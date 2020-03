Abanka je letošnjo pomlad v sodelovanju s portalom Siol.net spet pripravila posebno nagradno igro, ki vam bo omogočila lažji vpogled v vaše sanjsko stanovanje. Tudi tokrat imajo prednost majhna stanovanja oziroma prostori – do 35 kvadratnih metrov. Kajti, majhno je ljubko. Če se urejanja majhnega doma lotite premišljeno, lahko izkoristite prav vsak kotiček doma.

Malo prostora? Tudi majhno je lahko ljubko.

Povpraševanje po manjših stanovanjih je vedno veliko. Kako ga boste uredili, da bo kljub manjši površini dovolj prostora za udobno življenje? Vsak centimeter šteje, zato izbirajte preprosto pohištvo.

Pet izzivov in preproste rešitve:

Ni prostora za garderobno omaro? Omislite si ozko stojalo za oblačila.

Ali je kuhinja res majhna? Izkoristite steno za čim več polic.

Ali delate od doma? Najprej razmislite, kaj vse boste nujno potrebovali, in okrog te opreme potem gradite naprej.

Se v kopalnici komaj obrnete? Minimalizirajte opremo na res najnujnejše, da bo kopalnica dihala in se ne bo v njej nabiralo preveč vlage.

Ni dovolj oken? Odločajte se za svetle barve. Ne kopičite nepotrebne krame in sproti organizirajte svoje stvari.

Sodelujte v nagradni igri in osvojite načrt za ureditev ali prenovo manjšega stanovanja

Abanka bo v sodelovanju s portalom Siol.net v spomladanski nagradni igri Povsod je lepo, a doma bo najlepše nekomu izmed vas omogočila izris načrta prenove. Pri uresničitvi načrtov pa vam je lahko v pomoč posebna ponudba stanovanjskih in potrošniških kreditov Abanke.

V okviru nagradne igre, ki jo organiziramo v sodelovanju z Abanko, bo arhitekt nekomu izmed vas izrisal zasnovo sanjskega stanovanja.

Izkoristite priložnost, če:

- živite v manjšem stanovanju, ki vam nikakor ne nudi želenega udobja,

- ste pred nakupom prostora, ki sicer veliko obeta, vendar ga sami ne znate urediti.

Tlorisno rešitev sanjskega doma, ki jo podarja Abanka v sodelovanju s portalom Siol.net, bo izrisal arhitekt Uroš Špile (Uroš Špile Koncepti & Arhitektura). Rešitev vam bo predstavil tudi v 3D-vizualizaciji. Uroš Špile spada med mlajšo generacijo arhitektov. Ukvarja se predvsem z idejnimi zasnovami ter notranjo arhitekturo. "Moj cilj je vedno poskušati ustvariti kar se da kvaliteten in unikaten izdelek," pove arhitekt.

Z malo sreče boste prejeli predlog za ureditev 35 kvadratnih metrov. To je lahko celotno stanovanje, večji prostor ali mansarda v hiši. Mogoče gre za vaše prvo samostojno ali skupno stanovanje in tako mu boste z našo pomočjo dodali pravo piko na i.

Ali tudi vi sanjate o novem ali prenovljenem domu? Naj vam pri tem pomaga Abanka z ugodnim stanovanjskim in potrošniškim kreditom.

Prvi dom: ljubezen, ki si jo zapomnimo za vse življenje

Spomin na to, kako smo prvič prestopili prag prvega lastnega doma, nikoli ne zbledi. Le malo stvari v življenju je tako vznemirljivih kot osamosvojitev in selitev v novo stanovanje. Pri iskanju stanovanja upoštevajmo bližino službe in javnega prevoza, mladi pari pa tudi bližino vrtcev in šol. Soseske v bližini mestnih središč so praviloma hrupnejše od spalnih sosesk, kar je prav tako dejavnik, ki odloča o tem, kam se bomo preselili.

Preden začnemo zares uživati na svojem, se moramo posvetiti urejanju kredita in drugih uradnih postopkov. Ko opravimo vse formalnosti, že lahko sanjarimo o tem, kako bomo uredili prostore in jim vdahnili osebni pečat.

Naj vam pri tem pomaga tudi nasvet strokovnjaka.