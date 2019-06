Nikoli več dileme: kako pravilno zlikati srajco

Foto: Eving photography

Likanje je lahko tudi zabavno, predvsem pa je lahko zelo zanimiv način sproščanja, a pod pogojem, da pri tem ne obupujete z napačnimi tehnikami likanja. Da bo vaša naslednja izkušnja z likalnikom resnično v znamenju popolne sprostitve, tudi ko boste imeli pred sabo neskončen kup nezlikanih srajc in poletnih bluz, smo vam pripravili zmagovalni vodnik za uspešno likanje.

Foto: Eving photography Začetek je ključen: likanje srajce vedno začnemo na vrhu, torej pri ovratniku. Skrbno ga polikajte na obeh straneh.

Nadaljujte pri ramenih: druga postaja pri likanju srajce je vedno predel ramen. Tudi tukaj bodite natančni in polikajte na obeh straneh.

Tretji korak je ključen: ko boste končali pri ramenih, se lotite likanja rokavov, ki veljajo za najbolj težaven del srajce. Najprej polikajte zunanjo stran manšet, nato še notranjo stran. Razgrnite rokave in pazljivo poravnajte rob, da bo enakomerno tekel od ramen do zapestij. Pazite, da srajca ne bo imela dvojnega roba, ki bi ostal še od prejšnjega likanja.

Težji del je za vami: sledita še sprednji in zadnji del srajc. Začnite s sprednjim, najprej na predelu, kjer ni gumbov, nato se lotite še dela, kjer so gumbi. Hrbtni del srajce polikajte na hitro, pri tem pazite, da ga ne zalikate.

Pravilno obešanje: če želite, da vaša srajca ostane brezhibno zlikana tudi v omari, jo skrbno shranite – obesite jo na obešalnik ter pri tem zapnite prvi in tretji gumb.

Foto: Eving photography

Ste opazili, da je likanje popolno zavzelo Instagram? Odkar so v roke prvič vzeli sodoben in nadvse edinstven likalnik PerfectCare Elite Plus, so številni z objavami začeli nov trend: likanje je zakon.

Parna postaja PerfectCare Elite Plus je namreč tista rešitev, ki smo jo vsi dolgo čakali. Lahek in nadvse pameten likalnik v kombinaciji z zelo veliko pare - to je zmagovalna formula! In to je edina prava možnost, da bo vaše perilo vedno brezhibno zlikano - tudi tiste zoprne srajce in nadvse ljubke poletne obleke z veliko volančki in čipkami. PerfectCare Elite Plus vas bo vedno spravil iz zagate - ko ne boste imeli časa in če vam likanje resnično ne gre od rok. Kako je to mogoče? Preverite, kako se znajdejo zvezde Instagrama:

MAMI NA OFF

"Zadnjič me je prijateljica spraševala, kako mi uspeva vse … Ha ha, seveda sem ji rekla, da mi niti približno ne! Se je vredno zaradi tega obremenjevati? Ne! 💪.Včasih enostavno ne gre in zato je fajn, da imamo pri sebi pametne pripomočke, ki bodo marsikaj opravili namesto nas. Kot že veste, sem pred kratkim vrata na široko odprla pametni parni postaji Philips PerfectCare Elite, ki preverjeno zagotavlja hitrejše in bolj enostavno likanje, kar mamice nujno potrebujemo. Kaj zmore? Ogromnooo! Na primer to, da zaradi izjemno močnega izpusta pare pri likanju prihranimo ogromno časa in to, da nam nikoli več ni treba prilagajati temperature, ker to likalnik dela namesto nas. Fajn, a ne?"

PETRA UGRIN PAROVEL

"Nikoli ne bi verjela, da bo Mitja kdaj prijel likalnik v roke! Pa ga je. No prej nisva likala ne jaz ne on ... Odkrito. Zmečkane srajce so me dve leti čakale v pralnici (hvala Bogu, da sva rada v športnem). Zdaj pa naju moram pohvalit ... Če je pa tole reees dober likalnik (no, parna postaja). Prisežem, likanje mi je zdaj užitek. Telefon odložim, računalnik zaprem, si dam muziko, glavo na off in likam. #caszamami

EVA ANA KAŽIČ

"To je tisti nasmeh, ko pred službo zlikam tedensko zalogo srajc! Philips parna postaja z močnim neprekinjenim izpustom pare zgladi tako delikatne, a močno pomečkane bluze kot debelejše tkanine, ki bi načeloma za glajenje potrebovale dalj časa. Hitro natočim vodo v snemljiv zbiralnik, segreje se še, preden grem do kuhinje po kavo, zlika pa naravnost ekspresno. Očitno nimam več izgovorov, da ne bi likala."

Zlato pravilo uspešnega likanja: izberite PerfectCare Elite Plus

Da bo res steklo, in to brez težav in s svetlobno hitrostjo, pa zaupajte ključnemu pripomočku: likalniku. Izberite parno postajo PerfectCare Elite Plus, ki zagotavlja hitro in zelo uspešno likanje tudi najzahtevnejših kosov oblačil, kot so srajce, bluze ali elegantne poletne obleke. Njen glavni adut je nedvomno vlaga, ki prodre globoko v tkanino, kar omogoča ekspresno likanje – z enim potegom likalnika boste urejeni tudi pri najbolj trdovratnih zmečkaninah.

Foto: Eving photography

Izjemna je tudi možnost navpičnega likanja. Likalnik je izjemno lahek in povsem preprosto drsi po oblačilih. Ker je tako lahek, je tudi navpično likanje s paro povsem preprosto. Tako boste lahko likali občutljiva oblačila, kot so svilene bluze, in oblačila, ki jih je težko likati, kot so suknjiči.

Parna postaja PefectCare Elite Plus je našla svoje mesto tudi med največjimi modnimi guruji. Na zadnjem ljubljanskem tednu mode je v zaodrju opravljala prav posebno nalogo – skrbela je za brezhibnost modnih kreacij, ki so jih manekenke nosile na modni brvi. "Likalniki in parne postaje Philips so nam zelo olajšali delo v zaodrju, saj ne izgubljamo časa s temperiranjem, ampak lahko hitro zlikamo vse potrebno brez strahu, da bi tkanine uničili." (Nina Jagodic, stilistka in vodja zaodrja LJFW)

Likanje nikoli ni bilo tako preprosto … in zabavno!

PerfectCare Elite Plus je najzmogljivejša in najhitrejša parna postaja Philips. Z izjemno lahkim likalnikom in pametnim samodejnim izpustom pare omogoča neverjetno priročnost. Tehnologija OptimalTEMP brez nastavljanja temperature zagotavlja likanje brez prežganin. Parno postajo odlikuje pametni samodejni izpust pare DynamiQ, ki natanko ve, kdaj in kako se likalnik premika, ter zagotavlja zmogljiv izpust pare takrat, ko jo najbolj potrebujete.

Foto: Eving photography