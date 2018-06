Nagradna igra: podarjamo vam prezračevalno napravo v vrednosti 1.500 evrov

Očistite zrak v svojem domu in se znebite vlage ter številnih mikroorganizmov in pršic, ki tako rade živijo z nami. Izkoristite priložnost in se potegujte za vrhunsko prezračevalno napravo Lunos.

Podjetje Lunos ponuja inovativne, učinkovite in preverjene prezračevalne sisteme, ki zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo kulturo bivanja ter so hkrati trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo.

Prava rešitev za vse vrste objektov

Ena glavnih težav sodobne gradnje je (pre)velika predušnost stanovanj, kar posledično vnaša v naše domove previsoko koncentracijo vlage, ki na dolgi rok lahko pripelje tudi do zdravju nevarnih madežev plesni.

Z vgradnjo nemškega prezračevalnega sistema LUNOS bo v vaše stanovanje stalno pritekal svež zrak, izrabljen pa se bo nenehno odvajal skozi ventilatorsko enoto direktno skozi jašek ali zunanji zid. S tem boste v prostorih dosegli nižjo vlažnost, preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja – skratka sebi in svoji družini boste izboljšali kakovost bivanja.

Vsi elementi LUNOS imajo vgrajeno protihrupno in protialergijsko zaščito. Filter proti alergijam je pralen in ga ni treba menjati.

Prezračevalni sistem LUNOS deluje 24 ur na dan, je skoraj neslišen, porabi izjemno malo energije, prav tako pa nam prihrani do 30 odstotkov energije v primerjavi z zračenjem skozi okna.

Inovativni sistem LUNOS je izjemno enostaven za vgradnjo. Zaradi svoje enostavnosti je primeren tako za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja kot tudi v novogradnje. Za montažo sistema ni treba vgraditi nobenih cevi, zato je montaža hitra in brez večjih posegov v stanovanje.

Več o prezračevalnih sistemih Lunos.

Potegujte se za nagrado, ki bo očistila zrak v vašem domu

Bi tudi vi želeli v svoj dom vnesti svežino? Sodelujte v nagradni igri in morda boste ravno vi tisti srečnež, ki mu bo podjetje LUNOS podarilo prezračevalno napravo v vrednosti 1.500 evrov.