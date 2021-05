Revolucionaren izdelek za spremljanje vsebnosti radona, pojava plesni in vlage

Raziskave kažejo, da v zaprtih prostorih na delovnem mestu, v javnih stavbah ali doma preživimo tudi do 90 odstotkov časa, svoje je v zadnjem letu dodal še položaj s covid-19. V epidemiji je dom čez noč postal prostor za življenje in prostor, ki je za marsikoga tudi delovno mesto, pisarna, učilnica, vrtec in telovadnica hkrati. Kakovosten zrak v naših domovih je osnova, temelj vsega, njegov pomen je večplasten, odraža se na številnih področjih, na splošno pa vpliva na zdravje, počutje in delovno učinkovitost.

Dovolj dobri razlogi, da se o pomenu ustrezne kakovosti zraka v notranjem okolju pogovarjamo več in da nekaj v tej smeri tudi naredimo? Nedvomno, zato je v notranjem okolju treba zagotoviti ustrezno kakovost zraka. Ko razumete, kaj je v zraku, ki ga dihate, majhne spremembe naredijo veliko razliko.

A najprej morate kakovost zraka preveriti. Vaše telo zazna, ko je v prostoru premrzlo ali prevroče ter pretemno ali presvetlo. Ne zmore pa zaznati, kdaj je vaš zrak prevlažen ali presuh in onesnažen.

Pri tem vam lahko pomaga večkrat nagrajeni sistem za spremljanje prisotnosti radona in kvalitete zraka v notranjih prostorih Airthings, ki omogoča resnično celovito spremljanje kakovosti zraka (tudi z napredno aplikacijo) na način, kakršnemu na trgu ni para. Gre za prvi pametni merilec kakovosti zraka v zaprtih prostorih (tudi z možnostjo spremljanja prisotnosti radona), s pomočjo katerega si posledično lahko zagotovite bolj zdrav dom. Airthings je naprava za vsak dom, saj vam pove tisto, česar ne vidite, a kljub temu občutite. Zdravje in dobro počutje pa morata biti vedno na prvem mestu.

Vsaj tretjina hiš ima simptome "bolnih stavb"

Zrak je v zaprtih prostorih tudi od dva- do petkrat bolj onesnažen kot zrak zunaj, o katerem se v utripu časa veliko pogovarjamo. Če zunanjega ozračja z lastnimi napori, ukrepi, družbenim angažmajem ter takšno in drugačno okoljsko ozaveščenostjo popolnoma sami, na žalost, ne morete spremeniti, sploh pa ne na preprost način in z danes na jutri, je doma, na srečo, nekoliko drugače. Rešitev je na dlani, dostopna in hitro izvedljiva.

Imate občutek, da tudi pri vas doma zrak ni najboljši, a se do zdaj v to niste poglabljali? Niste edini, zrak v zaprtih prostorih je namreč velikokrat (neupravičeno) spregledana tema. Smrkate, kihate, slabo spite, vas mučijo glavoboli in opažate splošno slabo počutje, čeprav večino časa preživite doma? Vse to so namreč simptomi t. i. bolnih stavb, ki negativno vplivajo na naše zdravje in udobje. Po ocenah pristojnih strokovnjakov je v Sloveniji vsaj tretjina hiš, ki naj bi - zaradi svoje starosti, neprimernega vzdrževanja ali pojava vlage in plesni - spadale med tiste, ki so zdravju potencialno škodljive, saj v zrak konstantno spuščajo škodljive toksine.

Daleč stran od oči, a toliko bližje vplivu na zdravje

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih je lahko še posebej škodljiva za skupine ljudi, kot so otroci, starejši ter ljudje z obolenji srca in ožilja ali kroničnimi obolenji dihal, kot je astma.

Kateri pa so pravzaprav ključni vzroki za slabo kakovost zraka v notranjih prostorih? Med glavne do zdravja škodljive onesnaževalce spada radon, o katerem največkrat slišite, ko se pojavi novica, da so ga kje izmerili v preseženih količinah. Radon je radioaktivni plin brez vonja, barve in okusa, njegove koncentracije v zaprtih prostorih pa so lahko tako visoke, da pomembno vplivajo na zdravje. Radon je resda najpogosteje prisoten v zaprtih prostorih, kot so inštituti, vrtci, šole in delovni prostori, a mišljenje, da je ta plin prisoten le v velikih ustanovah in zgradbah, kjer je na kupu veliko ljudi, je zmotno. Tudi doma, kjer praviloma preživite veliko oziroma največ svojega časa, pred radonom niste varni. Nasprotno.

