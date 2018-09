Oblikovana za občudovanje

Oglasno sporočilo

Vhodna vrata so element doma, ki dovršeno zaokroži celoto . Zato moramo biti pri njihovem nakupu pozorni na mnogo detajlov. Ko izbiramo nova vrata, smo pozorni na to, da se bodo popolnoma prilagodila zunanjemu videzu hiše in okolice , zraven pa morajo biti energetsko varčna, zanesljiva in kakovostna ter seveda cenovno ugodna . Ko poskušamo zadovoljiti vse te zahteve, pa se kar naenkrat znajdemo pred raznoliko izbiro modelov in barv ter spoznamo, da imamo na voljo različne materiale. Ti se razlikujejo po dolžini življenjske dobe, mehanskih in toplotnoizolativnih lastnostih, vzdrževanju ter ceni.

Nadstandardna alu vhodna vrata

Vhodna vrata so lahko iz lesa, plastičnih mas, aluminija, jekla oziroma različnih kombinacij teh materialov. In če si želimo, da ne potrebujejo dodatnega vzdrževanja in bolje prenašajo različne vremenske vplive, potem so aluminijasta vrata odlična izbira.

Pri alu vhodnih vratih lahko izbiramo med različnimi modeli vhodnih vrat, dovršenim dizajnom, kakovostno izdelavo ter široko paleto različnih barv, stekel in drugih dodatkov, ki poskrbijo, da bo naš vhod pri obiskovalcih pustil nepozaben prvi vtis. Seveda sta pomembni lastnosti tudi, da ohranjajo toplino v našem domu in nas varujejo pred nezaželenimi obiskovalci.

Vhodna vrata naj zato odlikujejo naslednje lastnosti:

dobro tesnjenje,

tehnološka naprednost in funkcionalnost,

dolga življenjska doba,

dobra zvočna izolacija in akustične lastnosti,

velika vzdržljivost in odpornost,

ustreznost najvišjim standardom varnosti in zaščite.

Zakaj izbrati vrhunska vhodna vrata Satler?

Vrhunska alu vhodna vrata družinskega podjetja Satler, z dolgoletnimi izkušnjami iz proizvodnje stavbnega pohištva ter najnovejšimi tehničnimi standardi, proizvaja nadstandardna in kakovostna vrata ter predstavlja zanesljivega partnerja v procesu svetovanja, izdelave, montaže in servisiranja. Njihova prednost je tudi kakovostno okovje.

Prav posebna vhodna vrata za poseben prvi vtis in s posebno ceno.

Njihova vrata za poseben prvi vtis odlikujejo:

Design: BASIC 1

Izvedba: enokrilna

Krilo: enostransko prikrito krilo

Maks. dimenzije vrat: do 1050 x 2200 mm

Barva: obojestransko isti RAL

Steklo: vsa ornamentna stekla iz standardne ponudbe in dekorativno steklo DPL

Videz: obojestranski utori

Držala: ročaj zunaj, kljuka znotraj

Barve: na voljo v 6 barvah

Vrata model BASIC1 v njihovi posebni ponudbi vključujejo ročaj in kljuko na fotografiji.

Zakaj na 51. MOS?

Na tej poslovno-sejemski prireditvi, ki vsako leto privabi več kot 900 neposrednih in 1500 zastopanih razstavljavcev ter več kot 120 tisoč obiskovalcev, se bo predstavilo tudi uspešno družinsko podjetje Satler okna in vrata, d. o. o., ki ga odlikujejo kar 23-letne izkušnje na področju izdelave stavbnega pohištva. Podjetje se ponaša z dolgoletnimi izkušnjami in najnovejšimi tehničnimi standardi v procesu proizvodnje stavbnega pohištva ter z uporabo odličnih vhodnih osnovnih materialov priznanih dobaviteljev, kot so ALUPLAST, HEROAL, WINKHAUS in REFLEX, ki zagotavljajo vrhunsko kakovost izdelkov.

Na sejmu bodo tako predstavili svojo posebno ponudbo vhodnih vrat za poseben prvi vtis, okovje za varno zračenje, odmično okovje in tudi možnost elektronskega odpiranja okna.

Več o podjetju Satler okna in vrata si preberite TUKAJ.

