Kako se lotiti načrtovanja dnevne sobe?

Dnevne sobe so središče našega doma, saj v njih praviloma preživljamo največ skupnega časa. Ne nazadnje je to nedvomno prostor, ki najbolje odraža našo osebnost in pogled na svet. Udobje v domači dnevni sobi boste dosegli predvsem tako, da se boste njenega načrtovanja lotili počasi in zelo premišljeno. Takrat bo res služila vsem vašim potrebam in do popolnosti zrcalila vaš življenjski slog.

Začnimo po vrsti: meter v roke

Načrtovanje nove dnevne sobe začnite z natančnim merjenjem prostorov in nato risanjem postavitve.

Najprej si zamislite, kam bi postavili kraljico dnevne sobe - sedežno garnituro -, nadaljujte s preostalim pohištvom. Pri tem bodite pozorni, da ga ne boste preveč "nametali" po stanovanju, ampak se raje osredotočite na posamezne kotičke, kjer bodo določeni funkcionalni elementi združeni v neko celoto. Na ta način se boste izognili občutku kaosa, pa čeprav bo vse lepo pospravljeno.

Trik za bolj urejen videz: večji regal postavimo ob steno in ob njem še nekaj manjših praktičnih regalov ali kosov pohištva. Pomembni elementi v dnevni sobi so dnevni regali - izberite modele, ki so kombinacija zaprtih in odprtih shranjevalnih površin.

Zelo priljubljeni so ponovno postali dnevni regali iz različnih materialov, v ospredje se v zadnjih letih vračata kovina in naravni les. Na splošno pa velja pravilo naravnega videza in iskanja nežne harmonije z naravnim.

Tudi barve v domu se spogledujejo s tistimi, ki jih najdemo v naravnem okolju. Veliko je zemeljskih tonov, od nežne bež barve do temno rjave, ki se zrcali tako na lesenem pohištvu, ki je pogosto iz masivnega lesa, kot v manjših detajlih na tkaninah in drugih dekoracijah. Popestritev prostorov lahko najdemo v različnih odtenkih modre, zelo dobrodošli pa so tudi detajli v rdeči in oranžni barvi.

Zelo pomemben element v dnevni sobi so tudi barve na stenah. Zelo moderne so še vedno tapete, s katerimi pa ne smemo pretiravati – ponavadi z njimi okrasimo samo glavno steno v prostoru.

Bele stene so še vedno "out", zato jih kar pogumno prebarvajte v tonih, ki bodo ali nadaljevanje barve pohištva in drugih elementov ali pa bodo ustvarili poživljajoč kontrast, ki bo vašemu prostoru dodal kanček edinstvenosti.

Kako izbrati pravo sedežno garnituro?

Dnevne sobe so prostor, ki si ga ne moremo predstavljati brez lepe, kakovostne in udobne sedežne garniture. Če sanjamo o klasičnem videzu, bomo verjetno izbrali tradicionalen kavč iz usnja ali celo semiša - morda z lesenimi dodatki ter debelimi in mehkimi blazinami.

Za bolj pompozen in moderen videz pa predlagamo malo več drznosti: sodobna sedežna garnitura je prava arhitekturna umetnina, ki ni samo praktična, ampak tudi izjemna na pogled.

Če boste sedežno garnituro uporabljali za sedenje ob branju ali druženju, naj bo ožja in nekoliko višja, za poležavanje in gledanje televizije pa izberite nižji in širši model.

Še majhen trik za manjše dnevne sobe: na videz jo lahko povečate s kombiniranjem nekoliko manjše zofe in fotelja.

Posebno pohištvo v dnevni sobi, ki dodal piko na i končnemu videzu, so vedno bolj modne klubske mizice, manjše komode in stenske police. Če imate dovolj prostora, lahko izberete več manjših klubskih mizic ali pa eno večjo, ki služi tudi kot divan. Trenutno so zelo modne okrogle klubske mizice v leseni ali kovinski izvedbi s tankimi poševnimi nogami.