Zakaj je prav zdaj pravi trenutek za nakup in montažo klimatske naprave?

Oglasno sporočilo

Klimatske naprave so se izkazale za izjemno učinkovite in mnogi si skoraj ne predstavljajo več doma brez nje. Njihova večnamenska uporaba upraviči nakup, saj se zaradi energetske učinkovitosti izkažejo pri ogrevanju in hlajenju. Pravočasen nakup bo zagotovil, da bo pripravljena na hlajenje v poletnih mesecih.

Aktualna vse leto

Še pred nekaj leti so klimatske naprave največ svojega dela opravile v poletnih mesecih. Visoke temperature od junija do avgusta so hitro ogrele tudi stanovanjske objekte, večina ljudi pa se je za vgradnjo odločila ravno pred vročinskim valom ali ko je ta povzročil nevzdržne temperature v stanovanju. Zaradi sprememb podnebja vroči meseci, ko je klimatska naprava uporabna, trajajo dlje časa. Prednost klimatskih naprav je tudi, da se lahko uporabijo v prehodnem obdobju za ogrevanje stanovanja. Stroški so precej nižji, zato mnogi izkoriščajo učinkovitost klim vse leto. Samo ena enota v stanovanju omogoča hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, razvlaževanje, določeni modeli pa tudi prezračevanje in vlaženje.

Montažo opravite že spomladi

Izbiri klimatske naprave je treba nameniti kar nekaj časa, da bo omogočala lastnosti, ki so potrebne za učinkovito hlajenje doma. Ponudbe je ogromno, poleg tega pa je po nakupu potrebna montaža, zato lahko traja nekaj dni, da bo klimatska naprava stala v domu in začela opravljati svoje naloge. Pri nakupu klimatske naprave ni priporočljivo čakati do poletja in prvega vročinskega vala, saj to ne bo prineslo le višjih stroškov montaže, ampak lahko ta traja tudi dlje časa, tako da ni rečeno, da bo pravočasno začela hladiti prostor. Priporočljivo je, da klimatsko napravo kupimo že v spomladanskih mesecih. Monterji še niso tako zasedeni in tako bo klimatska naprava zagotovo pravočasno pripravljena na uporabo.

Moč in število klimatskih naprav naj bosta prilagojena potrebam

Namen klimatskih naprav je, da učinkovito ohladijo prostor. Vse klimatske naprave niso enako zmogljive, zato bodo različno dobro ohladile stanovanje. To je odvisno od moči naprave in potrebnega števila nameščenih klim. Na to vplivajo individualne potrebe stanovanja, ki določajo zahtevano zmogljivost klimatske naprave. Nanjo najbolj vpliva velikost prostora, večji prostori potrebujejo zmogljivejše klimatske naprave, morda jih je treba namestiti več. Na potrebno moč vpliva tudi položaj prostora, saj se prostori z več sončne svetlobe in več zunanjih sten hitreje segrevajo in zato potrebujejo močnejšo klimo. Enako velja za slabše izolirana stanovanja in tista z več oziroma večjimi okni, ki so slabši izolator. Vplivajo pa tudi način življenja družine, uporaba elektronskih naprav in zadrževanje v prostoru. Če je stanovanje veliko in moč ene klimatske naprave ne zadošča, bo morda potrebnih več klimatskih naprav. Najbolje se je posvetovati s strokovnjakom, ki bo glede na prostor in način življenja družine najbolje ocenil potrebe po moči in številu klimatskih naprav, da bo stanovanje učinkovito ohlajeno.

Klimatska naprava Daikin

Pri izbiri klimatske naprave je treba največ pozornosti nameniti njeni kakovosti in izbiri proizvajalca. Klima mora ohladiti prostor, pri tem učinkovito porabiti energijo in zagotoviti njeno dolgoročno uporabo. Ena boljših in bolj priljubljenih klimatskih naprav je klimatska naprava Daikin. Gre za vodilnega proizvajalca in inovatorja na področju klimatskih naprav v svetovnem merilu. Njihove klime so izjemno učinkovite s stopnjo A+++ pri hlajenju in gretju. Imajo tripodročno inteligentno oko, ki zaznava prostor v treh smereh in kombinira usmerjanje zračnega toka tako, da hladen zrak doseže celoten velik prostor in omogoča, da je zračni tok usmerjen na območja, kjer v tistem trenutku ni nikogar, vgrajene imajo tudi izredno napredne filtre za čiščenje zraka (tehnologija flash streamer ). Prepričajo, ker so izjemno tihe z 19 dB, učinkovito ohladijo prostor, a boste pozabili, da sploh delujejo.

Zdaj je pravi čas za nakup klimatske naprave, da bo do poletja že pripravljena na hlajenje prostorov. Klimatske naprave Daikin bodo to naredile na energetsko varčen način. Brez težav bo potekala tudi montaža, saj Airabela sodeluje s široko mrežo monterjev iz vse Slovenije, ki bodo poskrbeli, da bo takoj po nakupu klimatska naprava pripravljena za uporabo.

