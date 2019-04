Edinstvena opeka z vgrajeno izolacijo

Oglasno sporočilo

5 prednosti gradnje s Porotherm IZO Profi:

prihranek energije

dodatna bivalna površina

prijetna in zdrava klima

inovativna gradnja

tehnična podpora in rešitve

Uspešno in energetsko učinkovito gradnjo poleg uporabe visokozmogljivih gradbenih materialov odlikujeta predvsem kakovosten projekt in izvedba.

Glavne značilnosti sistema gradnje Porotherm IZO Profi so energetska učinkovitost, kakovost, sistemske rešitve, varnost in hitrejša gradnja. Izdelke Porotherm IZO Profi natančno nadzorujejo skozi računalniško voden proces brušenja, hkrati pa so naraven, okolju prijazen izdelek iz gline. Zgrajena zidna površina je izredno ravna, kar olajša delo in zmanjšuje porabo drugih materialov ob nanosu na končno steno. Zidni sistem Porotherm IZO Profi je sodoben in inovativen sistem gradnje, saj z njim gradimo čisto, natančno in hitro.

Opeka Porotherm IZO Profi je polnjena s kameno volno. Kamena volna ima odlične lastnosti toplotne in zvočne izolacije, ni gorljiva, je odporna na staranje, ne vpija vode (je hidrofobna) in je paropropustna. S tem sistemom gradnje dosežete veliko boljše vrednosti toplotne izolacije. Zidovi, zgrajeni z opeko Porotherm IZO Profi, akumulirajo toploto na način, da zadržujejo visoko temperaturo, ki jo prejmejo od sonca ali katerega drugega vira toplote, in jo vračajo nazaj v prostor, ko zunanja temperatura pade. Zaradi tega klima v prostoru ostaja uravnotežena vse leto. Pozimi se zidovi počasi ohlajajo, poleti pa počasi segrevajo.

Več informacij o gradnji z brušeno opeko, polnjeno s kameno volno, lahko najdete na TUKAJ.

Inovativne Wienerbergerjeve rešitve investitorjem omogočajo, da lahko hitro v nekaj korakih naročijo brezplačen izračun materiala, potrebnega za gradnjo.

Lahko pa si z uporabo online orodij sami izračunajo porabo materiala.

Wienerberger nenehno razvija nove, inovativne sistemske rešitve, ki so še bolj po meri investitorjev v okviru procesa gradnje. Tehnična podpora vključuje strokovno svetovanje, brezplačen izračun materiala in obisk na gradbišču po predhodnem dogovoru.

Wienerberger – vaš partner kakovostne gradnje.

Naročnik oglasnega sporočila je Wienerberger d.o.o.