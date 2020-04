Kaj je pomembno za zdrav življenjski slog?

Zavest o odgovornosti do našega okolja narašča. Vedno bolj se zavedamo številnih malenkosti, ki smo jih do zdaj imeli za samoumevne, in nenehno iščemo odgovore na vprašanje, kateri je najprimernejši življenjski slog za nas. Medtem ko se spopadamo z vprašanji, kako izboljšati bistvene vidike svojega načina življenja - šport, več vadbe ter bolj zdravo in trajnostno prehranjevanje -, pogosto pozabljamo na pomembne dejavnike za boljšo kakovost življenja, na primer na to, kakšen zrak dihamo. Medtem ko na zunanji zrak ne moremo preprosto vplivati, imamo zahvaljujoč sodobnim klimatskim napravam z zračnimi filtri priložnost, da v stanovanju ali hiši dihamo čist zrak. To ima velik pomen ne samo za alergike, ampak za vsakogar od nas.

Kateri dejavniki zagotavljajo zdrav zrak v zaprtih prostorih?

Kakovost zraka v zaprtih prostorih določajo številni dejavniki, ki jih je več, kot si morda mislite. Medtem ko večina od nas najprej pomisli na temperaturne lastnosti zraka, ki zagotavljajo prijetne temperature v naših dnevnih sobah, obstajajo številni drugi dejavniki, ki vplivajo na kakovost zraka, ki ga dihamo doma, in posledično tudi na naše zdravje. Vlažnost zraka, bakterije, neprijeten vonj in drobni prašni delci, ki plavajo v zraku, so le nekateri od dejavnikov. Vsi ti elementi, ki jih na prvi pogled ne opazite, lahko trajno vplivajo na življenjski slog in zdravje, če zraka ne prefiltriramo.

Kako slab zrak vpliva na naše zdravje?

Pomanjkanje zadostne količine čistega zraka lahko negativno vpliva na počutje in vodi k resnim zdravstvenim težavam. Tveganje za zdravje predstavljajo glavobol, utrujenost in omotičnost, suha sluznica, alergije, napadi astme in večja dovzetnost za viruse. Poleg tega lahko slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih povzroči rast plesni ali čezmerno nabiranje prahu v prostoru, kar prej ali slej lahko povzroči zdravstvene tegobe. Predvsem za alergike in astmatike je velika prednost, če lahko okna zapremo zahvaljujoč učinkovitim napravam za filtriranje cvetnega prahu in prahu.

Kako lahko čist zrak dvigne produktivnost in koncentracijo?

Kakovost zraka v zaprtih prostorih lahko izboljša ali zmanjša koncentracijo in produktivnost, tako v pisarni kot doma. Čist zrak je zato pomemben dejavnik, ki ga ne smemo pozabiti, če želimo izboljšati svoje delovno okolje. Izboljšanje produktivnosti s čistejšim zrakom je predmet številnih raziskav. Na univerzah Harvard in Syracuse so izvedli raziskavo o razmerju med kakovostjo zraka in produktivnostjo v zaprtih prostorih. Rezultati kažejo, da so zaposleni, ki so delali v boljših okoljskih pogojih, svoje delo opravili do 60 odstotkov bolje, obenem pa so pokazali 100-odstotno povečanje kognitivnih zmogljivosti, ko se je prezračevanje testnih prostorov podvojilo.

Optimalna rešitev za čistejši zrak in nižje temperature

Idealno rešitev ponujajo klimatske naprave Daikin. Poleg tega, da ohlajajo prostor, nam zdaj omogočajo tudi učinkovito čiščenje zraka z odstranjevanjem alergenov. Številni onesnaževalci zraka in alergeni so namreč topni v vodi. Klimatske naprave odstranjujejo to vodo iz ozračja, kjer se zadržuje v obliki vlage (ta pojav je tudi del učinka hlajenja), kar se odraža v posledični delni odstranitvi alergenov, cvetnega prahu ipd.

Nekatere klimatske naprave Daikin so opremljene tudi z napravo, imenovano čistilnik zraka Flash Streamer, in filtri za odstranjevanje vonjav iz prostorov, kar omogoča učinkovitejše čiščenje zraka.

Da bi vrhunske rezultate potrdili, je Daikin svojo napravo Flash Streamer postavil na test, rezultati pa so bili zelo prepričljivi. Daikinov Flash Streamer namreč oddaja elektrone z visoko hitrostjo, ki se v zraku srečujejo z molekulami kisika in dušika. Skupno odstranjujejo ne samo alergene, ampak tudi nevarne kemične snovi iz ozračja. Test je pokazal, da je Daikinov čistilnik zraka uspešno zmanjšal količino alergenov v ozračju za kar 99,6 odstotka že po dveh urah uporabe.

Dihati čistejši, bolj svež in zdrav zrak je ključno. Daikin zato svetuje, da svoj dom opremite z ustrezno klimatsko napravo.