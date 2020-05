Čudovite sodobne hiše, ki bogatijo slovenski trg

Sodobno zasnovana hiša ponuja dom, ki je arhitekturna umetnina in ki hkrati zagotavlja vse elemente brezskrbnega udobja in popolnega sožitja z naravo. Predstavljamo vam dih jemajoče hiše, ki vam lahko v trenutku zlezejo pod kožo. Kakšna se najbolj poda vašemu življenjskemu slogu?

Hiša je dom, kjer se ustvarjajo najlepše zgodbe in zapisujejo najlepši spomin. Je kraj, v katerem se počutimo najbolj varne, saj nam predstavlja ultimativno zatočišče pred zunanjim svetom.

Zasnova in gradnja hiše pa hkrati predstavlja projekt, ki zahteva veliko načrtovanja, znanja, energije in pravih odločitev. Zato prav to željo po sanjskem domu prevečkrat premaga strah. V resnici pa je korak do prav tiste hiše, o kateri sanjate tako dolgo, lažji, kot si predstavljate.

Lumar BlackLine Individual – preplet sodobne arhitekture in udobja bivanja.

Popolna rešitev: sanjske montažne hiše Lumar

Prava rešitev za uresničitev vaših želja se skriva v vrhunskih montažnih hišah Lumar. Podjetje vam namreč ponuja izjemno izbiro arhitekturno dovršenih hiš, ki so popolnoma prilagojene različnim bivalnim potrebam in željam.

Za večje družine na podeželju, za mlade ali manj mlade pare in vse tiste, ki iščejo najsodobnejše estetske in gradbene rešitve. Hiše Lumar so prava paša za oči - iskrica ponavadi preskoči že na prvi pogled.

Skoraj nič-energijske hiše so interdisciplinarno načrtovani objekti, v katerih so združeni arhitekturna in gradbena znanja ter tehnološki razvoj.

Popolno udobje v sožitju z naravo

Poleg estetske komponente pa hiše Lumar odlikuje neomajna kakovost in inovativnost. Slovensko podjetje namreč zagotavlja skoraj nič-energijske objekte s prijaznimi rešitvami, ki so trajnostne in prilagojene našim zahtevam bivanja.

Osnovno vodilo podjetja Lumar je stalen razvoj ob najvišji kakovosti končnega izdelka. Njihove hiše so skoraj nič-energijske, kar pomeni, da jim je uspelo ujeti vse tisto, kar iščemo pri svojem sanjskem domu: funkcionalna zasnova, minimalna poraba energije in maksimalno bivalno ugodje.

To je mogoče doseči le s skrbnim načrtovanjem, pravilnim projektiranjem in kakovostno montažo. V Lumarju so te zahteve združili s svojimi izkušnjami iz gradnje ter željo po napredku in razvoju, kar se odraža v vseh njihovih hišah.

Lumar Primus-R 150 iEDITION. Prva slovenska hiša s certifikatom Active House. Foto: Lumar

Temeljne prednosti skoraj nič-energijskih hiš Lumar so:

arhitekturna zasnova in dizajn,

funkcionalna tlorisna zasnova,

izredno visoka energetska učinkovitost,

majhna količina potrebne energije za delovanje stavbe,

potrebna energija je v veliki meri izvedena iz obnovljivih virov energije,

visoko bivalno ugodje,

kakovostna izvedba.

To so glavne zahteve sodobno zasnovanih domov, ki od posameznika zahtevajo večjo pozornost do naravnega okolja in hkrati zagotavljajo tisto brezskrbno udobje, o katerem si niste niti upali sanjati.

Zakaj izbrati hišo Lumar? Hiter postopek gradnje

Odlična toplotna izolativnost

Visoka potresna in požarna varnost

Stroški so znani vnaprej

Zdrava bivalna klima

Visoka kakovost bivanja v stiku z naravo

Kakovost Lumarjevih hiš potrjujejo tudi od domačih in evropskih institucij pridobljeni certifikati ter nagrade in dodatno preverjanje kakovosti v fazi proizvodnje in izvedbe.

Izberite hišo, ki vam je najbolj pisana na kožo

V lastnem arhitekturnem biroju in s številnimi zunanjimi arhitektiso zasnovali hiše za vse okuse. In ker se ravno pri izbiri pogosto ustavimo in težko odločimo, so so jih združili v pet družin hiš; Lumar BlackLine®, Lumar Individual, Lumar GreenLine, Lumar Avantgarde in Lumar Classic kupce nagovarjajo z različnimi atributi, ponujajo možnosti individualne obravnave izbora materialov, stavbnega pohištva in dodatnih arhitekturnih elementov. Gre za standard, ki nudi preobrazbo hiše v povsem individualno, arhitekturno skladno celoto po željah kupca.

Korak do vizualizacije vašega novega doma je nadvse preprost. Izberite tisto, ki zadovoljuje vaše zahteve, in se odpeljite v prihodnost: zamislite si svoje življenje v sodobni hiši. Kje bo vaš najljubši kotiček? Na razkošni terasi ob travniku ali celo bazenu? V novi sodobni kuhinji, kjer je vse vedno na svojem mestu? Ali morda na velikem dnevnem kavču v svetli dnevni sobi z razgledom na čudovito okolico, ki vas obdaja.

Začnite s sanjarjenjem, za vse drugo bodo poskrbeli strokovnjaki iz podjetja Lumar.

Ob nakupu hiše vam podjetje Lumar zagotovi stoodstotno podporo pri dokumentaciji in zagotovilo o vrhunski napredni tehnologiji, ki bo vaši hiši dodala pavi pečat brezskrbnosti: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: arhitekti vam bodo pomagali zasnovati vašo hišo Lumar, hkrati pa vam bodo v podjetju izdelali še DGD/PZI projektno dokumentacijo. Vodili vas bodo skozi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in pri postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. Poleg tega vam bodo pomagali tudi pri dokumentaciji za Eko sklad.

TALNO OGREVANJE S TOPLOTNO ČRPALKO VAILLANT

PREZRAČEVALNI SISTEM Z REKUPERACIJO ZRAKA ZEHNDER

