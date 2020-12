Edina energija, ki jo potrebujete ta hip

Električna energija je med najuporabnejšimi oblikami energije, brez katere si sploh ne moremo več predstavljati življenja. Potrebujemo jo za ogrevanje, pripravo tople vode, razsvetljavo in za delovanje vseh nepogrešljivih električnih naprav v vsakdanjem življenju, kot so hladilniki, štedilniki, sesalniki, likalniki, računalniki, telefoni, televizijski in radijski sprejemniki. Vedno pogostejši način uporabe električne energije so tudi električna vozila.

Povprečno gospodinjstvo porabi približno 3500 kilovatnih ur na leto (VT: 2200 kWh; MT: 1300 kWh in priključna moč 7 kW), celoletni strošek za stanovanje, vodo, elektriko, plin in drugo gorivo na letni ravni pa znaša 2736 evrov. Za ogrevanje je porabimo kar 60 odstotkov, medtem ko za pripravo tople vode skoraj 17 odstotkov in prav toliko za delovanje velikih gospodinjskih aparatov.

Mesečna poraba električne energije je odvisna od velikosti stanovanja, števila članov gospodinjstva, števila električnih naprav, ki so dnevno v uporabi, vsekakor pa nekoliko tudi od varčnosti uporabnika in cene za kWh, ki jo zagotavlja izbrani dobavitelj.

Katero tarifo določiti?

V gospodinjstvu se poraba elektrike meri v kW na uro, cena pa se obračunava glede na porabljeno količino kW/h. V sodobnih gospodinjstvih je en del porabe obračunan po višji, drugi del pa po nižji tarifi. Po istih cenah nam vso porabljeno elektriko zaračunajo samo, če se kot odjemalec odločimo za enotno tarifo.

Za velika gospodinjstva, kjer imajo veliko električnih naprav, s katerimi rokujejo v nočnem času ali ob vikendih, in so pripravljeni tudi zavestno varčevati z elektriko, je dvotarifni način obračunavanja zagotovo primernejša izbira. Za posameznike, pri katerih razmišljanje o uporabi poceni tarife ni optimalno, pa pride v poštev enotarifni način.

Tako imenovana mala tarifa ali cenejša tarifa se uporabnikom obračunava v nočnem času med 22. in 6. uro naslednjega dne, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ves dan. Tako imenovana velika tarifa ali dražja tarifa pa se uporabnikom obračunava podnevi od ponedeljka do petka, in sicer od 6. do 22. ure. V obdobju, ko ura preide na poletni čas, se za tiste kupce, ki nimajo števca z možnostjo programske nastavitve prilagajanja časovnega zamika, velika tarifa obračunava od 7. do 23. ure.

Druga možnost je tako imenovana enotna tarifna postavka, ki se obračunava vsak dan v tednu 24 ur na dan. Enotna tarifa se meri, če ima odjemalec števec, ki ne omogoča merjenja po različnih tarifah, oziroma v primeru, če se posamezni uporabnik sam odloči za enotarifni način obračunavanja električne energije.

Izbira dobavitelja popolnoma brez omejitev

Ker je pri nas trg električne energije liberaliziran, lahko med dobavitelji prosto izbiramo. Preverimo posamezne ponudbe dobaviteljev in se pozanimajmo, koliko bi plačali, če bi dobavitelja zamenjali. Življenjski stroški se namreč stalno višajo, zato je smiselno poiskati prihranke, ki ne vplivajo na kakovost našega življenjskega sloga.

Ena od takšnih možnosti je izbira ugodnejšega ponudnika električne energije, saj lahko brez odrekanja dosežemo občutne prihranke v družinskem proračunu, še posebej, če se na elektriko ogrevamo ali jo uporabljamo za polnjenje avtomobila.

Pri izbiri dobavitelja elektrike ni popolnoma nobenih omejitev. Izberemo ga povsem neodvisno od lokacije bivališča, od volje sosedov ali morebitnega upravnika večstanovanjske stavbe, skratka ga izberemo povsem po svoji lastni odločitvi.

