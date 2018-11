Hiša v obliki škornja, ki je iskala navdih v otroški zgodbici #foto #video

Malo več kot 34 kvadratnih metrov velika hiša je kljub svoji obliki nadvse funkcionalna in uporabna. Trenutno jo lastnika ponujata parom, željnim oddiha. Gradnja je trajala približno eno leto, končni strošek pa je znašal nekaj več kot 60 tisoč novozelandskih dolarjev (približno 36 tisoč evrov).

Idejo o škornju dobila med popivanjem

Lastnika malo za šalo, malo za res pojasnjujeta, da sta idejo o hiši v obliki škornja dobila med popivanjem. "Škorenj je res najboljša oblika," pojasnjuje Judy in dodaja, da sta se šele po več letih premišljevanja lotila gradnje. "Bila sva pred odločitvijo, ali bova prenehala razmišljati o tej ideji ali pa se preprosto lotila gradnje. In tako se je vse začelo."

Foto: Youtube/Living big in a tiny house

Foto: Youtube/Living big in a tiny house

Foto: Youtube/Living big in a tiny house

Pri gradnji jima je pomagal Dwayne Clifton, ki je s svojo pozornostjo na detajle ustvaril domovanje, ki do potankosti posnema obliko škornja. "Zaradi njega imava vse te dodatke. Od šivov, vezalk do celo luknjic. Midva se verjetno ne bi toliko posvečala tovrstnim malenkostim." Dwaynova trma se je na koncu le obrestovala. Lastnika pravita, da je večkrat poudaril, da mora biti hiša v obliki čevlja res videti kot pravi čevelj.

V škornju dnevna soba s kuhinjo, kopalnica in spalnica z balkonom

Gradnje škornja so se lotili s tehniko izdelave ferocementa. Najprej so oblikovali jekleno konstrukcijo oziroma okvir čevlja. Pri sprednjem delu jim je pomagal izdelovalec čolnov, ki je izdelal ukrivljene loke. Lastnik pojasnjuje, da gre pri lokih pravzaprav za narobe obrnjen čoln.

Dnevna soba Foto: Youtube/Living big in a tiny house

Stopnišče s kuhinjo Foto: Youtube/Living big in a tiny house

Po izdelanem okvirju so razpotegnili zaščitno mrežo, na katero so nanesli več slojev cementa. Lastnik pojasnjuje, da so se za tehniko ferocementa odločili zato, ker je preprost za oblikovanje in ni tako trd kot navaden cement. Dodaja, da je prav zaradi tega treba škorenj redno barvati, saj ga barva ščiti pred poškodbami.

Škorenj je samo del celotne zgodbe

Zgodba o škornju se je začela leta 1999, pred tem pa sta na tem mestu že stali družinska hiša in kavarna. "Zemljo sva kupila leta 1991, tukaj ni bilo ničesar razen enega hektarja zemlje in enega hektarja hribov. Želela sva zgraditi nekaj, čemur bi lahko otroci rekli dom. Najprej sva leta 1991 zgradila kavarno in majhno hiško, v kateri smo živeli, potem pa sva počasi zgradila še preostala poslopja. Škorenj sva začela graditi leta 1999, končan pa je bil leta 2000," pojasnjuje Steve.

Foto: Youtube/Living big in a tiny house

Ker hiša nima vogalov, deluje bolj sproščeno

Vsa hiša je prilagojena bivanju dveh oseb, zato sta se lastnika odločila škorenj oddajati parom, željnim oddiha. "Tu ni interneta oziroma je, ampak res slabo deluje. Ni niti televizije, zato je hiša res namenjena ustvarjanju vezi, preživljanju skupnega časa, pogovoru in sproščanju," razlaga lastnik.

Kuhinja Foto: Youtube/Living big in a tiny house

Kopalnica Foto: Youtube/Living big in a tiny house

Spalnica Foto: Youtube/Living big in a tiny house