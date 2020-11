Nove tehnologije pametnega doma prinašajo nov način udobja

Oglasno sporočilo

Sodobne naprave, ki se povežejo v omrežje pametnega doma, nam olajšajo bivanje in pomagajo znižati nekatere stroške. Od nadzora osvetlitve in gibanja, do upravljanja robotskega sesalnika in kuhinjskega pomivalnega stroja. Vse to lahko upravljate na daljavo, tudi ko vas ni doma. Pametni dom se namreč upravlja prek aplikacije na pametnem telefonu ali tablici.