Med Slovenci vse bolj priljubljena inovativna strešna kritina

Ko gradimo ali obnavljamo hišo, je izbira strešne kritine ena najpomembnejših odločitev, ki jih bomo morali sprejeti. Streha namreč ščiti hišo pred zunanjimi vplivi, kot so dež, sneg, veter in sonce, zato je zelo pomembno, da izberemo strešno kritino, ki je kakovostna, trpežna in hkrati estetsko privlačna. V zadnjem času se vse bolj uveljavlja uporaba jeklene strešne kritine , saj je jeklo izjemno trpežen in vzdržljiv material.

Nova streha je velika naložba, za katero večina od nas dolgo varčuje, zato si je vredno vzeti čas za razmislek, preden izberemo streho za svoj dom. Foto: AHI Roofing





Med različnimi vrstami strešnih kritin se v zadnjem času izkazuje strešna kritina Gerard , ki s svojimi prednostmi navdušuje vedno več ljudi. Strešna kritina Gerard ponuja širok izbor jeklenih strešnih kritin, ki se razlikujejo glede na barvo, dolžino, širino in obliko. Jeklene kritine Gerard s kamnitim posipom so modernega videza in ponujajo alternativno sodobno rešitev za streho, za katero se odloča vse več Slovencev.

Povratne informacije, ki so jih v več kot 60 letih prejeli s trgov, razkrivajo razloge, zaradi katerih se ljudje raje odločajo za strehe Gerard kot za druge vrste kritin. Foto: AHI Roofing

Poleg estetike pomembni tudi drugi dejavniki

Če izbirate novo streho za svoj novi ali obstoječi dom, je pomembna estetika, pa tudi cena materiala, teža in zahteve za namestitev. Ne glede na to, ali gradite ali izbirate novo streho za vaš obstoječi dom, je na voljo široka paleta materialov, ki so vredni pozornosti. Tudi slog je pomemben dejavnik, vendar ni edini.

Cena nove strehe

Na stroške nove strehe bo vplivalo več dejavnikov. Cena materiala je izhodišče, vendar je treba upoštevati tudi druge dejavnike. Eno je stanje obstoječe strehe, če prenavljate hišo. V tem primeru bo treba odstraniti stare materiale in morda popraviti nosilno konstrukcijo. Oblika strehe je še en dejavnik, ki vpliva na ceno same strehe. Dvokapna streha z malo ali brez prelomov, kot so dimniki, odzračevalne cevi ali mansarde, omogoča enostavnejše pokrivanje strehe. Streha z več dimniki, sekajočimi strešnimi linijami, strešnimi okni ali drugimi elementi bo stala bistveno več.

Za sedanji tradicionalni videz streh so značilni lepi, vendar težki in krhki opečni ali betonski strešniki. Strešniki Gerard so optimalna alternativa tradicionalnim strešnikom in so zaradi lahke teže in izjemne trpežnosti vedno pogostejša izbira tudi pri novogradnjah. Foto: AHI Roofing

Strešni materiali

Materiali za streho se razlikujejo po teži, estetiki in vzdržljivosti. Različni materiali so primerni za različne vrste streh, zato je pomembno izbrati material, ki ustreza vašima obliki in naklonu strehe. Vsakega strešnega materiala ni mogoče uporabiti na vsaki strehi. Pri izbiri strešnega materiala se ozirajte tudi na barvo, teksturo in materiale, ki se uporabljajo na hišah v vašem okolju.

Zahteve za namestitev

Poleg stroškov in vrste materiala je pomembno upoštevati tudi zahteve za namestitev. Velika vrsta materialov, ki se uporablja pri pokrivanju streh, je namreč težkih in zato zahtevajo ustrezno nosilno konstrukcijo. Prav tako je pomembno upoštevati naklon strehe in zahtevano površino za namestitev.

Kritino Gerard lahko nosijo tudi stara in šibka ostrešja, ki jih v ta namen ni treba ojačiti ali zamenjati. Foto: AHI Roofing

Konkurenčna alternativa tradicionalnim strešnim kritinam

Odločitvi za vse pogostejšo izbiro jeklene strešne kritine botrujejo številne prednosti, ki jih ima ta v primerjavi s klasičnimi betonskimi ali opečnatimi. Jekleni strešniki so denimo kar sedemkrat lažji od slednjih, kar močno skrajša čas namestitve, in lahko prinesejo znatne prihranke pri stroških strešne konstrukcije. So izjemno obstojni, saj takšna streha zahteva zelo malo vzdrževanja nadaljnjih 50 let. Jeklena strešna kritina kljubuje tudi ekstremnim vremenskim razmeram. Z naklonom od le 12 stopinj dopolnjujejo najpreprostejše ali najzahtevnejše oblike strehe.





Jeklena strešna kritina Gerard omogoča svobodo izbire za različne arhitekturne sloge. Pohvali se lahko z lepim videzom, zato vam ne bo treba sklepati kompromisov. Posip iz kamnitih delcev poskrbi, da so strehe Gerard čudovitega videza, poleg vseh prednosti, ki jih tovrstna kritina prinaša.

Kaj je tisto, kar streho Gerard postavlja v sam vrh?

Streha Gerard bo izpolnjevala vsa vaša pričakovanja najmanj 50 let. Foto: AHI Roofing Odpornost na vremenske razmere

Ne glede na to, ali gre za močan veter, naliv ali točo, je strešna kritina Gerard kos vsem vremenskim izzivom. Zahvaljujoč posebnemu sistemu pritrjevanja strešnikov s horizontalnimi pritrdilnimi elementi strešna kritina Gerard prenese obremenitve vetra s hitrostjo do 200 km/h. Strešniki Gerard se odlično obnesejo tudi v primeru toče, saj se manjša zrna toče na strešnikih sploh ne poznajo, večja zrna pa vanje naredijo zgolj manjše vdolbine, vendar jih ne razbijejo.

Lahka, a trpežna kritina

Jekleni strešniki so denimo kar sedemkrat lažji od betonskih, kar skrajša čas namestitve. Hkrati so izjemno trpežni, kar se izkaže v primeru potresa – strehe, pokrite s kritino Gerard, so ostale nepoškodovane ali pa so jo odnesle zgolj z manjšimi poškodbami.

Trajnost in odpornost na korozijo

Streha Gerard je izdelana iz jekla in zaščitena z zlitino aluminija in cinka, zaradi česar je do osemkrat bolj odporna na korozijo kot strešne kritine iz galvaniziranega jekla. Posip iz naravnega kamna deluje tudi kot zaščita pred UV-žarki, kar zagotavlja odpornost, trdnost in obstojnost, brez vidnih sprememb barve ali poškodb. Streha bo tako videti lepa in urejena več desetletij – Gerard pa zagotavlja, da bo ta kritina ščitila vaš dom kar 50 let.

Okolju prijazna in nizka cena vzdrževanja

Gerard streha je okolju prijazna, saj je jeklo mogoče reciklirati v neskončnost. Poleg tega streha Gerard ne zahteva posebnega vzdrževanja, zato je cena tega zanjo zelo nizka.