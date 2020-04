Nasvet za še večje udobje v vašem domu

Jedilnice so eden od najpomembnejših prostorov v naših domovih. Njihov pomen in prava vrednost sta se po domovih po vsej Sloveniji gotovo izkazala tudi v teh časih, ko ostajamo doma. Družabni del bivalnega prostora, kraj gurmanskih užitkov in osrednji družinski prostor - kakorkoli želite - se je spremenil tudi v pisarno ali učni oziroma delovni kotiček. Jedilne mize in jedilni stoli so pri opremljanju udobne jedilnice osnova, zato jim v tokratnem prispevku namenjamo posebno pozornost.

Tradicionalna funkcija jedilnice je vsekakor priprava in uživanje hrane ter ne nazadnje druženje ob tem. Ne glede na to, ali gre za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo, so to pomembni trenutki in čas, ki ga lahko ob razvajanju brbončic posvetimo tudi svojim najbližjim.

Ne gre pa prezreti tudi preostalih funkcij jedilnice, ki je vedno v središču dogajanja tudi ob obiskih, ko na druženje, klepet in preživljanje skupnega časa pridejo prijatelji, znanci in sorodniki. Vse pogosteje pa je jedilna miza tudi prostor za pisanje domačih nalog otrok, v jedilnici starši beremo časopis in opravimo veliko konstruktivnih, iskrenih pogovorov. Smo na kaj pozabili? Zagotovo!

Ključnega pomena je, da se v njej dobro počutimo, zato ni vseeno, kakšno mizo in stole boste izbrali. Kot drugim prostorom morate jedilnici posvetiti čas in jo spremeniti v kotiček, kjer se boste z veseljem zadrževali.

V preteklosti so bile jedilnice del bivalne kuhinje, v večjih hišah pa ločene. Danes so marsikje del odprtega kuhinjsko-dnevnega prostora. Ob tem se nam zastavi vprašanje, ali pri opremljanju jedilnice sledimo ujemanju s pohištvom v kuhinji in dnevni sobi ali lahko sledi čisto svojim zakonitostim. Odgovor še zdaleč ni enoznačen.

Jedilne mize in stoli za jedilnico se lahko ujemajo s pohištvom kuhinje oziroma dnevne sobe, lahko pa so v popolnem nasprotju. V obeh primerih predlagamo, da jedilnico z izbiro opreme in dekoracije vsaj malce vizualno ločite.

V moderen interier tako lahko postavimo "vintage", starinske jedilne mize ali masivno leseno mizo. V vsakem primeru je pomembno, da sledite svojemu okusu, lastnemu navdihu, ki bo vaš prostor gotovo najbolj navdala z domačnostjo. Ne glede na to, ali vam je ljubša moderna ali tradicionalna jedilnica, pomembno je, da je funkcionalna.

Navdih morda utegnete najti v tem obdobju zelo priljubljenem industrijskem ali skandinavskem slogu. Industrijski slog Industrijski slog samozavestno kraljuje na vrhu trenutnih trendov, tudi na področju opreme jedilnic. Slog zaznamujejo kovinska podnožja jedilnih miz in stolov, navidezno postarane površine in globoki barvni toni. Piko na i mu dodajo svetilke starinskega videza, ki oddajajo prijetno toplo svetlobo. Skandinavski slog Skandinavski slog notranje opreme velja za zelo modnega, zaznamujejo pa ga nežne barve, funkcionalnost, izčiščena estetika in naravni materiali. Jedilni stoli se na primer ponašajo s poševnimi nogami, viseča svetila pa so navadno industrijskih linij. Moden skandinavski slogi se ponaša s funkcionalno estetiko, svetlimi barvami, mehkimi teksturami in čim bolj naravnimi materiali.

Stabilnost, vzdrževanje in oblika

Pri opremi jedilnice je prva prioriteta njena funkcionalnost, zato se je treba najprej vprašati, kakšna bo njena uporaba. Oblika jedilne mize se mora po mnenju arhitektov predvsem funkcionalno prilagoditi prostoru. Pri tem so modne smernice drugotnega pomena.

