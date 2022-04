IR-ogrevanje, ki je učinkovitejše od IR-panelov

Vstopili smo v sezono gradenj in adaptacij, ko se moramo odločiti o izbiri sistema ogrevanja. Glede na trenutno stanje cen energentov na trgu vse več ljudi razmišlja o alternativi klasičnemu centralnemu ogrevanju, veliko jih posega po elektriki in IR-ogrevanju. Ste vedeli, da obstaja vrsta IR-ogrevanja, ki je učinkovitejša in ugodnejša od IR-panelov? Na vse o IR-ogrevanju in tem, kdaj je kakšen sistem ogrevanja najprimernejši, vam odgovarjajo izkušeni strokovnjaki za IR in električno ogrevanje MySun .

Kaj dejansko naredi IR-ogrevanje tako učinkovito in varčno in ali so IR-paneli res tako idealni, kot nekateri pravijo?

To, kar naredi sisteme IR-ogrevanja učinkovite in varčne, je sam način delovanja. Pri IR-ogrevanju sistemi direktno ogrevajo površine in predmete okoli sebe, ne zraka. Ker so predmeti v prostoru razgreti, občutite isto raven udobja pri od dveh do treh stopinjah nižji temperaturi zraka kot pri sistemih, ki direktno ogrevajo zrak. Ker se toplota akumulira v predmetih, ne prihaja do takšnih prezračevalnih izgub, v nasprotju s klasičnimi centralnimi sistemi ogrevanja pa pri električnem IR-ogrevanju tudi ne prihaja do izgub prek cevovodov, saj se vsa elektrika dejansko spremeni v toploto.

Zato pri računanju stroškov oz. prihrankov ne morete neposredno primerjati različnih sistemov ogrevanja oz. energentov na način 1 kWh plina = 1kWh elektrike s predpostavko, da boste pri IR-ogrevanju porabili enako količino energije kot pri klasičnih centralnih sistemih ogrevanja.

Treba pa je vedeti, da pod IR-ogrevanje ne spadajo samo IR-paneli. Vrsta IR-ogrevanja je tudi električno talno gretje. Ta ima skoraj idealen profil toplote, ki ga z radiatorskim ogrevanjem in IR-paneli ne moremo doseči. Če gradite ali adaptirate, je izbira električnega talnega gretja vsekakor bolj smiselna od IR-panelov, saj poleg boljše učinkovitosti dosežete tudi večje bivalno udobje, začetna investicija pa se lahko v teh primerih izkaže celo za nižjo.

V čem se električno talno gretje še razlikuje od IR-panelov?

V obeh primerih gre za enak način delovanja, torej IR-ogrevanje, kar pa ne pomeni, da med tema dvema sistemoma ni razlik. Velja pravilo, da večja ko je ogrevalna površina telesa, bolj je sistem ogrevanja učinkovit, ekonomičen in udoben. Večina novogradenj in sodobnih domov ima zato vgrajene sisteme talnega ogrevanja.

Električno oz. IR-talno gretje si lahko predstavljate kot en velik IR-panel, ki je vgrajen v tla, saj je grelno telo v obeh primerih grelna žica. Pri električnem talnem gretju so celotna tla enakomerno ogreta, ni toplo-hladnih con, topel zrak pa se enakomerno dviga navzgor in ne prihaja do pregrevanja pod stropom in s tem do nepotrebne porabe energije.

Pri IR-panelih pa gre za relativno majhno ogrevalno površino in posledično višjo temperaturo ogrevanja, zaradi česar se za ogrevanje prostora porabi več energije kot pri električnem talnem gretju. Pri IR-panelih lahko tudi občutite točkovni izvor toplote, kar pomeni, da je tik pod panelom topleje, s tem pa se ustvarijo hladno-tople cone, ki jih pri električnem talnem gretju ni.

Kdaj je najbolj smiselno izbrati električno talno gretje in kdaj IR-panele?

Z vidika učinkovitosti in udobja, sploh v primerih, ko želite ogrevati svoj dom, je na dolgi rok električno talno gretje boljša izbira, še posebej če gradite ali adaptirate in še nimate položenih končnih talnih oblog. Tako kot pri IR-panelih je tudi pri električnem talnem gretju življenjska doba izjemno dolga, z razliko v garanciji, ki pri električnem talnem gretju velja 20 let brez doplačila, pri IR-panelih pa 15 let.

