Gradnja prihodnosti: inovacija, ki poenostavlja delo obrtnikov in domačih mojstrov

Baumit ALL IN Beton za vsa dela pri hiši

Beton, kovina in les so trije najpogostejši gradbeni materiali, ki jih pri delu uporabljajo tako profesionalni obrtniki kot domači mojstri. Beton je na vrhu tega seznama, in sicer zaradi njegove lastnosti, da z njim lahko ustvarimo najbolj fascinantne oblike.

Foto: Baumit

Beton je nepogrešljiv material, ko se lotimo gradnje doma, urejanja okolice hiše ali celo oblikovanja okrasnih elementov v notranjih prostorih. Iz betona lahko naredimo praktično vse – od infrastrukturnih objektov, mostov ter jezov in cest pa vse do temeljev hiše in celo kuhinjskih pultov.

Da z betonom vse deluje tako, kot mora, je ključnega pomena, kako so zmešane vse potrebne sestavine: gramoz, voda in cement. Zaradi svojih lastnosti in nizkih stroškov je beton odlična izbira za gradnjo trajnih, stabilnih in varnih konstrukcij.

Vse bolj priljubljene že pripravljene betonske mešanice

Zgodovina betona sega daleč v preteklost, natančneje več kot devet tisoč let nazaj, ko so na jugu Izraela odkrili beton, vgrajen kot tlak v hiši. Kasneje so proizvodnjo betona izboljšali Rimljani in ga uporabili v številnih stavbah, ki stojijo še danes. Beton so ponovno odkrili in razvili v 18. stoletju, kar je pomenilo prvi korak do armiranega betona, ki je gradbenikom odprl nova obzorja.

Danes so vse bolj priljubljene že pripravljene suhe mešanice betona, ki imajo številne prednosti v primerjavi s svežimi mešanicami. Glavna prednost je ta, da so na voljo v manjših količinah in zato idealne tudi za manjša gradbena dela. Svež beton se običajno dostavlja v velikih količinah, kar pogosto pomeni večjo količino odvečnega materiala. Suhe betonske mešanice so na voljo v manjših pakiranjih, poleg tega lahko morebitni višek mešanice prihranimo za naslednji projekt. Zelo priročne so tudi za uporabo na težko dostopnih mestih. To izvajalcem gradbenih del omogoča, da ta opravijo hitreje in učinkoviteje. Z uporabo suhih betonskih mešanic nismo odvisni od dobavitelja betona, napredovanje del je v celoti odvisno od nas samih.

Poleg praktičnih prednosti suhe betonske mešanice zagotavljajo stalno kakovost, saj so proizvedene v nadzorovanih pogojih in skladno s strogimi standardi.

Suhi beton, ki postavlja nove standarde Baumit ALL IN Beton je inovativni suhi beton, ki ga je mogoče dati neposredno v mešalnik skupaj z vrečo, kar predstavlja veliko prednost pred klasičnimi vrstami betona. Med mešanjem z vodo se embalaža razgradi v naravna celulozna vlakna, ki postanejo del betonske mešanice. Ta dodaten material izboljša lastnosti mešanice in zagotavlja boljšo trdnost in odpornost proti vlagi. Poleg tega se s tem načinom mešanja zmanjša količina prahu in odpadkov, delo pa opravimo hitreje. Baumit ALL IN Beton je uporabniku prijazna in stroškovno učinkovita alternativa za gradbene projekte, za katere potrebujemo več kot štiri vreče materiala. Zato ni pomembno, ali želite postaviti žar, zgraditi novo ograjo ali pa vaša vrtna hiša potrebuje stabilne temelje − s tehnologijo Baumit ALL IN lahko betonirate zanesljivo, okolju prijazno in hitreje. Baumit ALL IN Beton je tehnologija prihodnosti gradnje, ki omogoča hitrejše, bolj učinkovite in trajnostne gradbene projekte. Z njeno uporabo prihranimo čas, denar in zmanjšamo obremenitev okolja.

5 razlogov, zakaj Baumit ALL IN Beton uporabiti pri naslednjem gradbenem projektu

Enostavna uporaba

Baumit ALL IN Beton enostavno vlijemo v mešalnik ali posodo za mešanje in ga zmešamo z vodo. Velikost pakiranja betona Baumit ALL IN je izračunana tako, da v mešalnik vstavimo dve vreči hkrati. Ni potrebe po nakupu dodatnih materialov in strojev, zato prihranimo tako čas kot denar.

Boljša kakovost betonske mešanice

Dodatek naravnih celuloznih vlaken iz embalaže izboljša lastnosti mešanice.

Foto: Baumit

Manj prahu in odpadkov

Zaradi enostavne uporabe in embalaže, ki se razgradi med mešanjem, se zmanjša količina prahu in odpadkov. To ne le zmanjša čas čiščenja, ampak tudi izboljša delovne pogoje in zmanjša obremenitev okolja.

Primerno za različne gradbene projekte

Baumit ALL IN Beton je primeren za širok nabor gradbenih projektov, kot so temelji, betonske plošče, stopnice, ograje in drugi betonski elementi. Ta vsestranski izdelek lahko uporabimo že pri naslednjem gradbenem projektu.

Foto: Baumit

Za okolje brez odpadkov

Ker se embalaža Baumit ALL IN Betona med procesom mešanja razgradi, ni odpadnih vreč. Glede na hiter razvoj v tem segmentu verjamemo, da bo v prihodnosti mogoče v večini graditi brez obremenjevanja okolja z odpadki.