Zima je pred vrati: kako zmanjšati toplotne izgube in znižati stroške?

Zmanjšanje toplotne izgube za skoraj 50 odstotkov2

Ko govorimo o izolaciji, večina ljudi najprej pomisli na izolacijo sten, čeprav veliko toplote, tudi do 30 odstotkov, uide skozi steklene površine. Če so okna recimo stara več kot 20 let, lahko z novimi okni te toplotne izgube skoraj prepolovimo ter odpravimo vlago in plesen. Pri vgradnji novih strešnih oken je treba biti izjemno pozoren tudi na izolacijo okoli njih, saj se tako izognemo toplotnim mostovom, pojavu, ko topel zrak brez ovire uhaja iz stavbe skozi špranje in odprtine med oknom in špaleto. Še več, meritve podjetja VELUX na vzorčnem podstrešju so pokazale tudi, da lahko zamenjava dveh obstoječih strešnih oken zmanjša potrebno energijo za ogrevanje do 11 odstotkov.

Ni pomembna samo U-vrednost, temveč tudi energetska bilanca

Vrednost U je koeficient prehoda toplote okna in kaže, koliko energije se izgubi v časovni enoti na okensko površino. Nižja je ta številka, boljša je izolacija. Kot poudarja Neža Močnik, arhitektka pri podjetju VELUX Slovenija, pa je dolgoročno vsekakor stroškovno učinkovitejše, če se osredotočimo na pozitivno energetsko bilanco. Ta se izračuna tako, da se določi količina sončne energije, ki je uporabna v enem letu, in odšteje skupna toplotna izguba skozi okno. Če želimo doseči pozitivno energetsko bilanco, mora biti sončni dobitek torej večji kot izguba energije skozi okno. Tako je pomembno, da v veliki izolacijski dirki ne izgubimo ogrevalne moči, ki bi jo sicer povsem brezplačno pridobili s pritokom sončne svetlobe.

Notranje ozračje vpliva na zdravje in zadovoljstvo

Zdaj je že dokazano, da notranje ozračje ne vpliva le na naše zdravje, temveč tudi na naše zadovoljstvo z življenjem. Naravna svetloba namreč lahko izboljša naše razpoloženje, nam pomaga, da se počutimo zbrane in polne energije, kar je zelo koristno pri delu od doma, učenju ali preprosto počitku. Študije kažejo, da dnevna svetloba celo poveča učne sposobnosti otrok do 15 odstotkov. Po drugi strani dihanje svežega zraka v prostoru poviša raven kisika v možganih, kar posledično poviša raven serotonina. Tako je izjemno pomembno, da poleg skrbi za nižje stroške ogrevanja skrbimo tudi za svoje počutje, za dovolj dnevne svetlobe v prostoru, primerno senčenje in redno prezračevanje. Na to moramo biti pozorni predvsem v zimskem času, zlasti če pisarno preselimo v svoj dom.

Za zamenjavo obstoječih oken je na voljo subvencija Eko sklada

Zamenjava strešnega okna je enostavna, saj ga lahko zamenjate v enem dnevu, vendar naj se ne prelevi v projekt sam svoj mojster. Vsekakor je priporočljiv brezplačen posvet s strokovnjakom za strešna okna, ki vam bo pomagal izbrati prave izdelke in vam bo na voljo skozi celoten postopek, prav tako vam bo svetoval glede subvencij Eko sklada. V dodaten navdih vam je lahko tudi brezplačen priročnik, v katerem boste še pred začetkom zime našli uporabne nasvete in rešitve za svetel, prijeten in energijsko učinkovit dom.