Radon sicer nastane v razpadni verigi po razpadu naravnega urana, ki je praktično povsod v zemlji. Od tod potuje proti površju in se sprošča v ozračje ali pa se kopiči v zraku zaprtih prostorov, kot so kraške jame, rudniki in kleti. V vaš dom pride skozi razpoke v betonskih tleh ali stenah, skozi talne odtočne kanale, jaške ali druge cevi in špranje ob slabo zatesnjenih napeljavah oziroma skozi druge instalacije, ki so speljane do objektov pod zemljo, medtem ko je koncentracija radona v zunanjem zraku običajno zelo nizka. Izpostavljenost radonu je poleg kajenja drugi najpogostejši vzrok za nastanek pljučnega raka, pri ljudeh, ki ne kadijo, pa celo prvi. Obenem je radon tudi vzrok za šestkrat več smrti kot ogljikov monoksid in požari skupaj.

Slovenija je z radonom precej obremenjena. Visoke ravni radona se pojavljajo predvsem v osrednji Sloveniji in jugozahodnem delu Slovenije, še posebej obremenjena pa so tudi nekatera območja na severovzhodu. Kontinuirano spremljanje prisotnosti radona je za prebivalce teh območij še posebej pomembno.

Kaj še povzroča slabo kakovost zraka?

Omeniti velja še naslednje vidike: CO 2 , plesen, TVOC (hlapne organske spojine) in vlažnost. Pomanjkanje svežega zraka privede do onesnaženosti zraka in čezmerne ravni CO2 v zraku. Prav CO2 je tisti, ki vam onemogoča, da bi lahko jasno razmišljali, in vas dela še bolj utrujene.

Posebej problematični sta tudi potencialna vlaga in plesen. Prav relativna vlaga je eden najpomembnejših dejavnikov za vaše počutje, strokovnjaki pa priporočajo relativno vlažnost od 40 do 60 odstotkov, ki predstavlja zdravo in udobno domače okolje.

Nižja zračna vlaga pomeni suh zrak, ki lahko vsebuje večjo količino prahu, kar povzroča obolenja dihal in različne prehladne bolezni. Višja vlaga povzroča pojav plesni, pršic in tudi astme, alergij in bolezni dihal. Kar 42 odstotkov primerov astme je mogoče pripisati vlagi in izpostavljenosti plesni doma. Izpostavljenost plesni sicer lahko povzroča tudi kihanje, izcedek iz nosu, rdeče oči in kožne izpuščaje. Ko plesen zagledate, je prepozno – pomembno je, da ukrepate že prej.

Analiza in ocena zraka sta osnova vsega

Kako ukrepati? Priporočljivo je vsaj 15-minutno zračenje dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer, ko je zunanji zrak najmanj onesnažen, toda odpiranje oken se velikokrat ne izkaže za celostno rešitev. Številni iz teh razlogov razmišljajo o drugih samodejnih načinih prezračevanja. Tako kot pri vseh stvareh v življenju je treba začeti na začetku.

Še preden lahko ukrepate, morate zrak, njegovo analizo v svojem domu dobro poznati oziroma kakovost zraka ustrezno izmeriti. Tako bo tudi odločitev o nadaljnjih korakih lažja. Pomembno je, da spremljate vsebnost radona, CO 2 , hlapnih organskih spojin, vlažnost in verjetnost za pojav plesni.

Ključni pripomoček na poti do rešitve problema

Vse to vam omogoča večkrat nagrajeni pametni merilec kakovosti zraka v zaprtih prostorih Airthings, pri katerem gre za prvi pametni merilec z možnostjo spremljanja (kjerkoli in kadarkoli) prisotnosti radona. Naprava pa ne meri le radona, ampak tudi druge škodljive snovi v vašem domu, ki se jim je dobro ogniti oz. jih čim bolj odpraviti.

Na podlagi meritev s pomočjo naprave Airthings razumete kakovost zraka v svojem domu in skladno z rezultati izboljšate svoje vsakodnevne navade ter tako poskrbite za zdravje sebe in svoje družine.