IR-paneli so dobra alternativa električnemu talnemu gretju še posebej takrat, ko nočete posegati v tla in iščete hitro rešitev ogrevanja brez kakršnihkoli gradbenih del.

Za kakšne objekte je izbira IR-ogrevanja najbolj smiselna?

IR-ogrevanje je večinoma najbolj ekonomsko smiselno kot primarno ogrevanje v toplotno dobro izoliranih objektih. Začetna investicija v električno IR-ogrevanje je namreč neprimerljivo nižja kot v katerikoli sistem centralnega ogrevanja. Čeprav so mesečni operativni stroški nekoliko višji kot npr. pri toplotni črpalki, pa se pri dobro izoliranih objektih, kjer je potreba po ogrevanju relativno majhna, toliko višja začetna investicija v toplotno črpalko pogosto ne povrne v celotni življenjski dobi sistema. Tu je seveda treba upoštevati tudi stroške vzdrževanja, ki jih pri IR-ogrevanju v nasprotju s centralnimi sistemi ogrevanja ni.

IR-ogrevanje je odlično tudi kot dodatno ogrevanje namenskih prostorov v vseh objektih, kot so npr. kopalnice, kjer si z majhnim vložkom zagotovite več prijetne toplote samo tam, kjer jo dejansko potrebujete. Ta rešitev je dobrodošla še posebej v prehodnih obdobjih, ko vam še ni treba ogrevati celega doma, v posameznih prostorih pa vam je že hladno. Za takšne primere je IR-ogrevanje vedno prava izbira, saj poleg nizke začetne investicije zagotavlja varčnost in prijetno bivalno udobje.

IR-ogrevanje je lahko dobra izbira tudi za ogrevanje vikendov in počitniških objektov, kjer je hitra odzivnost sistema ključnega pomena. Ker v teh objektih navadno redkeje potrebujemo ogrevanje, je električno IR-ogrevanje ugodnejše in bolj smiselno od precej dražjih centralnih sistemov, kot so npr. toplotne črpalke.

Pri slabo izoliranih ali neizoliranih objektih pa električno IR-ogrevanje kot primarno ogrevanje na dolgi rok ni prava rešitev. V tem primeru se višja investicija v toplotno črpalko hitro povrne, IR-ogrevanje pa je lahko primerno le za dogrevanje posameznih prostorov.

Seveda pa ima vsak sistem ogrevanja svoje prednosti in slabosti. Strankam zato brezplačno svetujemo in jim pomagamo pri optimalni izbiri sistema glede na značilnosti prostorov ter želje in namen uporabe. To tudi pomeni, da stranki, če nima pogojev za učinkovito uporabo sistemov električnega ogrevanja, tega odsvetujemo. Ker smo stabilno podjetje ter imamo dolgoletne izkušnje z različnimi sistemi električnega in IR-ogrevanja, si to seveda lahko privoščimo. Če je vgradnja električnega IR-ogrevanja za vas primerna, vam na podlagi vašega tlorisa ali skice prostora tudi izrišemo projektni načrt in zagotovimo potrebno podporo za profesionalno izvedbo ogrevanja. To počnemo že 17 let.

Glede na to, da so se začeli topli dnevi, marsikdo že načrtuje gradnjo ali adaptacijo. Katere prednosti električnega talnega ogrevanja bi izpostavili za vse, ki še niso razmišljali o tem sistemu?

Poleg nizke začetne investicije in dolge življenjske dobe brez vzdrževanja je velika prednost tudi ta, da za vgradnjo električnega talnega gretja ne potrebujete nobenih večjih gradbenih del, zato je odlična izbira za adaptacije. Montaža je preprosta, lahko se je lotijo domači mojstri kar sami, hkrati pa ne potrebujete nobenih dodatnih prostorov za peč, kotlovnico in razvode kot pri klasičnih centralnih sistemih ogrevanja. Električno talno gretje se lahko polaga pod vse vrste končnih talnih oblog (parket, vinil, ploščice, laminat, topli pod …). Ne dviguje prahu, ne izsušuje zraka, je neslišno in brez emisij v okolje, predvsem pa ugodno, udobno in učinkovito.