Kako preprečiti nevarno plesen v stanovanju?

Dom je prostor, kjer se moramo počutiti dobro in varno ter kamor se radi vračamo, zato ga moramo primerno vzdrževati, sicer se začnejo pojavljati težave, kot sta na primer plesen in vlaga. Ti se ne pojavljata le v starejših objektih, ampak so slabemu zraku in vlagi izpostavljena tudi nova stanovanja. Plesen nima posledic le na stanovanje, še pomembneje vpliva na zdravje.

Plesen je rezultat pretirane vlage; 80-odstotna vlažnost v stanovanju je mejna vrednost, pri kateri plesen začne nastajati. To povzročamo že z dihanjem, na nastanek pa vplivajo tudi običajna vsakodnevna opravila, kot so kuhanje, kopanje in sušenje perila. Če vlage v prostoru ne zmanjšujemo, bo ta vodila v nastanek plesni, plesen pa vsebuje toksine, ki so nevarni za naše zdravje. Težave se pojavijo, če je ne odstranimo in smo ji izpostavljeni dlje časa. Lahko se začnejo pojavljati alergije ter težave s koncentracijo in dihali, kot je astma.

Plesni morda ne opazite. Pogosto se skriva na zidovih za omarami ali na spodnji strani vzmetnice. Zato bodite pozorni predvsem na vlažnost prostora, saj je bolje preprečiti nastanek plesni, kot da bi se morali pozneje ukvarjati z njenim odstranjevanjem. Preveliko vlago v stanovanju boste najprej opazili kot rosenje oziroma kondenzacijo na notranji strani stekel.

Zračenje vpliva na zdravje in počutje

Da bi preprečili pojav plesni v stanovanju, je pomembno vsakodnevno zračenje, ki ima številne pozitivne učinke.

Boljša kakovost zraka v stanovanju.

Redno zračenje spravi odvečno vlago iz stanovanja in prepreči plesen.

Kakovost zraka vpliva na splošno počutje.

Dobro prezračen dom izboljša spanec.

Zakaj prezračevati s prezračevalno napravo z rekuperacijo?

Ker pa zračenje na dve uri ni ne energijsko ne časovno učinkovito, se priporoča vgradnja prezračevalnih naprav z rekuperacijo, ki same uravnavajo izmenjavo zraka v prostoru. Prednosti prezračevalne naprave so naslednje.

Svež zrak v vsakem trenutku.

Ogrevanje ali ohlajanje zraka, ki prihaja v prostor.

Uravnavanje vlage v prostoru.

Filtracija zraka, ki odstrani prah, onesnaževalce in vonje.

Prihranek energije.

Centralni ali lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo

Če se odločite za prezračevalni sistem, ki bo pomagal pri izmenjavi zraka v domu, lahko izbirate med centralnim in lokalnim prezračevalnim sistemom, kot ju ponuja Airabela. Centralni je primeren za novogradnje in starejše hiše z dovolj visokimi stropi, ki omogočajo razpeljavo cevi, po katerih se zrak prenaša po vsem stanovanju. Vgradnja je zato bolj zahtevna in gre tudi za večjo finančno naložbo. V primeru, da želite prezračevalni sistem napeljati v obstoječ objekt, ki nima zadostne višine stropov, je primeren lokalni sistem, kot je na primer SIKU. Ta ne potrebuje kanalov, njegovi prednosti pa sta tudi hitra in preprosta montaža ter cenovna dostopnost.

Prezračevalni sistem z rekuperatorjem zagotovi vedno sveži zrak v prostoru in poskrbi, da izrabljen zrak ogreje ali ohladi vhodnega, odvisno od letnega časa, še preden pride v prostor. S filtri pa bo poskrbel, da bo vstopni zrak kakovosten in bo pozitivno vplival na zdravje.

Več informacij o primerni rešitvi za svoj dom pa lahko dobite pri podjetju Airabela, ki je pooblaščeni distributer klimatskih, ogrevalnih in prezračevalnih sistemov za stanovanjske in poslovne objekte.

