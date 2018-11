Ko vam dom povzroča glavobol

Stres in napori, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, vplivajo na počutje in splošno zdravje. Eden izmed prvih znakov, da nismo v najboljši formi, je pojav kronične utrujenosti, ki lahko izbruhne tudi v obliki glavobolov. Če nas pestijo, se takrat najraje umaknemo v varno zavetje svojega doma. Ampak ali je dom res tako varen?

Včasih dom lahko povzroči bolečino, namesto da jo ublaži, saj je ta poln stvari, ki lahko sprožijo dejavnike glavobola. Tega običajno lahko zdravimo s protibolečinskimi tabletami, vendar je prav tako treba poskrbeti, da je okolje, v katerem živimo, zdravo in primerno za bivanje. Naša domovanja morajo spodbujati boljše počutje in krepiti naše zdravje, ne pa postati razlog za kronična obolenja.

Alergije, ki se razvijejo v domu

Najpogostejši alergeni, ki jih najdemo v notranjosti naših domov, so prah, plesen in dlaka hišnih ljubljenčkov. Kot najpogostejše znake alergijskih reakcij se navaja zamašen nos in kihanje, pogosto pa se lahko alergijska obolenja pokažejo tudi skozi oblike glavobolov in občutke nelagodja v predelu čela.

Zato je vzdrževanje čistoče doma prvi korak do ustrezne preventive. Redno, večkrat tedensko sesanje s filtrom HEPA bo zmanjšalo prisotnost prašnih delcev in notranjih alergenov, ki so lahko vzrok ponavljajočih se bolečin v predelu glave, a tega ne veste.

Ne gre pozabiti niti na okrasne rastline, ki v prostor izločajo alergenske hlape, ki onesnažujejo ozračje vaših bivalnih prostorov. Ena izmed teh je tudi zelo priljubljeni fikus. Če imate v družini alergika, potem raje svoje prostore okrasite z uporabo plastičnega rastlinja. Poskrbite le za njihovo redno čiščenje, saj se na tovrstnem dekorju nabira veliko prahu.

Nevzdrževanje temperature vodi v nastanek vlage in plesni

Nekonsistentnost pri vzdrževanju sobnih temperatur povzroči nastanek vlage in posledično plesni. Te se ponavadi razvijejo v neposredni bližini okenskih odprtin, kuhinjskih prostorov in kopalnice.

Notranje plesni lahko za seboj pustijo negativne posledice za naše zdravje, ker spodbujajo razvoj alergijskih obolenj in glavobola. Dobra izolacija in okenski sistem ključno pripomoreta pri oviranju razvoja plesni.

Foto: Thinkstock

Poskrbeti pa je treba tudi za ohranjanje stalne temperature v notranjosti prostorov, saj s tem ne le preprečimo nastanek plesni, ampak tudi navadimo svoje telo na temperature v domu. Nemalokrat namreč lahko občutek tesnobe povzroči nenadna temperaturna inverzija, do katere pride ob začetku ali koncu kurilne sezone.

Z ohranjanjem stalne temperature se tej naše telo sčasoma prilagodi, zato ustvarimo idelane pogoje za bivanje, ki ustrezajo našim potrebam. Temperature notranjih prostorov naj se gibljejo med 19 in 21 stopinjami Celzija. Vzdrževanje ravni sobne toplote pa ni edini dejavnik, s katerim lahko preprečimo bolečine.

Potrebno je tudi redno prezračevanje, sploh če se v notranjosti kadi, saj cigrateni dim deluje kot zelo močan sprožilec glavobola. Sploh pa ni treba poudarjati dejstva, da s kajenjem ne škodite le sebi, ampak ogrožate življenja preostalih stanovalcev, zato se je temu najbolje izogniti. Prostore prezračite vsak dan v jutranjih urah, ko je zrak najbolj svež. Okna lahko za nekaj minut odprete tudi tik pred spanjem.

Premočni vonji in dišave niso za občutljive

Dekorativne dišeče sveče, dišavniki in palčke oziroma kadila so za nekatere najljubši del okrasnih elementov domovanja. Vendar pa ti, tako kot cigaretni dim, povzročajo migrene. Močni vonji po začimbah ali cvetlicah lahko povzročijo neprijetne bolečine, zato se izogibajte uporabi teh v času, ko ste v prostoru.

Foto: Thinkstock

Pri njihovi rabi bodite zmerni, ne uporabljajte jih vsak dan, po prižigu in ugašanju pa ne pozabite na nekajminutno prezračevanje, da bi ublažili prisotnost močnih hlapov. Ravno tako se izogibajte rabi mehčalcev, detergentov, šamponov in kemičnih čistil, celo parfumov intenzivnih vonjav, še posebej če ste nagnjeni k glavobolom.

Gledanje v elektronske naprave in bleščeče luči

Večurno strmenje v elektronske naprave lahko izzove bolečine v predelu glave. V vseh svojih elektronskih napravah namestite svetlobno intenzivnost zaslonov na raven, ki bo prilagojena gledanju v nočnih urah.

Ne pozabite tudi na uravnavanje hrupnosti, zmanjšajte glasnost, še posebej če niste v stanju aktivnega poslušanja in vam naprave delujejo zgolj kot ozadje med drugim delom. Računalniška in telefonska ozadja naj bodo v temnejših tonih, ki ne dražijo oči.

Foto: Thinkstock

V spalnici se izogibajte njihovi uporabi. Še bolje bi bilo, če jih v tem prostoru sploh ne bi imeli. Pred spanjem svojih mobilnih naprav nikar ne odlagajte na nočno omarico, ker je ta v neposredni bližini glave. Raje si za jutranjo budilko omislite kar tradicionalno uro, ker moderne elektronske naprave oddajajo sevanje, ki lahko sproži glavobole.

Bleščeče sevanje je nadležno tudi pri močnih lučeh. Bolj kot jakost luči je moteč ton svetlobe, sploh če se ta ne sklada z velikostjo in vzdušjem prostora. Ob sproščanju v večernih urah namesto stenskih luči raje prižgite namizne svetilke, saj boste ustvarili prijetnejše vzdušje.

Uporabite žarnice v mehkih in toplih tonih rumene in oranžne barve, izogibajte se močnim fluorescentno belim žarnicam, ker proizvajajo svetlobo, ki je v večini primerov povsem nepotrebna za manjšo kvadraturo.