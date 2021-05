Izboljšajte bivalno ugodje: učinkovito nad vlago in plesen

Naš dom je v preteklem letu postal pisarna, šola, telovadnica, kinodvorana in še marsikaj drugega. Doma smo preživeli praktično ves dan. In v tem času zagotovo spoznali, kako pomemben je kakovosten zrak v našem domu , saj ta vpliva na naše počutje, zdravje, navsezadnje tudi na delovno učinkovitost.

Za zdravje in dobro počutje je obvezna zadostna izmenjava zraka, da preprečimo nastajanje plesni in zagotovimo nadzorovano izmenjavo izrabljenega zraka s svežim zunanjim zrakom. Foto: Getty Images

Zakaj prezračevati?

Zaradi vse bolj kakovostnega in zrakotesnega stavbnega pohištva ter energetskih smernic, ki ustvarjajo vse več nizkoenergetskih in pasivnih hiš, postaja prisilno prezračevanje nekaj vsakdanjega in nujnega za kakovostno in zdravo bivanje v naših domovih. Za ustrezno prezračenost prostorov, v katerih bivamo, bi morali vsako uro odpreti okna za vsaj pet minut oziroma vsaki dve uri za deset minut, in sicer na način, da se ustvari prepih, s čimer dosežemo, da se zrak v stanovanju hitreje izmenja, in preprečimo čezmerno vlažnost. A z odpiranjem oken ni mogoče zamenjati celotnega zraka v stanovanju. Pa tudi tega urnika se velika večina med nami ne more držati.

Do slabe prezračenosti v naših domovih prihaja tudi, ko spimo ali ko so zunaj neugodne razmere za zračenje (poleti visoka vročina oziroma pozimi mraz). Takrat večinoma nimamo odprtih oken in se sprijaznimo ter sčasoma navadimo na slabšo kakovost zraka. Slab zrak negativno vpliva na naše počutje in zdravje. Zaradi povišane koncentracije ogljikovega dioksida in zmanjšane koncentracije kisika si slabo odpočijemo, zbujamo se nenaspani ter imamo težave s koncentracijo in učenjem. Vse bolj se kopičijo tudi presežki vlage, ki predstavljajo ugodne pogoje za razvoj zidne plesni.

Je torej odpiranje oken ustrezno?

Prav vsak si želi svežega zraka v svojem domu. A pogosto odpiranje oken se večkrat izkaže za energetsko in stroškovno neučinkovito. Investicija v učinkovit prezračevalni sistem pa je za mnoge prevelik strošek. A brez skrbi, ni nujno, da investicija v novo napravo precej obremeni družinski proračun.

Prezračevalni sistemi se izkažejo za energetsko bolj učinkovit način prezračevanja. Poskrbijo za nadzorovano izmenjavo zraka. Sploh stanovanja z novejšimi okni, ki bolj tesnijo, potrebujejo pogostejše zračenje. Enako velja, če več časa preživite doma. V takih primerih se bo lokalni prezračevalni sistem izkazal, ker lahko deluje neprestano, ne da bi izgubili dragoceno energijo. Zadostno prezračevanje bo poskrbelo za zdravje vseh družinskih članov, hkrati pa za ustrezno raven vlage v stanovanju, da se ne bi pojavljala neprijetna plesen.

Z dovolj prezračenim domom boste poskrbeli za zdravje svoje družine. Foto: Getty Images

Vedno svež in čist zrak v prostorih

Optimalno stanje zraka dosežemo z rekuperacijsko napravo, ki poskrbi, da ne izgubljamo energije. Rekuperacijski sistemi so nujni pri pasivnih hišah, a se vse bolj uveljavljajo tudi pri klasičnih gradnjah in v večstanovanjskih stavbah, kjer želimo poskrbeti za ustrezno prezračen prostor.