Bi pri električni energiji morda lahko prihranili več? Preverite svojo mesečno porabo električne energije in znesek, ki ga prejmete na položnici. Potrebujete le podatke o porabi, obračunski moči in trenutnim zneskom mesečnega računa. Vse najdete na zadnjem računu svojega ponudnika. Izračunajte svoj prihranek na decimalko natančno! Poceni elektrika je vedno na voljo pri Petrolu. Z začetno akcijsko ceno elektrike in unovčevanjem Zlatih točk v naslednjih letih odjemalci za električno energijo plačujejo občutno manj.

Trije paketi za različne uporabnike

Pri Petrolu so za svoje odjemalce pripravili tri paketne ponudbe, ki so prilagojene potrebam različnih gospodinjstev.

Tistim, ki imajo del leta porabo elektrike višjo, ker imajo na primer počitniško hišico ali pa se ogrevajo z električno energijo, je namenjena ponudba Preudarni: 20 odstotkov popusta za 6 mesecev. Ob sklenitvi pogodbe bo cena elektrike šest mesecev za 20 odstotkov nižja od rednega cenika. Po koncu akcije unovčite Zlate točke in si tako ugodno ceno še podaljšajte. S paketom Preudarni lahko prihranite veliko denarja, ki ga tako lahko porabite za brezskrbne nakupe v Petrolovi spletni trgovini.

Brezskrbni: 12 odstotkov popusta za 12 mesecev in Ugodni: 10 odstotkov popusta za 10 mesecev in 10 evrov dobrodošlice na Petrol klub kartico za naslednji nakup. Na voljo sta še dva paketa:indobrodošlice na Petrol klub kartico za naslednji nakup

Stroški, ki jih nekateri ne zračunavajo

Kdor se je že kdaj zares spopadel z vsemi postavkami na računu za električno energijo, mu je jasno, da je znesek položnice odvisen od več dejavnikov in na nekatere nimamo nobenega vpliva. Sami se lahko potrudimo in čim bolj zmanjšamo porabo energije z varčnim ravnanjem in nakupom energetsko varčnih aparatov. Nekateri prispevki za omrežje, s katerimi plačujemo stroške vzdrževanja, postavljanja in nadgradnje omrežja, so določeni z zakonom in nanje ne moremo vplivati pa tudi operaterja distribucijskega sistema ne moremo zamenjati, saj je predpisan geografsko. V okviru teh zakonsko določenih prispevkov plačujemo omrežnino (uporabo omrežja), priključno moč (velikost varovalk) in prispevek za obnovljive vire.

Za električno energijo, ki jo za vsako porabljeno kilovatno uro plačujemo dobaviteljem, pa plačamo glede na porabo. Cene med dobavitelji se seveda razlikujejo. Nekateri dobavitelji k svojim cenam prištevajo še mesečne pavšalne stroške poslovanja, kamor lahko spada odčitavanje števca in vodenje računa.

Za vse, ki iščejo ugodnega dobavitelja, imamo dobro novico: Petrol je eden izmed redkih ponudnikov, ki ne zaračunava fiksnih stroškov poslovanja. Gre za fiksne stroške, ki jih skoraj noben uporabnik niti ne opazi, na letni ravni pa lahko pri nekaterih dobaviteljih znaša tudi do 36 evrov. Nekateri dobavitelji ga nekoliko znižajo v primeru prejemanja e-računa ali računa v elektronski obliki.

Enostaven postopek zamenjave

Po podatkih Agencije za energijo je v prvem polletju letos dobavitelja električne energije zamenjalo že 27.684 odjemalcev, kar dokazuje, da zamenjava ni zapletena.

Postopek preklopa na Petrol Elektriko, ki ji zaupa že več kot 70 tisoč uporabnikov, je zelo enostaven, predvsem pa brezplačen in hiter ter ne vpliva na oskrbo z elektriko. Preklop je možen prek spleta, najprej si mora odjemalec le izbrati svoj paket in oddati svoje podatke, vse ostalo uredijo na Petrolu. Za vse storitve pri Petrolu lahko prejemate združen račun.

Preklop je mogoče urediti tudi s klicem na 080 22 66. Sporočiti morate le osebne podatke in številko merilnega mesta, ki jo najdete na svojem računu za elektriko.