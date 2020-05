Ko smo več doma, je bivalno udobje še pomembnejše

Zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin smo zadnje tedne veliko več doma in in tako se še bolj zavedamo, kako pomembno je uživati v svojem domu. Kakovost bivanja je v tem obdobju še bolj pomembna kot sicer, saj doma delamo, se učimo ter se poskušamo tudi čim bolj sprostiti.

Če kdaj, potem smo v teh tednih najbolj začutili, kako "diha" naš dom, ali nam ustreza njegova prostorska ureditev, oprema in slog. Gotovo smo začutili, kje bi bile mogoče izboljšave in kaj je treba preurediti. Pri tem nam je v veliko pomoč lahko ustrezen potrošniški kredit, s katerim bomo lažje uresničili svoje sanje.

Z lepšim videzom stanovanja do boljše kakovosti bivanja

V kakovostno zasnovanem prostoru se počutimo lepše. Za prenovo ali stilsko osvežitev doma se odločimo, ker želimo izkoristiti potencial prostora in izboljšati kakovost bivanja.

Veliko ljudi na strokovno pomoč pri prenovi gleda samo kot na odvečen strošek. Zato prihaja do napak, ki jih uporabniki stanovanja občutimo vsak dan. Vedeti moramo, da, kot pravi arhitekt Uroš Špile, naložba v strokovno pomoč ni naložba v videz stanovanja, ampak v kakovost bivanja.

Kako vemo, da je prišel čas za prenovo stanovanja ali hiše?

Razlogov za to je lahko veliko. Lahko gre za stanovanje, ki ga že imamo v uporabi, ali pa za stanovanje, ki smo ga ravno kupili in ga želimo preurediti po svoje. V obeh primerih je stanovanje lahko preprosto dotrajano in potrebuje osvežitev. Do prenove nas lahko privede tudi sprememba življenjskega stila (selitev, naraščaj, nova služba, delo od doma …) in želimo stanovanje oziroma le določene prostore reorganizirati ali jim spremeniti namembnost. Lahko pa se zgodi, da smo se stanovanja enostavno naveličali in ga želimo urediti po zadnjih trendih. V vsakem primeru je glavno vodilo k prenovi boljši izkoristek potenciala nekega prostora in s tem izboljšanje kakovosti bivanja glede na naš način življenja.

Katere so najpogostejše napake, ki jih ljudje delamo, ko želimo prenoviti stanovanje?

Največja napaka v današnjem času je, da veliko ljudi dela po fotografijah z interneta. Fotografije varajo, ker ne vemo, kako tisti košček prostora, ki je lahko na fotografiji videti super, deluje skupaj s preostalim prostorom. Ne dvomim, da pogled s slike dobro deluje v tistem prostoru, v veliki večini primerov pa naš prostor in postavitev v njem nista enaka, zato ni nujno, da bo tisti enaki pogled imel v našem prostoru enak učinek kot v prostoru s fotografije.

Fotografije z interneta lahko varajo, ker ne vemo, kako tisti košček prostora, ki je lahko na fotografiji videti odlično, deluje skupaj s preostalim prostorom. Foto: Getty Images

Katere so najbolj kritične točke v stanovanju, ki pri prenovi zahtevajo največ časa, pozornosti, denarja?

Z mojega vidika vsi prostori potrebujejo enako mero pozornosti. Vsi prostori, tudi prehodni, morajo biti hkrati prijetni, udobni in uporabni. Če niso vse od naštetega, rezultat ni dovolj dober in ga je mogoče izboljšati. To lahko dosežemo s kakovostno zasnovo in razporeditvijo prostorov in pohištva ter dobro preučenimi detajli. Če vzamemo neki povprečen primer razporeditve sredstev, pa nas mogoče največ staneta kuhinja in sanitarni prostori.

Kako najbolje oceniti, koliko nas bo prenova stala?

Napakam, ki bi jih zagrešili pri prenovi, se lahko izognemo, če se po pomoč obrnemo k izkušenim arhitektom. Foto: Getty Images

Neko grobo oceno lahko verjetno najhitreje pridobimo, če vprašamo koga, ki se je že spoprijel s podobnim projektom (znanci, forumi itd.). Na podlagi tega se lahko vsaj približno finančno pripravimo. Podrobneje lahko situacijo ocenimo s pridobivanjem ponudb. Vsekakor pa se je že pri tem koraku smiselno obrniti na kakovostno strokovno pomoč. V tem primeru lahko že strokovnjak poda okvirno oceno. Prav tako bo kakovosten strokovnjak znal ustrezno razporediti razpoložljiva sredstva in oceniti, v kaj je smiselno investirati nekoliko več in kje je mogoče kaj prihraniti.

