamo ga za pohištvo, dekoracijo ali kot gradbeni material. Ima veliko prednosti, daje občutek topline in udobja, a ga je treba ves čas obnavljati, če želimo podaljšati njegovo uporabnost ter upočasniti njegovo staranje in trohnenje. Še posebej to velja za nego lesa na prostem, ki je vsakodnevno izpostavljen vremenskim vplivom in drugim obremenitvam, kot so lesne glive, insekti ter termiti.

Les je material, ki potrebuje zaščito. Na ta način mu omogočimo dolgo uporabnost in preprečimo poškodbe zaradi vremenskih obremenitev.

Kako veste, da je vaša vrtna garnitura potrebna obnove?

Če želite les ohranjati čim dlje časa uporaben in na videz lep, ga je smotrno obnavljati na povprečno tri leta, odvisno tudi od tega, kakšno vrsto lesa uporabljamo, in od lege lesenega elementa.

Niste prepričani, ali vaša vrtna garnitura potrebuje zaščito? To preprosto preverite s kapljico vode, ki jo kapnete na leseno površino. Če kapljica ostane na površini, je les še dovolj zaščiten, če pa se vpije v les, ga je treba premazati.

Dokler kapljice ostanejo na lesu, je zaščita še vedno dovolj dobra.

Lesene površine obnovite spomladi

Pomlad je idealen čas za vzdrževalna dela na vaših zunanjih lesenih površinah. Takrat sta temperatura in vlaga optimalni, da se les dobro posuši.

Trije koraki, kako les najbolje zaščititi

Kolorist iz mešalnega centra barv v trgovini Spekter Žalec Henri Štruklec

O tem, kako pravilno zaščititi les, da bo dolgo opravljal svojo funkcijo in bo tudi lep na pogled, nam je svetoval kolorist iz mešalnega centra barv v trgovini Spekter Žalec Henri Štruklec: "Les je živi organizem, ki se glede na temperaturne pogoje in vlago ves čas krči in razteza. Napadajo ga številni mikroorganizmi, kot sta trohnoba in plesen, zato je še kako pomembna izbira kakovostnih premazov."

#1 Počakajte na sončen dan

#2 Odstranite stari premaz in nečistoče

Pred premazom je najprej treba odstraniti prvotno barvo oz. premaz ter očistiti površino vseh prašnih delcev. Le tako boste poskrbeli, da se bo svež nanos premaza dobro absorbiral in bo obstojnejši.

Če pa se lotevate novega lesa, preverite, da je čist, potem ga premažite z impregnacijskim sredstvom, ki les ščiti pred biološkimi vplivi, tako bo manj občutljiv na razbarvanje. Na ta način les ostane tudi dimenzijsko bolj stabilen.

#3 Nanesite lazurni premaz

Les premažite z lazuro, ki bo naredila tanek elastičen film ter ga ščitila pred prodiranjem vode v lesene pore in drugimi vplivi okolja. Za daljšo obstojnost izberite močnejše in intenzivnejše tone, ki so odpornejši proti sončnim žarkom. Čez svetlejše prozorne namreč UV-žarki prej prodrejo in ga začnejo prej načenjati.

Za optimalen nanos zaščitnega premaza upoštevajte:

Preden se lotite zaščite vrtne garniture, odstranite vse nečistoče, da se bo zaščitna lazura lahko kar najbolje absorbirala. da pred začetkom lazure vedno proizvod temeljito premešate, le tako boste ohranili enotno nianso lazure po vsej površini;

da pred začetkom pobarvate majhen košček lesa in tako preverite končni odtenek barve;

da lazuro nanesete v od dveh do treh tankih slojih in upoštevate čas sušenja - čas med posameznimi nanosi je običajno najmanj 16 ur;

da boste z nanosom vsakega naslednjega sloja odtenek lesa potemnili.

Kako se izogniti najpogostejšim napakam pri zaščiti lesa?

#1 Luščenje lazure

Da se izognemo luščenju, pred nanašanjem lazurnega premaza preverimo, ali smo podlago res dobro očistili in osušili. Če na njej ostanejo prašni delci, se lazura ne bo dobro prijela in se bo sčasoma začela luščiti.

#2 Pokanje lazure

Lazuro nanašajte v tankih slojih, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do razpok.

#3 Pojav grudic

Pred nanosom lazure očistimo tudi čopiče, da preprečimo pojav drobnih grudic. Te se lahko pojavijo tudi zaradi neustreznega kombiniranja več različnih lazur, zato

se pred nanosom vedno posvetujte s strokovnjakom, ki vam bo, glede na vaše potrebe, svetoval ustrezno barvo.

Strokovnjaki vam bodo znali svetovati o optimalnem premazu za vrsto lesa in lego elementa, ki ga želite zaščititi. Vedno se odločite za kakovosten premaz, le tak bo upočasnil prehitro staranje lesa ali njegovo gnitje.

Premazi za les morajo preprečiti vdor vlage in hkrati omogočiti lesu, da diha.

Barve in premazi za les CETOL so učinkoviti za vse vrste lesa. Izbirate lahko med velikim številom različnih barv. so učinkoviti za vse vrste lesa. Izbirate lahko med velikim številom različnih barv. CETOL WF 771 je premaz na vodni osnovi, ki z lahkoto zamenja in nadomesti vsa olja in je bil razvit posebej za to, da ohranja edinstven učinek lesa, ki žari v vseh svojih barvah. Material je tankoslojni mat premaz, ki ne ustvari filma in združuje dve zaščitni tehnologiji: tako dobro zaščito lesne površine brez luščenja kot tudi zelo dobro zaščito pred UV-žarki in vlago.

#4 Lazura se ne suši

Nanašanja lazure na lesene površine se vedno lotite ob suhem in ne prehladnem vremenu. Če je v zraku povišana vlaga ali je temperatura prenizka, bo sušenje dolgotrajnejše.

Les je lep, a ne trpežen material

Čeprav ga pogosto zamenjajo sodobnejši materiali, je les še vedno tisti, ki bo v naš dom prinesel dotik narave, zato ga pravočasno zaščitite ter ohranite njegovo lepoto in namen.