Airthings je enostaven za uporabo, prikazuje natančne podatke in omogoča merjenje kar sedmih najpogostejših kazalnikov kakovosti zraka, ki jih je mogoče spremljati z vseh naprav. Njegove prednosti so uporabne in pridejo do izraza tako v pisarnah, šolah, javnih ustanovah kot tudi doma.

Airthings je sicer mogoče tako ali drugače integrirati v vaš pametni dom: poleg že omenjenega spremljanja meritve kakovosti zraka lahko nastavite opozorila, dajete lahko glasovne ukaze, upravljate svoj termostat in čistilec zraka ali vlažilec zraka. Za preprosto preverjanje kakovosti zraka je mogoče tudi preprosto pomahati z roko, sistem pa vam bo javil stanje (zelo dobro, dobro ali slabo). Poleg vsega naštetega naprave odlikujeta tudi privlačen dizajn in oblika.

Za dodatno udobje spremljanja kakovosti zraka poskrbi tudi brezplačna aplikacija (iOS in Android), ki omogoča preprosto in zanesljivo spremljanje kakovosti zraka. Na tem mestu velja omeniti tudi novost aplikacije - funkcijo My Pollen Levels, ki meri raven cvetnega praha na prostem, posledično pa vam pomaga izboljšati tudi kakovost zraka v notranjih prostorih.

Kako aplikacija deluje? Odprite aplikacijo Airthings (dostopno za iOS in Android). V aplikaciji poiščite funkcijo My Pollen Levels. Vnesite svojo lokacijo. Aplikacija vam bo javila raven cvetnega prahu na izbranem območju. Posebnost funkcije My Pollen Levels je, da se beležijo in prikazujejo vrednosti cvetnega prahu v območju enega kilometra, medtem ko preostale primerljive aplikacije po večini ponujajo zgolj regionalne, splošne vrednosti cvetnega prahu. Z vsemi funkcionalnostmi novost v napredni aplikaciji Airthings preprečuje: napade astme, kihanje, zamašen nos, srbeče, zabuhle oči, vneto grlo in seneni nahod. My Pollen Levels uporablja kompleksne algoritme, ki omogočajo zelo natančna merjenja. S pomočjo My Pollen Levels boste tudi vedeli, kdaj denimo zamenjati filtre v različnih napravah (prezračevalni sistem, klimatske naprave …), prezračiti stanovanje in imeti odprta okna. Funkcija My Pollen Levels je sicer združljiva s celotno linijo pametnih izdelkov Airthings.

Široka paleta izdelkov

Kot rečeno, različni izdelki linije Airthings poleg radona merijo tudi druge zdravju škodljive parametre.

Z monitorjem za radon in kakovost zraka Airthings Wawe lahko spremljate kakovost zraka v zaprtih prostorih s šestimi senzorji: radon, CO 2 , vlažnost, temperaturo, hlapne organske spojine in pritisk. Wave Plus je bil večkrat nagrajen za inovativnost. Med drugim ga je revija TIME izbrala za enega od najboljših izumov leta 2019.

S paketom Airthings Wave boste dobili najpametnejši in najmanjši detektor radona na svetu. Izdelek je brezžičen, deluje na baterije ter vam omogoča spremljanje trenutnih in preteklih vrednosti kar na vašem pametnem telefonu. Poleg količine radona naprava meri še temperaturo in vlažnost zraka v vašem domu.

Čeprav je majhen po velikosti, vam Airthings Wave Mini ponuja veliko. Poleg merjenja temperature, vlage in kemikalij v zraku, kar vam pomaga pri zmanjševanju verjetnosti za pojav astme, alergij, izboljšanju spanja in splošnega zdravja, Airthings Wave Mini spremlja tudi tveganje za pojav plesni.

Airthings House Kit predstavlja celovito rešitev različnih, združenih izdelkov. Paket je primeren predvsem za domove, družine, ki za kakovosten zrak skrbijo še posebej zavzeto. Set vključuje že omenjena detektor radona Airthings Wave in pametni merilec kakovosti zraka Airthings Wave Mini ter Airthings Hub, ki omogoča dostop do podatkov o kakovosti zraka od kjerkoli 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Preprosto povežite Hub z internetom in nastavite monitorje z uporabo aplikacije Airthings Wave. Tako lahko na enem mestu spremljate prisotnost škodljivih snovi in plinov v zraku v več sobah svojega doma ne glede na to, kje ste.