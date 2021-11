Dolgoročna rešitev, vredna naložbe in dela

Toplotne črpalke postajajo vse bolj priljubljena izbira, ko se odločamo za ogrevanje in hlajenje doma. Ob tem je ključno, da se zavedamo, da gre tukaj za dolgoročno naložbo, ki morda na začetku zahteva nekoliko več truda in finančnih sredstev, toda na dolgi rok prinaša kopico zadovoljstva in prihrankov. Prilagodljivost, učinkovitost, dolgoročna donosnost naložbe in manjši vpliv na okolje so tako le nekateri od razlogov, zaradi katerih si želijo lastniki stanovanj nadomestiti obstoječe sisteme na osnovi fosilnih goriv s toplotnimi črpalkami. Prav zaradi tega vse bolj postaja jasno, da so prav toplotne črpalke rešitev prihodnosti .

Odkrivanje delovanja toplotnih črpalk in odločitev, ali je izbrana toplotna črpalka prava izbira za vas in vaš dom, ni lahka naloga, zato vam spodaj podajamo odgovore na nekatera najpomembnejša vprašanja, ki si jih pogosto zastavite, ko začnete razmišljati o nakupu toplotne črpalke.

1. Kaj je toplotna črpalka?

V bistvu je toplotna črpalka vse, kar absorbira energijo iz enega vira in jo odvaja v drugega na želeno temperaturo. V svojem domu lahko najdete različne toplotne črpalke, na primer hladilnik ali sušilec za oblačila. Ko govorimo o tem, čemur pravimo udobje doma ali rešitve HVAC, je toplotna črpalka tisto, kar imenujemo popoln sistem ogrevanja, hlajenja in priprave tople vode za vaš dom. Učinkovito deluje tudi kot "posrednik", ki upravlja obstoječe enote v vašem domu, uporabljene za ogrevanje, hlajenje ali pripravo tople vode.

Toplotna črpalka je običajno sestavljena iz zunanje in notranje enote. Zunanja enota bo porabila energijo (toplo ali hladno), vzeto iz zraka, zemlje ali vode, jo poslala v notranjo enoto, ki bo nato regulirala temperaturne spremembe in zagotovila ogrevanje, hlajenje in želeno toplo vodo.

2. Kako delujejo toplotne črpalke?

Delovanje toplotnih črpalk najlažje predstavimo kot vezje, ki črpa razpoložljivo toploto iz tal ali zraka in jo prilagodi na primerno temperaturo. Ta nato segreje zrak ali vodo za centralno ogrevanje oz. jo prilagaja temperaturam za ustvarjanje toplega zraka in oskrbo s toplo vodo za gospodinjstvo.

Toplotno črpalko lahko priključite tudi na druge ogrevalne sisteme, kot so radiatorji, talno ogrevanje in sistemi za pripravo tople vode. Vse na podoben način, kot kotel na fosilna goriva. Toplotna črpalka se od drugih ogrevalnih sistemov razlikuje v načinu nastanka toplote in ne v tem, kako se porazdeli.

3. Katere vrste toplotnih črpalk poznamo?

Obstajajo različne vrste toplotnih črpalk, in na odločitev, ki je prava za vas, bosta v veliki meri vplivala vrsta vaše nepremičnine in videz vaše obstoječe ogrevalne naprave. Na primer, nakup toplotne črpalke zrak-voda je najbolj koristen, če toplotno črpalko uporabljamo s sistemom talnega ogrevanja ali za ogrevanje s toplim zrakom, saj so potrebne nižje temperature vode.

Za novogradnje, energetsko učinkovite stavbe in nadomestitev električnih ogrevalnih sistemov:

Nizkotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda bodo zagotavljale ogrevanje, toplo vodo in želeno hlajenje, medtem ko so toplotne črpalke zrak-zrak, splošno znane kot klimatske naprave, enostavne za namestitev in predstavljajo "nižjo" cenovno naložbo. Obe toplotni črpalki pridobivata energijo iz zunanjega zraka, da zagotovita energetsko učinkovit način zagotavljanja ogrevanja in hlajenja.

Toplotne črpalke, ki črpajo energijo iz tal, so zelo energetsko učinkovite in predstavljajo zelo dobro stroškovno možnost za novogradnje, kjer je mogoče namestitev opraviti tudi ob poteku drugih gradbenih del brez večjih motenj.

Za priključitev na obstoječe sisteme in starejše radiatorje:

Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda so idealne za priključitev na obstoječi cevovod in starejše radiatorje, ki delujejo pri večjih temperaturah kot sodobni ogrevalni sistemi. Te toplotne črpalke lahko zagotavljajo ogrevanje, toplo vodo in dodatno hlajenje (razen, če so priključene na radiatorje), medtem ko voda kot medij za prenos energije zagotavlja optimalno udobje.

Za renovacije in zamenjavo starejših plinskih kotlov:

Hibridne toplotne črpalke so idealne v primeru, da renovirate nepremičnino in želite zamenjati starejši plinski kotel. Z optimalno kombinacijo zraka, električne energije in plina, odvisno od sezonskih razmer in cen energije, predstavljajo vsestransko in cenovno dostopno možnost.

4. Ali so toplotne črpalke okolju prijazne?

Toplotne črpalke poganjajo predvsem obnovljivi viri energije. V trenutku, ko bo vaša toplotna črpalka nameščena, bo zagotovila 100-odstotno ogrevanje in potrebe po topli vodi veliko učinkoviteje kot kotel na fosilna goriva. Zaradi tega so dandanes toplotne črpalke ena najbolj ekonomičnih in okolju prijaznih rešitev ogrevanja. Poleg tega lahko toplotne črpalke, če jih poganja obnovljiva energija iz omrežja, izkoristijo fotonapetostno solarno raztopino in tako zagotovijo vso toploto, ki jo potrebujete, brez emisij, povezanih z delovanjem.

5. Ali se naložba toplotne črpalke izplača?

Nobenega dvoma ni, da bo namestitev sistema toplotne črpalke na začetku zahtevala znatne naložbe, ki so običajno večje, kot je namestitev standardnega kotla na fosilna goriva. Velikost naložbe je odvisna od različnih dejavnikov, kot so vrsta toplotne črpalke, velikost vašega doma in s kakšno napravo je toplotna črpalka povezana (radiator, talno gretje ...).

Kljub finančni naložbi pa bo donos, ki ga boste s svojo toplotno črpalko pridobili, viden v udobju, zanesljivosti in manjših računih za energijo v njeni življenjski dobi in bo močno odtehtal njeno namestitev. Vsak kilovat električne energije, porabljene s toplotno črpalko, proizvede od tri do štiri kilovate obnovljive toplote iz zraka, kar predstavlja med 300 in 400 odstotkov izboljšanja učinkovitosti. Toplotne črpalke bodo delovale učinkoviteje, če je dom dobro izoliran, zato je pomembno razmisliti o nadgradnji ustrezne izolacije in zaščite pred prepihom.

Nobenega dvoma ni, da namestitev novega ogrevalnega sistema predstavlja veliko odločitev. Namestitev lahko močno vpliva na vaše domače okolje in stroški namestitve se lahko hitro povečajo, če niste dobro pripravljeni. Dolgoročno pa je namestitev toplotne črpalke vredna naložbe in dela, ki ste ga vložili, saj bo nova toplotna črpalka služila vam in vaši družini še mnogo let.