Novoletne zaobljube za vaš dom

Prvi dnevi oziroma tedni novega leta so v znamenju optimizma in ustvarjanja novih zaobljub, saj smo ponavadi takrat najbolj zagnani in polni motivacije. Medtem ko se večina zaobljub nanaša na osebno in duhovno rast, pa ne smemo prezreti pomembnosti svojih domov, v katerih preživimo večino časa, kjer snujemo načrte in uresničujemo svoje novoletne zaobljube.

Zato je zanj treba ustrezno poskrbeti in ga negovati tako, da bo prostor za uresničevanje naših obljub, hkrati pa mora biti varno zavetje, ki bo vedno znova poskrbelo za boljše počutje. Če v prejšnjem letu niste bili ravno dosledni pri skrbi za svoj dom, se vam letos ponuja nova priložnost, zato jo izkoristite.

Naredite seznam stvari, ki bi si jih želeli v svojem domu izboljšati s prenovo ali s vsakodnevnimi opravili. Vse zapisano nekam obesite in se tega tudi dosledno držite, še bolje pa bo, če v svoje hišne ali stanovanjske zaobljube vključite še preostale stanovalce. S tem, ko ste boste svojih obljub držali, boste ustvarili nestresno rutino, ki vam bo bistveno olajšala vsakdanjik.

Sprijaznite se in cenite, to kar imate

Včasih nam notranjost našega doma preprosto ni všeč. Zaradi dotrajanosti pohištvene opreme, funkcionalnih razlogov ali, če živimo kot najemniki, zaradi nenaklonjenosti lastnikov za spremembe.

Vendar to vsekakor ne spremeni dejstva, da moramo biti za svoje domove hvaležni in nanje ponosni, ne glede na njegovo dejansko stanje, ki ga lahko v večini primerov v resnici spremenimo in osvežimo že s preprostimi dekorativnimi dodatki.

Foto: Pixabay

Domovi so osebni odraz našega vsakdanjega življenja, toda ne pozabite, da pomenijo varna zavetišča za nas in naše ljubljene, zato jih je treba začeti ceniti.

Namesto da nad njem tarnamo in se pritožujemo, kako nam nekatere stvari niso všeč ali nas motijo, se v novem letu raje posvetite in osredotočite na to, kaj vam je v domu všeč in katere prostore in kotičke imate najraje. S tem, ko boste negativno mišljenje spremenili v pozitivno, se bo izboljšalo tudi vaše počutje in manj stresa bo v hiši.

Prvi del zaobljub naj bo za izboljšave

Najprej se posvetite stvarem, ki jih želite v domu spremeniti ali izboljšati. Če že dlje časa razmišljate o prenovi, je zdaj pravi čas za to, da začnete svoje ideje uresničevati. To seveda ne pomeni, da se morate prenove ali gradnje lotiti takoj. Najprej začnite časovno načrtovanje in predvidite fizični vložek, ki bo potreben za doseganje sprememb.

Če boste začeli že prej, bo prenova oziroma gradnja bolj gladka in težav bo manj. V tem času vam mogoče celo uspe dodatno privarčevati še za dodatne malenkosti, ki lahko še bolj poudarijo estetiko.

Foto: Pixabay

Proces načrtovanja naj bo del tudi za tiste, ki sicer ne razmišljate o večjih posegih v prostorih, ste si pa zaželeli spremembe, recimo z nakupom novega pohištva. Če imate dotrajane elemente, naredite zaobljubo, da jih boste v tem letu zamenjali.

Ravno tako so lahko del načrta tudi popravila in zamenjave manjših stvari, ki vam gredo na živce, recimo dotrajane luči, kopalniška ali kuhinjska armatura in podobno, ne najdete pa časa oziroma vedno znova pozabite na njih.

Foto: Pixabay

Spremembe in osvežitev v svojem domovanju lahko na poceni način dosežete tudi s tem, da preuredite tloris prostora, premaknete pohištvo, staro zavržete ali pa ga obnovite s ponovnim barvanjem. Tudi pleskanje z drugačnimi barvanimi odtenki bo vašemu prostoru vdahnilo svežino.

Odločite se tudi za zamenjavo tekstila, kot so okrasni vzglavniki, zavese in preproge. Obesite umetniška dela in okrasite prostor z več cvetja. Tovrstni načini osvežitve so primerni predvsem za tiste, ki najemate in ste omejeni s tem, kaj vam v stanovanju dovolijo in česa ne.

Foto: Pixabay

Naredite koledarček mesečnih stvari, ki bi jih radi opravili. Tako boste v enem letu postorili vse, kar ste do zdaj želeli, pa tega niti ne boste občutili. Dom se bo počasi spreminjal in rasel z vami, vzdušje bo postajalo vedno boljše, vi pa se boste imeli čas na novosti navaditi in njih vzljubiti. Ravno tako je tovrsten sistematično izdelan načrt bolj prijazen do vaše denarnice.

Trdno se držite hišnih opravil

Če niste ravno dosledni pri čiščenju in vzdrževanju, potem naj bodo del zaobljub tudi hišna opravila. Naredite seznam ali urnik, kolikokrat na teden bo potrebno sesanje, brisanje, odnašanje smeti ali pranje in likanje perila. Hišna opravila si nato porazdelite med družinskimi člani ali stanovalci, vsak naj poskrbi za nekaj.

Del zaobljub naj bo tudi organiziranje shranjevalnih prostorov. Uredite omare in kuhinjske predale, zmečite stran stvari in obleke, ki jih ne uporabljate, naj vaše omare in predali zadihajo. S tem, ko se boste ločili od nepotrebnih stvari, bo tudi vam lažje, hkrati pa boste imeli več prostora za nove.

Foto: Pixabay

Nikakor ne pozabite na oskrbo okrasnih rož, ki marsikdaj trpijo zaradi naših prenatrpanih vsakdanjikov. Določite dneve v tednu, ko se jim boste posvetili z zalivanjem in brisanjem. Vaše rože vam bodo neizmerno hvaležne.

V novem letu se lahko lotite tudi podviga, da si sami pridelate svojo zelenjavo. Ne samo, da gre pri tem za zabaven hobi, ki spodbuja bolj zdrav način življenja, s tem se boste prisilili tudi k temu, da boste več svojega prostega časa preživeli zunaj na zraku in ne boste sedeli pred računalnikom ali televizorjem.

Foto: Pixabay

Tisti, ki imate hiše in nekaj dvorišča, lahko svoj vrtiček ustvarite na prostem, v stanovanju živeči pa lahko poskusite z vrtnarjenjem v okrasnih koritih na balkonih. Vaši prvi podvigi vzgoje lastne zelenjave naj vključujejo tiste vrste, ki so enostavne za oskrbo in rastejo hitro, kot so na primer paradižnik, paprika, čebula, korenček, kapusnice in zelišča.