Čist zrak za vaš zdrav življenjski slog

Oglasno sporočilo

Dandanes živimo v časih, ko se čedalje več ukvarjamo z okoljem, v katerem živimo. Bolj poglobljeno gledamo na vsakodnevne dejavnosti in stvari, ki smo jih do zdaj imeli za samoumevne. Medtem ko mnogi resno skrbimo za izboljšanje vseh bistvenih vidikov svojega življenjskega sloga z več gibanja, več telovadbe in zdravo prehrano, pogosto pozabimo, da je ena najpomembnejših spremenljivk v izboljšanju kakovosti življenja zrak, ki ga dihamo. Kako lahko vemo, da naš notranji zrak ni dovolj čist, svež ali zdrav?

Kakovost zraka v zaprtih prostorih je definirana z veliko več značilnostmi, kot običajno mislimo. Medtem ko večino običajno skrbijo njegove toplotne lastnosti (očitno je pomembno, da imamo primerno temperaturo za prostor, v katerem živimo), pa še veliko drugih dejavnikov vpliva na to, kako lahko dihanje zraka vpliva na naše zdravje. Vlažnost zraka, stopnja vlažnosti, bakterijski in plavajoči delci v zraku ... Seznam se lahko nadaljuje. Vse to, sprva neopazno, lahko našemu življenjskemu slogu povzroči veliko fizične in okoljske škode.

Če nimamo prave količine prečiščenega in zdravega zraka, ki ga vdihnemo neposredno v pljuča, se lahko razvijejo zdravstvene težave, kot so alergije, napadi astme, glavoboli, sezonski virusi, splošna utrujenost in omotica, suhost in številni drugi. Po drugi strani pa lahko slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih povzroči neskončno širjenje plesni, čezmerno količino prahu, ki nam lahko tako ali drugače škoduje.

Poleg tega kakovost zraka v zaprtih prostorih izboljša ali zmanjša produktivnost, kar je lahko pomemben dejavnik, ko razmišljamo o naslednjem izboljšanju poslovnega okolja, ki si ga želimo. Številne raziskave kažejo rezultate v izboljšanju produktivnosti, ki ga lahko prinese čistejši zrak. Izvedena je bila študija univerze Harvard in univerze Syracuse o povezavi med kakovostjo zraka v zaprtih prostorih in produktivnostjo. Rezultati kažejo, da so zaposleni, ki delajo v bolj zelenih pogojih, pri svojih nalogah dosegli do 60 odstotkov boljše rezultate in pokazali 100-odstotno povečano kognitivno zmogljivost, ko se je prezračevanje testne sobe podvojilo. Impresivni rezultati!

Tudi če se zdi, da je količina dejavnikov čiščenja zraka, ki jih moramo upoštevati za izboljšanje našega zdravega življenjskega sloga, lahko ogromna, je dejansko preprosto poskrbeti za kakovost zraka v zaprtih prostorih, tako da vlagamo v najsodobnejše rešitve za čiščenje zraka podjetja Daikin.

Kaj lahko torej dobite od Daikinovih inovativnih edinstvenih čistilnikov zraka?

Daikinovi čistilniki zraka ponujajo bistveno tehnologijo Streamer Discharge, ki preprosto razgrajuje alergene, kot so plesen, cvetni prah, pršice, virusi in drugi. Inovativne enote za čiščenje zraka Daikin imajo navpično strukturo, ki vključuje različne dele in stopnje filtriranja. Vnesen zrak je čist, svež in prinaša popoln zaključek v vaš zdrav življenjski slog. Daikinove rešitve imajo tudi sodobno zasnovo, ki ponuja široko paleto funkcij, na primer nadzorni zaslon, zaradi česar je sama uporaba lažja.

Pogost mit je, da so klimatske naprave in čistilniki lahko hrupni, grdi ali energijsko nezadostni. Čeprav je to veljalo morda pred 20 ali 30 leti, današnje Daikinove tehnologije zagotavljajo svilnato gladko zasnovo, do okolja prijazno porabo energije in splošno vrhunsko zmogljivost. Poleg tega Daikin predlaga več modelov, različne čistilnike zraka, klimatske naprave, hibridne enote ter številne druge rešitve za vsako situacijo in proračun.

Še eno zanimivo dejstvo o Daikinovih najsodobnejših čistilnih rešitvah je, da nosijo znameniti simbol modrega metulja Sensitive choice. Za tiste, ki tega ne veste: to je pečat National Asthma Council for the Sensitive Choice Program (Nacionalnega sveta za astmo za program občutljive izbire), ki zagotavlja, da so Daikinove tehnologije izjemno učinkovite in bistvene v boju proti astmi in različnim alergijam.

Vsa naša vsakodnevna prizadevanja, profesionalna motivacija, izbira kariere in osebnih življenjskih odločitev so odvisni od našega počutja. Zdravje mora biti naša glavna prednostna naloga, saj je prva in najpomembnejša stvar, ki nas ohranja pri življenju. Zaradi dihanja naše srce črpa in nas zjutraj zbudi. Danes, ko je naše okolje vedno bolj onesnaženo, moramo narediti majhne, a pomembne korake, da izboljšamo svoj življenjski slog in svoj svet naredimo čistejši in bolj zdrav. Dolžni smo Zemlji, družinam in sebi. Dihanje čistejšega, svežega in bolj zdravega zraka je prihodnost, ki si jo zaslužimo.

Naročnik oglasne vsebine je DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH.