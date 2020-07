Za ekstremno dizajnerski in moderen videz domačih prostorov

Sodobne estetske rešitve narekujejo veliko prostora in manj nasičenosti z ogromnimi omarami. Vodilo pri opremljanju ostaja minimalistično in praktično – ne glede na to, ali vas pri opremljanju vodijo ravne in moderne linije ali se raje spogledujete z rustikalno domačnostjo.

Da bi dosegli pravo ravnovesje v vsakem prostoru, je pomembno, da pametno izberete vse elemente pohištva. Kraljice vseh prostorov zato ostajajo komode – praktične, ljubke, tudi pompozno ekstravagantne ali v čisti harmoniji s celotnim prostorom. V njih lahko shranjujemo vse – od spodnjega perila pa do pomembnih dokumentov.

Praviloma so komode nižje, zato z njimi lažje ustvarite minimalističen videz in se izognite prenasičenosti prostorov. Hkrati so lahko podlaga za vašo ustvarjalnost in za najrazličnejše predmete, s katerimi boste prostoru dodali kanček edinstvenosti.

Kako izbrati svoj stil komode? Bodite drzni in eksperimentirajte - lahko združujete tudi različne sloge. Izbirate lahko med romantičnimi modeli starinskega videza z zaobljenimi linijami in pisanimi potiski, robustnejšimi lesenimi komodami industrijske estetike, komodami z eksotičnim pridihom daljnih dežel ali elegantnimi modeli z medeninastim okovjem. Komode, dvignjene na tanke noge, so še posebej modne, hkrati pa vizualno ne obtežijo prostora in ga optično povečajo.

Vsak prostor ima lahko svojo

Komode so vsestranske omare, ki jih lahko zlahka vključimo v vsak prostor v stanovanju. Njihova glavna prednost sta majhnost in praktičnost. Lahko so del opreme tako v spalnici, predsobi, jedilnici kot dnevni sobi, dobrodošle pa so tudi v otroških sobah in pisarnah. Komode za vsak prostor naj bo torej moto pri novem opremljanju doma.

Komode v dnevni sobi: najpomembnejše komode v dnevnem prostoru so nedvomno TV-omarice. Nizke in minimalistične za tiste, ki želite poleg komode poudariti tudi multimedijski kotiček prostora, ali bolj klasične, namenjen tudi in predvsem shranjevanju različnih predmetov.

V dnevno sobo lahko dodamo tudi visoke komode, ki bodo nekoliko napolnile predvsem večje površine in hkrati omogočale še več prostora za shranjevanje.

Komode v spalnici: v spalnici lahko v primeru manjše omare dodatne shranjevalne površine zagotovimo tudi s pomočjo komode. Visoke komode so odlična ideja za shranjevanje tako perila kot osebnih dragocenosti, komode manjših dimenzij pa lahko uporabimo tudi namesto nočnih omaric.

Ni nujno, da se izbrane komode popolnoma ujemajo s preostalim pohištvom, bodite malce drzni in ekstravagantni!

Komode v otroški oziroma mladinski sobi: nizke komode so tisti del pohištva, ki bo rasel skupaj z vašim otrokom – na začetku jih boste napolnili z bodiji in plenicami, sledile bodo plišaste igrače, šolske potrebščine in vse tisto, kar potrebuje mladostnik v svojem vsakdanu. Ker bo komoda v otroški sobi služila dlje časa, predlagamo, da izberete bolj nevtralen model, ki ga lahko popestrite z menjavo ročajev ali kakšnimi nalepkami.

Komode v predsobah in manjših prostorih: nepogrešljive so tudi v predsobah in hodnikih. Za manjše in ožje hodnike so še posebej primerne nizke, na noge dvignjene komode, ki prostora vizualno ne zmanjšajo. Na fronte dodajte ogledala, ki bodo prispevala k optični povečavi prostora.