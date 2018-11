Imate tudi vi občutek, da vam piha ob oknu?

ODLIČNO SENČILO ZA BOLJŠO IZOLATIVNOST IN ZATEMNITEV

Naslov se sliši že malce pravljično, kajne? Da obstaja senčilo, ki vas ščiti pred mrazom oziroma dodatno izolira vaše strešno okno in s tem pozimi zmanjša uhajanje energije? Hkrati pa to isto senčilo tudi popolnoma zatemni in tako zagotovi pogoje za dober spanec.