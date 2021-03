Latvijskemu zagonskemu podjetju je uspelo montažno hišo zmanjšati na velikost skladiščnega kontejnerja, ki se ga lahko naloži na tovornjak in z lahkoto prestavi na drugo lokacijo. Za to sta potrebna le dva človeka in tri ure.

Podjetje Brette Haus je zasnovalo tri tipe zložljivih hišk: kompaktno, rustikalno in urbano, pri vseh pa prevladuje skadinavski slog dizajna. Vse imajo kuhinjo, dnevno sobo, kopalnico in spalnico, vse pa so v velikosti od 18 do 108 kvadratnih metrov.

Poleg tega so vse opremljene z vso potrebno opremo za kvalitetno bivanje: z elektriko, straniščem, umivalnikom, tušem in kuhinjskim delovnim pultom. V primeru pogostih selitev ali nastanitve na divji lokaciji pa omogočajo celo izkoristek sončne energije in črpališča za vodo.

Trajnostne in reciklirne

Patentirani tečajni sistem zložljivih hiš Brette Haus ponuja kar potrojeno površino in pri zlaganju omogoča do 100 pregibov. Struktura ne zahteva trajnega temelja; lahko uporabite preproste opeke ali bolj trajnostne vijačne pilote.

Hkrati pa se lahko podjetje pohvali še z okolju prijaznim konceptom gradnje: "Izdelane so iz plošč CLT, kar pomeni naravno prezračevanje in manj ogljikovega dioksida, porabe vode in nastajanja odpadkov," so pojasnili in dodali, da je vse materiale mogoče reciklirati.

Popolne za sezonske delavce, turistična naselja ali festivale

Pri podjetju pravijo, da lahko njihove zložljive hiške dobro služijo sezonskim delavcem, turistom in kmetovalcem, dobra izbira pa se jim zdijo tudi za različne prireditve: festivale, razstave, sejme in koncerte.

"Lahko so majhne prodajalne in kavarne ali pa celo majhen hotel in domača pisarna na vrtu," so predlagali in dodali: "Razprite jo in se vselite. Zdaj lahko svoj dom pripeljete komor koli s seboj. Kot kovček."

Cene hiš se gibljejo med 18.700 in 37.500 evri.

