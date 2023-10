NET metering za sončne elektrarne se izteka

V zadnjem desetletju smo priča neverjetnemu napredku na področju obnovljivih virov energije, ki so postali temelj za trajnostno prihodnost našega planeta. Med obnovljivimi viri je sončna energija zavzela posebno mesto, saj predstavlja neizčrpen vir energije, ki ga lahko izkoriščamo za napajanje domov, podjetij in celotnih skupnosti. Eden od ključnih razlogov, da se je postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji v zadnjih letih močno razširila in ki omogoča učinkovito izkoriščanje sončne energije, je NET metering, sistem obračunavanja električne energije.

Foto: GEN-i

Kaj je NET metering?

NET metering omogoča, da sončne elektrarne pokrivajo potrebe gospodinjstva po električni energiji, presežki in manki pa se uravnavajo po omrežju. Ko proizvodnja presega porabo, elektrarne oddajo viške v omrežje, medtem ko v času manjše proizvodnje prejemajo električno energijo iz omrežja. Letni obračun temelji na razliki med oddano in prevzeto električno energijo. To za lastnike sončnih elektrarn ne pomeni zgolj okoljskih koristi, ampak obenem zmanjšajo tudi svoj račun za električno energijo, kar predstavlja pomembne finančne prihranke.

Kaj vam prinaša NET metering?

Foto: GEN-i

Z NET meteringom si uporabniki sončnih elektrarn v času pomladno-poletnih mesecev pridelajo dovolj presežkov električne energije, da lahko tudi v zimskih mesecih porabljajo elektriko brez dodatnih stroškov. Konec letošnjega leta se ta shema izteče, kar pomeni, da se bo tudi obračun proizvedene elektrike spremenil.

Zdaj je čas, da tisti, ki o postavitvi sončne elektrarne še vedno razmišljate, izkoristite prednosti sistema NET metering. S prihodnjim letom te možnosti obračunavanja ne bo več, zato je ključno, da se čim prej odločite in obrnete na strokovnega ponudnika za izgradnjo sončne elektrarne, ki bo pravočasno oddal vlogo za pridobitev soglasja. Ne zamudite priložnosti za večje prihranke in nižje stroške.

GEN-I Sonce – vaš partner pri uresničevanju sončnih sanj

Foto: GEN-i

Pri postavitvi sončne elektrarne je pomembno imeti zaupanja vrednega partnerja. GEN-I Sonce je vodilno podjetje na področju obnovljivih virov energije, specializirano za postavitev sončnih elektrarn visoke kakovosti. Glavno vodilo njihove ekipe strokovnjakov je, da strankam zagotovijo najboljše rešitve in najnovejšo tehnologijo na področju sončnih elektrarn.

Kako? Strokovnjaki GEN-I Sonce imajo bogate izkušnje na področju postavitve sončnih elektrarn in so specializirani za različne vrste projektov ter uporabljajo najnaprednejšo tehnologijo in opremo, ki zagotavlja učinkovito proizvodnjo sončne energije in zmanjšuje stroške energije. Obenem ponujajo celovite rešitve, vključno z načrtovanjem, namestitvijo, vzdrževanjem in nadzorom, tako da se lahko vi osredotočite na uživanje prednosti sončne energije.