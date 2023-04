Nič prašenja, hitrejše delo, kakovostnejši beton? Da!

S prihodom pomladi pridejo tudi dela, ki smo jih med zimo odložili na primernejši čas, zdaj pa so želje in načrti dozoreli in jih je treba uresničiti. Vse lepo in prav, dokler se ne spomnite na vseprisoten prah in kupe gradbenih odpadkov, s katerimi se boste morali ukvarjati. Ne skrbite, Baumit je razvil inovativen izdelek, s katerim se količina obeh močno zmanjša, zadovoljstvo pa vam bo prinesel odlično izveden projekt.

Od starega Rima do danes

Beton je najpogosteje uporabljen gradbeni material, poznamo in uporabljamo pa ga že od časa Rimskega imperija. V dveh tisočletjih uporabe ter vedno novih receptih, formulacijah in tehnikah je bil ta vsestransko uporaben material večkrat postavljen pred nove izzive. Tokratni izziv je zagotovo dobil nov izdelek: pripravljen suhi beton Baumit ALL IN Beton. Čeprav obstajajo razlike med različnimi vrstami betona, ima katerakoli betonska mešanica tri glavne sestavine: portlandski cement, vodo in agregat. Betonske mešanice obstajajo v različnih oblikah za različne namene. V standardni betonski mešanici je agregat mešanica mivke in drobnega gramoza. Za spreminjanje njegovih lastnosti lahko betonu dodamo tudi različne dodatke. Baumit je že vrsto let paradni konj v razvoju in inovativnih pristopih v gradbeništvu, zdaj pa nam predstavlja izdelek, ki je izjemno kakovosten, inovativen in hkrati prijazen do okolja.

Popolna inovacija v svetu gradbenih materialov

Ta do uporabnika prijazna mešanica je hkrati stroškovno učinkovita za projekte, pri katerih potrebujemo več kot štiri vreče materiala. Suha betonska mešanica se meša skupaj z vrečo. Ni je treba odpreti, saj material zmešamo skupaj z vrečo. Tako se izognemo prahu in odstranjevanju prazne vreče. To pa pomeni, da zmanjšamo količino odpadkov in s tem prispevamo k ohranjanju čistega okolja. Nadzorovanje kakovosti in varovanje okolja sta že desetletja trdno zasidrani v filozofiji podjetja Baumit, kar se odraža tudi v izdelkih.

Pomembne prednosti novega proizvoda

Nikar ne pozabimo, kako uporaba betona ALL IN Beton olajša delo vseh udeleženih v delovnem procesu. Betoniranje s tehnologijo ALL IN Beton je veliko lažje, saj ni več zamudnih delovnih korakov. Vreče ni treba odpreti in nato njene vsebine stresti v mešalnik ali posodo za mešanje. Tako prihranimo čas in ustvarimo bolj prijazno delovno okolje – brez prahu. Velikost pakiranja betona Baumit ALL IN Betona je izračunana tako, da v mešalnik vstavimo dve vreči hkrati. Vreči dodamo predpisano količino vode in začnemo mešati. Količina izločenega prahu se tako izjemno zmanjša, kar je drugi pomemben vidik za zadovoljstvo vseh na in ob gradbišču.