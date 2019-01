Mobilna hiška po dostopni ceni kot manifest proti zadolževanju

Mobilna hiška Magenta - tako so jo namreč poimenovali v mednarodnem studiu Pin-up House , je delo ustanovitelja studia in arhitekta Joshue Woodsmana. Studio se poleg oblikovanja mobilnih in kompaktnih hišic ukvarja tudi z izdelavo kočic, kabin, ut in igral za otroke.

Kot so zapisali na svoji spletni strani, vidijo glavno poslanstvo predvsem v tem, da s strokovnim znanjem in veščinami izdelajo inovativna lesena domovanja, ki zadovoljijo bivalne potrebe in so obenem finančno dostopna.

Foto: Youtube/Joshua Woodsman

Cena hiše, ki vključuje tako material kot gradnjo in znaša 11 tisoč dolarjev (okoli 9.600 evrov), lahko postane mamljiva ponudba predvsem za tiste, ki se za nakup lastnega doma ne želijo za več let finančno zadolžiti.

Vodoodporna hiška kot manifest proti zadolževanju

V studiu so mobilno Magento poimenovali kot manifest proti kreditnemu zadolževanju in hipotekam na nepremičninah. Gre za prototip domovanja, ki temelji na konceptu dolgoročnih raziskav in izkušnjah pri izdelavi majhnih hišk.

Stoji na mobilnem podvozju namenske prikolice. Konstrukcija gradnje je sestavljena iz polistirenske izolacije, vodoodpornega vezanega lesa, smrekovih tramov in letev, kar jo naredi popolnoma vodoodporno in trpežno na vse vremenske razmere.

Njene zunanje dimenzije znašajo 3,41 krat 1,87 metra, kar pomeni, da njena notranja kvadratura ne presega več kot 6,4 kvadratnega metra, v višino pa sega nekaj malega čez tri metre. Čas, potreben za izdelavo in gradnjo tega domovanja, je približno tri mesece.

Notranjost hiške. Foto: Youtube/Joshua Woodsman

Popolnoma funkcionalna notranjost spominja na počitniške prikolice

V hiški je tako bivalna enota, ki se s svojo večnamensko posteljo lahko po potrebi spremeni, bodisi v dnevno sobo ali spalnico. Hiša ima ravno tako popolnoma funkcionalno kuhinjo s plinskim grelnikom, vodnim zbiralnikom in dovolj odlagalnih površin za shranjevanje najbolj nujnih kuhinjskih pripomočkov in pribora.

Nekaj prostora vzameta še stola in jedilna mizica, ki lahko služi tudi kot pult. Poleg kuhinje in dnevne sobe je tu še kemično stranišče in manjši kamin, ki poskrbi za gretje doma v zimskih mesecih.

Foto: Youtube/Joshua Woodsman

Rešitev za shranjevalne površine se skrivajo v mreži

Zaradi svoje izjemne majhnosti je bilo treba najti način, kako ustvariti čim več odlagalnih površin, ki ne bodo zavzele veliko prostora. Rešitev so našli v uporabi več funkcionalnega pohištva, kot pomemben element pa izpostavljajo uporabo varnostnih mrež, ki se po stenah domovanja razprostirajo tako vertikalno kot horizontalno.

Varnostne mreže kot uporabni element za odlagalne površine. Foto: Youtube/Joshua Woodsman

Studio ni pozabil niti na najmanjše detajle

Hiša ima funkcionalno napeljavo z zunanjim napajanjem, ki se s hiško lahko poveže z električnim kablom. V notranjosti ima štiri svetila; dve luči v bivalnem delu, eno v stranišču in eno zunanjo. Poleg luči so tu še tri električne vtičnice. Zunanji stranski del hiše v svoji strukturi skriva tudi manjšo mizico, ki se lahko uporabi pri piknikih ali obedovanjih na prostem.

Foto: Youtube/Joshua Woodsman