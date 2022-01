Kaj vpliva na kakovost zraka v notranjih prostorih in kakšne so posledice tega?

Ste vedeli, da je zrak v vašem domu verjetno bolj onesnažen kot zrak zunaj? Nasičen je lahko z veliko količino vonjav, plinov, prahu, vlage in drugih onesnaževalcev zraka, ki močno vplivajo na kakovost spanja in bivanja.

Pediatrinja Tina Božičnik ima v Ljubljani prvo zasebno pediatrijo, kjer pozornost namenja celostnemu zdravljenju in razvoju otrok. Njeno poslanstvo je pomagati staršem, jih podpirati in opolnomočiti. Je lastnica priznanj moja zdravnica leta 2021 in moja pediatrinja 2021. Bralci so izbirali med 2.000 zdravniki.

Zakaj je čist zrak v notranjih prostorih pomemben za otroke?

Zrak je ena izmed najpomembnejših stvari, na katero se pogosto pozablja opozarjati. Velikokrat se opozarja v smislu globalnega segrevanja, onesnaženosti zraka zunaj, tega, koliko je v zraku onesnaževalcev, kakšne so vrednosti smoga. O tem se veliko govori. Ko gremo na raven posameznika, na raven človeka, pa hitro pozabimo, da je zrak tudi tisti, ki ga dihamo v notranjih prostorih. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije kažejo na to, da je že 90 odstotkov otrok na svetu izpostavljenih kronično slabemu zraku. To ne pomeni samo zunaj, ampak tudi v notranjih prostorih. Vedno več imamo onesnaževalcev, polutatantov, dražilcev, ki so tudi v notranjih prostorih, kar vpliva na razvijajoč se organizem.

Kako zrak v notranjih prostorih vpliva na kakovost bivanja in kdo je najbolj dovzeten za te vplive?

Zelo dovzetni za učinke slabega oz. nekakovostnega zraka so nosečnice in njihov razvijajoči se otrok ter seveda vsi otroci, še posebej predšolski, in starostniki. Toksini imajo vpliv na endokrini sistem, na razvoj živčevja, na kakovost spanja. Dražljivci v zraku motijo spanec, posredno vplivajo na to, da slabšajo stanja, kot so astma, alergije, atopijski dermatitis, in na spanje razvijajočega se otroka. Pri tistih, ki imajo še genetsko predispozicijo, se lahko nekatere bolezni še hitreje razvijejo.

Otroci vdihnejo na kilogram telesne teže več zraka kot odrasli, zato so tudi bolj dovzetni za vplive slabega zraka.

Pediatrinja Tina Božičnik je spremljevalec mnogih otrok v prvih letih njihovega življenja. Zaveda se, kako dovzetni so majhni otroci za vplive slabega zraka. Foto: Jan Lukanović

Kuhanje, kurilna sezona, sušenje perila v notranjih prostorih – kako to vpliva na kakovost notranjega zraka in kakšne so posledice tega za naše počutje in zdravje?

Veliko staršev ne ve, da sta dva izmed največjih onesnaževalcev zraka v notranjih prostorih ravno kuhanje in sušenje perila. Velikokrat zdravniki celo svetujemo, kadar so težave z dihali, naj se v stanovanju obesi perilo, da se naredi zrak bolj vlažen. Kuhanje vpliva na čistost zraka tudi zaradi uporabe najrazličnejših posod, plina, pri katerem se izločata monoksid in formaldehid, pirolize, pri kateri prihaja do visokih temperatur in se snovi v pečici pregrevajo ter sproščajo v prostor, ki ga dihamo. Kadar pečico čistimo z bolj ali manj toksičnimi sredstvi, se pri pregrevanju te še bolj pospešeno izločajo in prehajajo v zrak, ki ga dihamo. Te snovi se nakopičijo, če ne poskrbimo za redno in zadostno prezračevanje, kar vpliva na naše počutje in zdravje.

Enako je s sušenjem perila, česar se pogosto ne zavedamo. Perilo namreč deluje kot velika spužva in nase vleče cvetni prah, prašne delce in druge snovi ter toksine, ki so v zraku. Ko perilo operemo in sušimo v stanovanju, te snovi lahko hlapijo v prostor ter dražijo oči in sluznico.

Kaj so še drugi onesnaževalci oz. kaj vse še lahko vpliva na kakovost zraka v notranjih prostorih?

Prav tako čistila, ki jih uporabljamo, različni biološki delci, pršice, spore, plesni, virusi in bakterije, ki so v ozračju. Z opuščanjem prezračevanja vzdržujemo tudi površinsko kontaminacijo – na primer, ko s stolov prenašamo snovi na svojo obleko, na kožo.

Kako lahko sami poskrbimo za kakovosten zrak v svojih hišah in na kakšen način je najbolje prezračevati?