Kako se je zasnova naših domov spremenila skozi leta? Vedno več tlorisov stanovanj je bolj odprtega tipa.

Odprti večnamenski prostori družini omogočajo, da se lahko druži v enem prostoru, medtem ko vsak opravlja svoje opravilo. To pa je lahko ob današnjih prenatrpanih urnikih zelo dragocena lastnost. Foto: Getty Images

Z našim življenjskim slogom se spreminjajo tudi naše potrebe, tem pa poskušamo ugoditi z razpoložljivo izvedbeno tehnologijo. Danes na primer vsi želimo odprte in zračne prostore. V takšnih prostorih se počutimo bolj svobodno. Odprti večnamenski prostori družini omogočajo, da se lahko druži v enem prostoru, medtem ko vsak opravlja svoje opravilo. To pa je lahko ob današnjih prenatrpanih urnikih zelo dragocena lastnost. Pomembno vlogo igra tudi povezanost notranjosti z zunanjostjo in pa trajnostno naravnano razmišljanje.

Igra svetlih in temnih tonov spremeni naše dojemanje prostora

Recimo, da imamo radi močne barve. Ali si jih v stanovanju lahko privoščimo?

V prostoru lahko z uporabo različnih barv ustvarimo različne ambiente. Foto: Getty Images

Izbor barv vpliva tudi na naše zaznavanje oblike prostora. Z ustrezno razporejeno igro svetlih in temnih barv lahko v določenem prostoru ustvarimo različne učinke, kako ga bomo dojemali. Menim, da neprimerne ali po domače rečeno grde barve ne obstajajo. Rezultat uporabe vsake vrste barv je odvisen od naše senzibilnosti za prostor in od tega, kako bomo barve v njem uporabili. V prostoru lahko že zgolj z uporabo različnih barv ustvarimo različne ambiente. Če ima nekdo posebno željo po določenih kričečih barvah, to lahko uporabimo pri manjših detajlih ali dodatkih v kombinaciji z bolj nevtralno osnovo. Z ustrezno razporeditvijo in kombinacijo z drugimi elementi pa imamo prav tako možnost ustvariti mladostne in zabavne prostore.

Osebno o barvah rad razmišljam dolgoročno. Kosom pohištva, od katerih pričakujemo, da jih bomo imeli dlje časa, skušamo ustvariti brezčasen videz. Zato jim določimo nevtralne odtenke, s katerimi lahko usklajujemo širši spekter barv, ki jih bomo vnesli s svojimi predmeti za vsakodnevno rabo.

Kaj pa, če obožujemo izčiščene prostore, minimalizem? Ali obstaja nevarnost, da bomo imeli prehladno stanovanje brez duše? Kako se izogniti temu?

Tudi izčiščen prostor je lahko prijeten in udoben. Foto: Getty Images

Ne glede na to, ali izbiramo barve ali zgolj odtenke sivine, je rezultat odvisen od ravnovesja med uporabo teh in vseh drugih elementov v prostoru.

Tako imamo s t. i. hladnimi ali toplimi barvami, ki jih ustrezno izbiramo in kombiniramo z drugimi materiali, možnost ustvariti prijeten ambient. Poleg izbire barv je pomembna tudi smiselna razporeditev, oblika prostora in kombinacija s preostalim pohištvom in predmeti v bivalnem prostoru. Z uporabo samo t. i. hladnih barv se hitro lahko zgodi, da je prostor neoseben in pust. To lahko popravimo z vnosom naravnih materialov ali raznega stilskega pohištva itd., ki bodo v tak prostor vnesli nekaj domačnosti.

Kaj je tisto, kar na koncu da osebni pečat domu?Uporabniki in uporaba. Stanovanje je lahko zasnovano popolnoma individualno po meri njegovih uporabnikov in njihovega življenjskega stila. Z vizualnega vidika pa smo tudi uporabniki in naši osebni predmeti zgolj objekti v prostoru, stanovanje pa je naše ozadje. Zato se v kakovostno zasnovanem prostoru lahko tudi sami počutimo in vidimo lepše.