Lokalni rekuperator Siku je napreden prezračevalni sistem, ki zagotavljajo kakovostno prezračevanje in odzračevanje v že zgrajenih stanovanjih in hišah na način, da vrača toploto odpadnega zraka v stanovanje. Uporabimo jih lahko tudi v poslovnih in javnih zgradbah. Med seboj se razlikujejo glede na porabo moči, toka, hitrost in zmogljivost ventilatorja, premer cevi, izkoristke pri prenosu toplote in možnosti različnih nastavitev delovanja ter po drugih funkcijah. Lokalni rekuperatorji Siku decentralizirano prezračijo prostore s toplotno rekuperacijo, ki jo omogoča keramični toplotni izmenjevalnik. Zaradi rekuperacije zraka so toplotne izgube pri prezračevanju zanemarljive. Prezračevalni sistemi Siku so enostavni za montažo, upravljanje in vzdrževanje. So odlična rešitev za vsak prostor, kjer si želimo mikroklimo z izravnavanjem vlažnosti in rednim menjavanjem zraka prilagoditi po želji. Decentralizirani sistemi za prezračevanje prostorov iz ponudbe izdelkov SIKU ponujajo povsem nove možnosti pri gospodarnem prezračevanju in odzračevanju posameznih prostorov.

Subvencija Eko sklada za sisteme SIKU z rekuperacijo

Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote je energetsko učinkovita naložba, zato lahko investitor pri Eko skladu, slovenskem okoljskem javnem skladu uveljavlja nepovratno finančno spodbudo. Višina nepovratne finančne spodbude za izdelke SIKU znaša do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 300 evrov na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju.

Uporaba prezračevalnega sistema bo tako postala bolj dostopna ter povečala energetsko učinkovitost stavb in poskrbela za energetsko bolj učinkovito rabo energije. Strah pred izgubo energije je zdaj odveč. Financiranje prezračevalnih sistemov bo poskrbelo za pravilno in zadostno zračenje, vnos svežega zraka v stanovanje in večje zdravje prebivalstva, ne da bi s tem nastali nepotrebni stroški.

Čezmerna vlažnost vodi do pojava plesni

Čezmerna vlažnost je običajno posledica kombinacije nepravilne gradnje, nepravilnega prezračevanja in neustreznega načina življenja.

Pomemben razlog za nastanek plesni so toplotni mostovi, ki nastanejo na mestih, kjer je toplotna izolativnost slaba. Ti povzročajo, da se na notranjih stenah zadržuje preveč vlage, kar vodi do pojava plesni. Na pojav plesni vplivajo tudi poškodbe na hiši, kot so poškodovana fasada ali streha, in pa prehitra vselitev v novogradnjo, tako da se ta ni optimalno izsušila.

Pogost vzrok je tudi menjava oken pri starejših hišah, ki veliko bolje tesnijo od starih oken in so zato energijsko izredno učinkovita. Ker ne prepuščajo zraka, to vpliva na slabšo kakovost zraka v stanovanju. Vredno je torej skrb nameniti dobremu in rednemu prezračevanju, če ne želimo, da se na stenah in oknih razvije plesen.

Plesen nastane tudi zaradi naših aktivnosti v stanovanju, kot se kuhanje, umivanje, pranje in sušenje perila, uporaba sobnih rastlin in še bi lahko naštevali, pa seveda zaradi nezadostnega zračenja.

Plesen v stanovanju negativno vpliva na naše počutje in zdravje ter povzroča materialno škodo in višje stroške vzdrževanja stanovanja. Foto: Getty Images

Plesen – neprijeten spremljevalec sodobnega bivanja

Vlaga v naših hišah in pojav plesni bistveno poslabšata kakovost življenja in bivalno ugodje, zato je pomembno, da skrbimo za optimalno vlažnost naših prostorov, ki je med 40 in 60 odstotki. Previsoka vlažnost bo povzročila nabiranje kondenza in pojav plesni. Ta negativno vpliva na naše zdravje in počutje. Bivalno ugodje je bistveno slabše.

Poleg vpliva na kakovost življenja in bivalno ugodje plesen vpliva na trajnost notranje opreme, pa tudi gradbenih elementov, vzdrževalni stroški za stanovanje se posledično bistveno povečajo.

Razlogov za to, da poskrbimo za ustrezno kakovost zraka v naših domovih, je več kot dovolj. Investicija v učinkovit prezračevalni sistem se vam obrestuje z bolj kakovostnimi pogoji za bivanje.