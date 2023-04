Gradite ali obnavljate? Oblecite svoj dom res kakovostno

Fasada ni zgolj barva hiše. Je zunanji ovoj stavbe, ki ščiti pred vremenskimi vplivi in hrupom ter zagotavlja prvo obrambno linijo pred izgubami energije od znotraj in omejuje vpliv zunanje temperature okolja. Izbira prave toplotne izolacije fasade vas bo nagradila s prihrankom in kakovostnim bivanjem.

Foto: Knauf Insulation

Gradnja ali prenova hiše je zahteven projekt, ki si zasluži poglobljen premislek o vsaki podrobnosti in fazi dela. Odločitve, ki jih sprejemamo, bodo vplivale na našo kakovost bivanja še dolga leta – ali pa bodo razlog za ponovni večji finančni vložek v primeru sanacije. Pogosto se ne zavedamo dovolj, kakšen vpliv na naše prijetno in varčno bivanje ima izbira kakovostnega fasadnega sistema. Fasada ni zgolj barva hiše. Je zunanji ovoj stavbe, ki ščiti pred vremenskimi vplivi in hrupom ter zagotavlja prvo obrambno linijo pred izgubami energije od znotraj in omejuje vpliv zunanje temperature okolja. Izbira prave toplotne izolacije fasade vas bo nagradila s prihrankom in kakovostnim bivanjem.

Foto: Knauf Insulation

Prednosti kakovostnega fasadnega sistema

Izbira fasadnega sistema, zlasti izolacije, je še vedno pogosto izziv, saj nekateri investitorji želijo z izbiro cenejšega in manj kakovostnega ter gorljivega izolacijskega materiala realizirati prihranek, ki je v primerjavi z investicijo v objekt minoren. Take odločitve so kratkoročne, saj so koristi vgradnje mineralne volne kot izolacije na fasadi dolgoročne, trajne in zlasti vnašajo v naš objekt občutek varnosti in kakovosti bivanja. Naložba v primerno, kakovostno fasado pa je tudi naložba v trajnostno in odgovorno ravnanje z energijo.

S kakovostno izvedbo fasade lahko prihranite tudi do 40 % energije, potrebne za hlajenje ali ogrevanje vaše hiše! Če npr. trenutno plačujete 2.500 evrov letno za ogrevanje in če boste objekt kakovostno izolirali, boste plačevali morda le 1.200 evrov. Seveda na to vplivajo tudi stanje oken in drugi dejavniki, a kljub temu gre za relativno kratke vračilne dobe. Če ob tem primerjate med seboj različne tipe izolacijskih materialov, ki poleg sistemskih komponent (lepila, mrežica, zaključni sloj) in dela predstavljajo le del stroška fasade, boste videli, da se vam bo vložek v kakovostno, naravno in negorljivo izolacijo Knauf Insulation povrnil zelo hitro.

Kako je videti fasadni sistem Knauf insulation?

Kamena volna je klasični toplotnoizolacijski material, pogosto uporabljen v gradbeništvu. Pridobiva se iz bazalta in diabaza ter drugih kamenin vulkanskega izvora. Je zelo razširjeno izolacijsko sredstvo, saj je ena od najboljših toplotnih izolatorjev. Odlična toplotna izolativnost pa je samo ena od prednosti kamene volne. Kamena volna je eden izmed najbolj paraprepustnih izolativnih materialov, zagotavlja izvrstno absorbcijo zvoka, hkrati pa je eden izmed redkih izolativnih materialov, ki je hkrati tudi negorljiv. Zaradi popolne negorljivosti jih je v nasprotju z večino drugih fasadnih izolacij mogoče vgrajevati tudi na visoke stavbe in druge pomembnejše stavbe, kjer so strožje zakonodajne zahteve glede požarne varnosti. Poleg tega pa bo objekt odlično zvočno izoliran, kar je še posebej pomembno v predelih z veliko prometa ali drugih izvorov hrupa iz okolja. Odločitev za izolacijo iz kamene volne vam zagotavlja varno dolgoročno naložbo z zagotovljenim donosom in garancijo kakovosti, saj vgrajena sistemska rešitev dosega vse sodobne smernice za gradnjo.

Čeprav poznamo več vrst fasad, je pri stanovanjskih stavbah najpogostejša in tudi cenovno najbolj dostopna tankoslojna kontaktna fasada, ki je sistemska rešitev, primerna tako za novogradnje kot tudi za prenove. Pri kontaktnih fasadah so – tako kot pove že samo ime – zaključni sloji fasade v neposrednem stiku z nosilno konstrukcijo oz. praviloma s toplotno izolacijo. Običajne komponente kontaktnih fasadnih toplotnoizolacijskih sistemov so lepilo, toplotnoizolacijska obloga, osnovni omet, v katerega je vtisnjena armirna mrežica, vmesni premaz ter zaključni dekorativni sloj. Ob izbiri kakovostnih proizvajalcev bodo te komponente delovale kot usklajena celota in vam tako zagotavljale dolgo življenjsko dobo, manjšo potrebo po energiji za ogrevanje in hlajenje, zaščito konstrukcije pred vremenskimi vplivi in izboljšanje toplotnega ugodja.

Pomembno je izbrati izučenega izvajalca

Foto: Knauf Insulation

Treba je poudariti, da je pri izvedbi fasade izredno pomemben izbor izvajalcev, ki zagotavljajo natančno izvedbo, skladno z navodili stroke, in materialov, ki morajo biti kakovostni in sistemsko certificirani, hkrati pa morajo delovati kot usklajena celota. Pomembno je, da investitorji poznajo svoje želje in zahteve, ki jih imajo za svojo stavbo, in da to zahtevajo tudi od izvajalcev. Cenene rešitve nikakor niso prava izbira za fasado, s katero želimo zagotoviti dolgoročno energetsko učinkovitost, trajnost objekta in kakovost bivanja.

Ker gre za dolgoročno naložbo, poskrbimo, da materialov in izvajalcev ne izbiramo glede na trenutno cenovno dostopnost, temveč se raje odločimo za celostno in kakovostno rešitev na enem mestu. Poiščimo izvajalce, ki so šolani in certificirani, le tako bomo prepričani, da bo tudi izvedba kakovostna. Že nekaj majhnih napak pri izvedbi lahko povzroči katastrofalno škodo na fasadi. Vendar strogo finančni pogled ni edino, kar šteje. Ob tem bi morali poleg naraščajočih cen energentov upoštevati tudi druge vidike – zvočno izolativnost, paropropustnost, požarno varnost, stroške vzdrževanja – ter, kot pravijo zadovoljne stranke, ki so izbrale trajnostne fasadne izolacije Knauf Insulation – kakovost bivanja.

Ugodje in kakovost bivanja sta sicer težko merljivi kategoriji, vendar vam bo vse več investitorjev povedalo, da sta pravzaprav neprecenljivi.