V večjih prostorih svetujemo okrogle ali ovalne mize, v manjših naj bodo pravokotne, dobra rešitev so tudi raztegljive mize. Pri izbiri prave mize je oblika, ki jo izberemo glede na prostorske možnosti, sicer pomembna, a zagotovo so najpomembnejši stabilnost, trpežnost, vzdrževanje in velikost.

Velikost mize in število stolov prilagodimo številu uporabnikov. Splošno pravilo je, da je minimalna širina jedilne mize 80 centimetrov, za eno osebo potrebujemo 60 centimetrov dolgo mizo. Miza za štiri osebe naj bo tako dolga najmanj 120 centimetrov, za šest oseb 180 centimetrov … Povprečen odmik stolov od mize je 80 centimetrov, pri klopi je ta razdalja lahko manjša. Običajna višina mize je 75 centimetrov, barske mize pa so običajno višje - 85 ali 115 centimetrov.

Pri izbiri pohištvenih kosov imejmo v mislih tudi vzdrževanje in trpežnost materialov. Tu prednjači predvsem les (tudi z "nepravilnimi" robovi, ki se v zadnjem obdobju vračajo v modo s preostalimi življenjskimi materiali in teksturami). Teksturirana površina pride še posebej prav, ker so na njej manjše nepravilnosti in prstni odtisi veliko manj opazni kot na gladki površini.

Ko smo izbrali jedilno mizo, pridejo na vrsto stoli za jedilnico. Pri teh je najpomembnejše, da na njih dobro sedimo. Kot smo že omenili - najpogostejša višina jedilne mize je 75 centimetrov in takšni ustrezajo stoli s sedalno višino 45 centimetrov. Običajno je sedalna višina od 46 do 48 centimetrov. Poleg tega naj bo sedalni del vsaj 80 centimetrov oddaljen od stene ali omare, vsak sedeči pa potrebuje od 60 do 80 centimetrov prostora za jedilno mizo.

Pri izbiri stolov je treba dati prednost funkciji. Stol naj bo stabilen, udoben za sedenje in izdelan iz trpežnih materialov. Sodobni oblazinjenji jedilni stoli se lahko pohvalijo s prevlekami iz tehnološko naprednih tkanin, ki so zelo odporne proti obrabi in preproste za čiščenje. Številni stoli imajo kovinsko konzolno podnožje, trenutno pa so zelo aktualni stoli modernistične estetike z nekoliko poševnimi lesenimi nogami. V primeru pomanjkanja prostora se lahko namesto stolov odločimo za umestitev jedilne klopi, na kateri lahko sedi več oseb. Dodatna sedišča lahko pri raztegljivi jedilni mizi uredimo tudi s pomočjo zložljivih stolov in taburejev, ki nimajo naslonjala in tako zavzamejo manj prostora.

Optična povečava prostora Prostor lahko optimalno izkoristimo z uporabo okrogle ali raztegljive mize, tudi stoli naj bodo manjših dimenzij. Prostor lahko vizualno povečamo z izborom transparentnih pohištvenih kosov, kot so mize s stekleno ploščo ali stoli s tanjšimi nogami ter naslonjali.

Kaj pa kombiniranje jedilne mize s stoli za jedilnico? Tudi tukaj imamo na voljo veliko "umetniške" svobode, ki dopušča kombiniranje miz in stolov iz različnih barv, linij in materialov. Stoli so lahko v popolnem kontrastu z jedilno mizo, lahko so celo vsi različni, kar daje ambientu posebno pestrost. Najlaže pa je seveda, da so stoli in miza iz iste kolekcije in tako delujejo kot uglašena celota. Nekateri so celo tako drzni, da si privoščijo nakup več popolnoma različnih stolov.

Navsezadnje je to stvar posameznika, je pa na srečo ob pisani in kakovostni ponudbi tudi izbira samo vaša.