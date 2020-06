Čarobnost barv: to so barve, ki vam bodo polepšale dom

Kakšen slog v notranjem dizajnu vam je najbližji? Ste za umirjeno eleganco, ki išče navdih v bolj sodobnih oblikah, ali želite ustvariti dom, poln kontrastov in nenazadnje slogov? Ne samo z izbiro primernih kosov pohištva in dekoracije, pravo piko na i celotnemu interierju bodo pričarale prav barve. Te lahko popolnoma spremenijo videz prostorov, imajo moč, da prostor poživijo, mu dajo energijo, izboljšajo razpoloženje in ustvarjajo različna vzdušja.

S kombinacijo barv, naravne in umetne svetlobe v prostoru dosežemo različne občutke, kot so hladnost in svežina, toplota in prijetnost, lahkotnost in igrivost ali svečanost in eleganca.

Ko boste razmišljali o barvnih kombinacijah, ki bodo zaznamovale vaše prostore, imejte v mislih predvsem troje: velikost prostorov, svetlobo in notranjo opremo. Zelo pomembno pa je tudi dobro razumeti določena pravila o tem, katere barve dobro delujejo skupaj in zakaj.

Usklajenost vseh barvnih elementov v prostoru je ključnega pomena za končni rezultat in včasih je na prvi pogled težko uskladiti vse barve – nenazadnje je treba poleg sten upoštevati tudi pohištvo, talne obloge, dekoracijo, zavese, svetila …

Da boste lažje določili barvne odtenke, ki bodo kraljevali v vaših novih ali prenovljenih prostorih, je dobro, da obvladate nekaj teorije. Barve v splošnem kombiniramo na tri različne načine. Poznamo enotonske, sorodne in kontrastne barvne sheme oziroma harmonije.

1. Enotonska ali monokromatska harmonija

Tukaj gre za bolj preprosto kombiniranje barv, saj uporabimo eno barvo v več odtenkih. Poigramo se s svetlejšimi in temnejšimi toni ter na ta način ustvarimo "razgiban" prostor. Ker je pri takšnih kombinacijah nevarno, da prostor učinkuje bolj monotono, je priporočljivo, da v prostor dodamo nekaj vzorcev in tekstur – z izbiro tekstilnih dodatkov v zavesah, dekorativnih blazinah in na preprogah.

Uporabimo lahko tudi različne materiale, ki lepo dopolnijo enobarven videz prostora.

Dodajanje medeninastih dodatkov in tkanine k osnovni pastelni barvni shemi pripomorejo k vizualni zanimivosti prostora.

Monokromatsko barvno paleto lahko dopolnimo tudi z drugo nevtralno barvo. Belo-črni poudarki prostorom dajo eleganco in pridih klasičnega. Ena od rešitev je tudi uporaba različnih stenskih dekorativnih tehnik.

2. Sorodna ali analogna harmonija

Pri sorodnih harmonijah kombiniramo barve, ki so si sorodne oziroma ki ležijo druga ob drugi v barvnem krogu, kot so rumena, oranžna in rdeča.

Da bi ustvarili občutek ravnovesja v prostoru, ki ga opremljamo, moramo vse tri odtenke uravnovesiti tako, da jim določimo vloge in razmerje.

Uporabimo lahko pravilo 10-30-60. Najprej izberemo glavno barvo, ki bo v prostoru prevladovala, dodatna barva bo nosila podporno vlogo in zadnjo barvo bomo uporabili le za poudarke.

Ko se odločamo za barvne sheme s tremi različnimi barvnimi odtenki, moramo paziti, da ne uporabimo preveč intenzivnih odtenkov, saj sicer lahko prostor prenasičimo.

3. Kontrastna ali komplementarna harmonija

Kontrastne harmonije predstavljajo kombinacije barv, ki v barvnem krogu ležijo druga nasproti druge. Gre za kombinacije nasprotujočih si barv: rdeče in zelene, rumene in vijoličaste, oranžne in modre ipd.

Najbolj prijeten učinek bomo dosegli, če združimo toplo in hladno barvo: na primer modrozeleno z rdečo, saj bomo tako ustvarili še večji kontrast.

Priporočamo, da eno barvo izberete za prevladujočo, njej komplementarno barvo v svetlejših in temnejših tonih pa zgolj za manjše stvari ali poudarke. Ta kombinacija barv pritegne največ pozornosti, vendar pa se je pri njej zelo lahko zmotiti.

Ne zanemarite učinka svetlobe

Pri načrtovanju barvne kombinacije posameznega prostora je ključen še en dejavnik, in sicer igra svetlobe.

Vsaka umetna svetloba bo spremenila barvo, zlasti ker za osvetlitev izbiramo toplo svetlobo, ki ima rumenkast podton, kar pomeni, da bodo zvečer, ko so luči prižgane, te barve bolj žarele, zaradi rumenkastega podtona bodo delovale drugače kot pri dnevni svetlobi.

Ne samo to, svetloba v kombinaciji z barvo v prostoru ustvari prav posebno vzdušje. Lahko na primer poudarimo ali prikrijemo dejansko velikost prostora.

V splošnem velja, da izbira toplih barv navidezno zmanjša velikost prostora ter zbliža elemente v prostoru, medtem ko hladne barve navidezno povečujejo prostor ter elemente oddaljujejo.

Na primer, če želimo povečati majhen temen prostor, to lahko storimo tako, da ga pobarvamo s svetlimi, a hkrati hladnimi toni. Primerna barva je svetlo modra. Hladne barve namreč navidezno povečajo prostor.

V zelo majhnih stanovanjih ali garsonjerah odsvetujemo kombinacijo več barv na stenah v istem prostoru. Dovolj je ena sama ali pa bela z barvnimi dodatki. Pri teh se lahko bolj izražamo in ustvarimo zelo pisan ambient. Če pa gre za dva ločena prostora, lahko izberemo dva sorodna odtenka, ki se dopolnjujeta in zaokrožita podobo doma.

Nasprotno, če želimo prostor optično zmanjšati, moramo uporabiti tople barve. Večji prostor lahko navidezno zmanjšamo in ga naredimo bolj osebnega, s toplimi, a temnejšimi barvami.

Prav tako lahko prostore optično znižamo ali zvišamo. Če strop pobarvamo s svetlimi barvami, na primer belo, bo prostor optično višji. Prostor, ki pa se nam zdi previsok, pa lahko optično znižamo tako, da ga pobarvamo v temnejše odtenke.

Na podoben način lahko dolge prostore skrajšamo s toplimi, temnimi barvami, kratke prostore pa lahko podaljšamo s svetlimi, hladnejšimi barvami.

Pri kombiniranju barv v svojem stanovanju moramo paziti, da ne pretiravamo in prostora ne prenasičimo z barvami in vzorci. Kar naenkrat je vsega preveč, ni več stene, na kateri bi si lahko spočili oči.­­

Prepustite se profesionalcem in za svoje stene izberite najboljše – barve JUB. Širok izbor barvnih odtenkov in kakovostne različice barv za vse potrebe – glede na steno, uporabnost in morebitne težave z vlago. Z barvami JUB bo bivanje v vašem domu prijetnejše, barvitejše in brezskrbno!