Vsekakor s čistilniki zraka, ki omogočajo hkrati tudi uravnavo vlage v zraku. Pri prezračevanju z odpiranjem oken namreč prihaja do velikih toplotnih izgub, hkrati se konstrukcija stanovanja okoli okna ohladi, sam zrak v prostoru pa se ne izmenja dovolj. Ob robu oken in kotih ob njem se začne nabirati kondenz, kar vodi v razvoj plesni, ki ima velik vpliv na počutje in zdravje ljudi. Zato je pomembno, da dobro in na pravilen način čistimo zrak v notranjih prostorih. Kadar izbiramo napravo za čiščenje zraka, preverimo, da naprava omogoča dobro filtriranje, da odstranjuje delce, kot so virusi in bakterije, ter da v prostoru obdrži primerno vlago.

Velikokrat se pozablja omeniti, da je treba poskrbeti za kakovost zraka v notranjih bivalnih prostorih, v zimskem času še posebej. Zrak v notranjih prostorih je lahko do 500 odstotkov slabši od zraka, ki ga dihamo zunaj.

Zakaj je pomemben čist zrak v zimskem času - v času gripe, koronavirusa in drugih viroznih obolenj?

Ne samo v času svetovne pandemije, ko smo bolj pozorni na te stvari, ves čas je treba o tem razmišljati. Ne nazadnje nas vsako leto v času gripe opozarjajo na redno in primerno čiščenje zraka.

Čemu se moramo pri prezračevanju izogibati?

Izogibati bi se bilo treba odpiranju oken takrat, ko je velika koncentracija vlage v zraku, ko je povišana količina cvetnega prahu ali saharskega peska. V hladnejšem delu leta pa se odsvetuje odpiranje oken tudi zaradi kurilne sezone, saj bi v notranje prostore s tem spustili tudi dim in njegove prašne delce.

Božičnikova se strinja, da ima dihanje prečiščenega zraka veliko koristi za naše počutje. Foto: Jan Lukanović

Kako čistimo zrak v spalnih prostorih?

Zrak v spalnih prostorih je ključen za to, da se dobro naspimo. Najidealnejši način za čiščenje zraka je vsekakor s čistilnikom. Spomnite se, kdaj ste nazadnje spali nekje v gorah. Čist in svež zrak v gorah močno vpliva na globino spanja in vsako jutro nam lahko pomeni nov začetek, ki si ga zaslužimo. S čistilniki zraka lahko zagotovite enako svež zrak, kot je v gorah, tudi v spalnici v središču najbolj prometnega mesta.

Kaj se zgodi, če ne čistimo zraka, in kako to vpliva na počutje in zdravje?

Slab zrak se ne kaže le v prisotnosti virusnih in bakterijskih delcev, notri so tudi, kot že omenjeno, cvetni prah, različni pesticidi, pršice, spore različnih plesni, pa tudi kemijske snovi, kot so svinec in druge toksične substance, ki vplivajo tako na samo počutje kot zdravje posameznika. Vpliv je torej odvisen od koncentracije škodljivih snovi v okolju oz. zaprtem prostoru. Takšen vpliv bo potem imelo to na telo. Odvisno je tudi od same dovzetnosti telesa, odpornosti.

Slab zrak povzroča dražeče sluznice, suh dražeč kašelj, krvavitve iz nosu, vpliv na živčni sistem, na endokrini sistem, na spanje. S tem, ko slabo spimo, se ne regeneriramo. Slabši spanec pa oslabi imunski sistem. Če v prostorih zraka ne čistimo, se v njem nakopiči ogromno škodljivih in toksičnih delcev, ki vplivajo na naše zdravje. Poleg tega se zbujamo utrujeni, neprespani. Pri otrocih se tako živčevje, ki se intenzivno razvija, ne more regenerirati. Pride lahko do glavobolov, slabše koncentracije, kronične utrujenosti. Vse to so vsekakor lahko posledice slabega zraka, ki ga dihamo.

Slabši zrak v notranjih prostorih ima tudi negativen vpliv na že obstoječe kronične bolezni, kot so astma, alergije, atopijski dermatitis, in jih lahko znatno poslabša.

Kakšne so prednosti naprav za čiščenje zraka?

Prednost je predvsem nenehen občutek svežega zraka in lažjega dihanja. Pri tem ni temperaturnih nihanj, ki se lahko zgodijo z odpiranjem oken in vrat. Absolutno je boljša kakovost bivanja. Zbujaš se naspan, dihanje je lažje. Prezračevalne naprave pa so izjemno pomembne v primeru astme, težav z dihanjem, atopijskega dermatitisa, saj je opaziti manj težav, enako velja za druge kronične bolezni.