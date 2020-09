Edinstvena hiša, v kateri skoraj nobena stena ni ravna #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstraliji se je na trgu nepremičnin znašla edinstvena hiša - "Bubble House" oziroma mehurčkasta hiša je domovanje, ki ga je v 80. letih prejšnjega stoletja zasnoval arhitekt Graham Birchall. Nenavadno zgradbo je zrisal kot svoje diplomsko delo, graditi jo je začel leta 1983, dokončal pa deset let pozneje.

Hiša je sestavljena iz 11 kupolastih elementov s premerom od štiri do osem metrov. Stene so iz ferocementa, vrste armiranega betona, v katerem so z betonsko mešanico prevlečene jeklene mreže.

Poglejte, kako je videti notranjost.

Zaobljene stene zgradbe so terjale več premisleka pri notranji opremi. Arhitekt je poiskal pomoč mojstrov, ki opremljajo ladje, pri katerih naletijo na podobne prepreke. Po drugi strani pa ukrivljenost sten pripomore k večji prostornosti posameznih sob, je poudaril Birchall.

Kljub edinstvenim linijam mehurčkasta hiša deluje kot povsem standardno domovanje - ima tri spalnice, dve kopalnici in garažo za štiri avtomobile, več balkonov in teras ter celo knjižnico.

Arhitekt se je zdaj odločil, da hišo proda. Zneska ni navedel, ampak namesto tega zbira ponudbe zainteresiranih kupcev. Cene podobno velikih nepremičnin se v okolici mesta Brisbane, kjer mehurčkasta hiša stoji, gibljejo okoli 600 tisoč evrov, a bi lahko Birchall s svojim edinstvenim dizajnom iztržil precej več.

