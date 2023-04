Kako izbrati ogrevanje pri novogradnji in prenovi?

Prvi toplejši pomladni dnevi pomenijo, da je nastopil čas za številna gradbena in obnovitvena dela. Če gradite, je pred vami pomembna odločitev, kako izbrati učinkovit in zanesljiv ogrevalni sistem za svoj novi dom. Konec kurilne sezone pa je primeren čas tudi za pregled stroškov in razmislek o optimizaciji oziroma zamenjavi obstoječega ogrevalnega sistema.

Odločitev, kako bomo ogrevali svoj dom, dolgoročno pomembno vpliva na družinski proračun in udobje v domu, zato je pred izbiro potreben skrben premislek.

Eden najučinkovitejših in do okolja prijaznih načinov ogrevanja so zagotovo toplotne črpalke. Za svoje delovanje uporabljajo obnovljive vire energije (zrak, vodo in energijo zemlje), z njimi svoje prostore ogrevate in hladite ter pripravite sanitarno toplo vodo. Toplotne črpalke lahko strošek ogrevanja znižajo za kar 70 odstotkov, pri čemer so za tretjino nižji tudi izpusti toplogrednih plinov.

Tihe in učinkovite toplotne črpalke

Poznamo več vrst toplotnih črpalk, in sicer zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda, vsaka za svoje delovanje uporablja drug vir energije. Zagotovo so najbolj poznane in razširjene toplotne črpalke zrak/voda, ki za delovanje izrabljajo obnovljivo energijo zraka. Glede na naravne danosti pokrajine, kjer stoji vaš dom, in glede na velikost zemljišča je smiselno raziskati tudi možnost namestitve toplotne črpalke voda/voda ali zemlja/voda, ki za svoje delovanje uporabljata energijo podtalnice oziroma energijo zemlje. Ti dve vrsti toplotnih črpalk zagotavljata višje izkoristke, sistema pa sta v celoti skrita (ni zunanje enote), tako da ne vplivata na zunanji videz vašega doma. Življenjska doba geosonde pa znaša celo 50 let ali več.

Podjetje Vaillant je med redkimi, ki ponujajo celoten spekter toplotnih črpalk, in sicer kar tri različne izvedbe toplotnih črpalk zrak/voda ter izvedbi voda/voda in zemlja voda, tako da se lahko popolnoma prilagodijo vašim željam ter zahtevam objekta. Vaillantove toplotne črpalke so s svojim sistemom Sound Safe med najtišjimi na trgu, zato so primerne tudi za strnjena naselja.

Kar deset let ste lahko brez skrbi, saj Vaillant zagotavlja 10 let jamstva na kompresor, ki je srce toplotne črpalke. Njihovi izkušeni in visoko usposobljeni partnerji pa vas popeljejo skozi proces izbire, načrtovanja in izvedbe najprimernejše rešitve za vaš dom. Za posvet in ogled jih lahko kontaktirate prek te povezave.

Kako najti zanesljivo in kakovostno toplotno črpalko?

V poplavi ponudnikov toplotnih črpalk na trgu sta pri izbiri zagotovo pomembni kakovost in tradicija proizvajalca. Med najzanesljivejšimi proizvajalci ogrevalnih naprav je pionir razvoja ogrevalnih sistemov Vaillant, ki te proizvaja že skoraj 150 let. Vaillantove toplotne črpalke so vrhunske kakovosti, izdelane v Evropi. Njihova kakovost in vzdržljivost sta preizkušeni v najsodobnejšem tehnološkem centru v panogi HVAC z več kot 300 testi v najbolj ekstremnih razmerah.

Pametni in trajnostni dom

Ob načrtovanju ogrevanja vedno razmišljajte tudi o življenjskem slogu svoje družine. Je vaše življenje dinamično in imate radi pametne rešitve za dom? Številne Vaillantove naprave so povezljive z internetom, upravljate jih lahko prek mobilnih naprav ne glede na to, kje na svetu ste. Razmišljate o vplivu ogrevanja na okolje in želite zmanjšati svoj ogljični odtis? Celo do 93 odstotkov materialov v Vaillantovih napravah je mogoče reciklirati!

Vaillantove toplotne črpalke pa lahko kombinirate tudi z dodatnimi komponentami iz Vaillanta, kot so centralni ali lokalni prezračevalni sistem ali fotonapetostni moduli. Za vse omenjene možnosti so vam na voljo subvencije Eko Sklada.

Razvejana mreža pooblaščenih partnerjev

V vseh slovenskih regijah ima Vaillant široko razvejano mrežo pooblaščenih partnerjev, ki so vam vedno na voljo za pomoč pri načrtovanju vašega ogrevalnega sistema. Za posvet ali obisk se lahko dogovorite tu.