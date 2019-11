Dobre ponudbe so vedno "in"

Kako postati čim bolj nizkoogljična družba? Tudi s pravilno energetsko oskrbo. Zemeljski plin je v tem pomenu energent prihodnosti, zato je njegova uporaba vedno bolj "in". Če želimo izbrati okolju prijazno rešitev, s katero bomo lahko tudi veliko prihranili, je zemeljski plin dobra izbira.

Številne prednosti čiste energije izpod zemeljskega površja

Je brez vonja, barve in okusa ter se nahaja pod površjem zemlje. Primeren je za ogrevanje prostorov, kuhanje, pripravo tople sanitarne vode in celo hlajenje. Pri uporabi zemeljskega plina nastaja bistveno manj emisij kot pri drugih fosilnih gorivih, kot so kurilno olje, bencinsko in dizelsko gorivo in biomasa.

Osebna vozila s pogonom na stisnjen zemeljski plin (CNG – compressed natural gas, nadomestek za bencinsko ali dizelsko gorivo) dosegajo najvišje okoljske ocene.

Stroške za transport lahko s prehodom na plin znižamo za 50 odstotkov.

Zemeljski plin ne onesnažuje okolja z mikro prašnimi delci, ki povzročajo bolezni srca in dihal.

Z zemeljskim plinom lahko najhitreje nadomestimo uporabo nafte in premoga ter tako najceneje zagotovimo zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida.

Zaradi vseh prednosti v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi bo zemeljski plin v prihodnjih desetletjih postal ključen energetski vir v Evropi. V Evropi več kot polovico potreb po plinu zagotovijo Norveška in druge države članice EU. Preostali delež v Evropi zagotavljajo druge države po svetu, med katerimi so največji dobavitelji Rusija, Alžirija in Katar. Svetovne zaloge zemeljskega plina naj bi glede na današnje trende uporabe zadoščale za več kot 250 let.

V Sloveniji letno porabimo približno 0,8 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina, od tega gospodinjstva 0,11 milijarde kubičnih metrov. (Vir: GIZ DZP)

Investicija, ki se povrne v nekaj letih

Ogrevanje z zemeljskim plinom je ugodnejše kot ogrevanje na kurilno olje in utekočinjeni naftni plin. Po namestitvi kotla na zemeljski plin dosežemo precejšnje prihranke. Stroški začetne investicije so nižji od izdatkov za druge ogrevalne sisteme – vgradnja kotla na zemeljski plin stane od tri tisoč evrov, investicija pa se povrne v štirih letih.

Kot kažejo izračuni Laboratorija za okoljske tehnologije v stavbah (LOTZ) s Fakultete za strojništvo bi v energetsko potratni hiši, z bivalno površino 180 kvadratnih metrov, po namestitvi kotla na zemeljski plin v dvajsetih letih lahko prihranili tudi do 14 tisoč evrov.

Dobiti več za svoj denar je vedno "in"

Na trgu je že kar nekaj ponudnikov zemeljskega plina, zato si moramo vzeti dovolj časa za izbiro zanesljivega ponudnika. Večina dobaviteljev na trgu, ki na trgu nastopa z nižjimi cenami, se ne more pohvaliti s tako pestro ponudbo dodatnih storitev, kot jih ponuja podjetje Adriaplin, kjer so pripravili več zanimivih paketov. Tako uporabniki za svoj denar dobijo nekaj več.

Izbrati zanesljivega dobavitelja zemeljskega plina Podjetje Adriaplin, ki letno dobavlja več kot 90 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina več kot 13 tisoč uporabnikom, se uvršča med največje in zanesljive dobavitelje zemeljskega plina pri nas. Najpomembnejše slovensko zasebno podjetje za distribucijo zemeljskega plina Adriaplin se zaveda, kako pomembno je vlagati v razvoj, tako da so investicije podjetja že presegle 47 milijonov evrov. Skrbijo za gradnjo in razvoj infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina – tako so zgradili že več kot 1.100 kilometrov plinovodnega omrežja, ki zahteva stalen razvoj in ustrezno vzdrževanje. Z zemeljskim plinom oskrbujejo že 29 slovenskih občin. Odgovorno do narave Foto: Getty Images Sestavni del poslovanja podjetja Adriaplin je tudi družbeno odgovorno ravnanje, saj posebno skrb namenja odnosu do okolja. Podpira projekte, ki pripomorejo k ohranjanju okolja. Med takšnimi projekti sta Očistimo Slovenijo in Ohranimo slovensko čebelo. Leta 2011 so na osnovni šoli Šentrupert nad Laškim postavili prvi učni čebelnjak in tako podprli delo mladih čebelarjev. Sodelavci podjetja pa so skupnosti zapisani še z rednim darovanjem krvi. Preverite POKRITOST OMREŽJA.

Paketi, s katerimi za svoj denar dobimo več

Paketi Adriaplin omogočajo stalen nadzor nad porabo in stroški kar preko spleta in so na voljo brez vezave. Vsi paketi so združljivi z različnimi dodatnimi storitvami, ki jih ponuja Adriaplin: SMS-sporočanje stanja plinomera,

prejemanje računa na elektronski naslov,

direktna bremenitev osebnega računa,

prejemanje e-računa v spletni banki,

uporabo mobilne aplikacije Moj Adriaplin in

storitev Mojster pri roki.

Preprosto asistenca: Paket je namenjen vsem, ki želijo pomoč pri nujnih popravilih v svojem domu in hkrati tudi kritje teh stroškov. Naročniku je na voljo domska asistenca, ki je dosegljiva 24 ur na dan, vsak dan, krije tudi stroške začasne namestitve, zagotavlja prihod izvajalca v eni uri in obsega škodno kritje v vrednosti do 150 evrov. Paket vključuje tudi brezplačno storitev Mojster pri roki, v okviru katere sodeluje več kot 300 preverjenih mojstrov. Delo opravijo hitro, kakovostno in zanesljivo, storitev pa je primerna za vse vrste popravil.

Preprosto po spletu: Paket je namenjen vsem, ki želijo imeti popoln pregled nad porabo in jim elektronsko poslovanje ni tuje. S paketom si zagotovijo pregleden račun v elektronski obliki.

Preprosto enakomeren: S paketom Preprosto enakomeren je zagotovljena preprosto porazdelitev stroškov porabe zemeljskega plina čez vse leto. Mesečni strošek izračunajo na podlagi letnega povprečja porabe.

Preprosto enostaven: S paketom Preprosto enostaven omogoča udobno in preprosto uporabo zemeljskega plina. Paket je namenjen vsem, ki želijo prejemati enostaven račun v tiskani obliki.