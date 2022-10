Vsestranski pripomoček, ki ohranja vaša oblačila kot nova

Navade ljudi se glede ravnanja z oblačili precej razlikujejo. Medtem ko si nekateri za likanje vzamejo več ur na teden, drugi raje posegajo po oblačilih, ki se ne mečkajo, s čimer se lahko izognejo zamudnemu postopku likanja na likalni deski. Že nekaj časa pa so v trgovinah na voljo tudi ročni parni likalniki oziroma steamerji , ki z oblačil odstranijo vse gubice enako kakovostno kot navadni likalniki, a je ravnanje z njimi precej enostavnejše, zaradi česar lahko oblačila zlikate hitreje. Kakšne so razlike med uporabo steamerja in navadnega likalnika? Kateri steamer je vreden nakupa in zakaj? Poiskali smo odgovore.

Steamer in navaden likalnik sta dva različna pripomočka, a oba zagotavljata glajenje gub. Pri steamerju glavnino dela opravi para, saj likalnik drsi ob oblačilu, ne da bi se ga dotikal, zato je tudi likanje hitrejše, saj vam ni treba postavljati deske in neprestano popravljati in prilagajati oblačil na deski. Na drugi strani pa navaden likalnik za glajenje gub potrebuje stik z oblačilom, zaradi česar ga lahko uporabljate le v kombinaciji z likalno desko.

S steamerjem Philips 7000 so vsa vaša oblačila zdaj lahko v trenutku pripravljena, ko jih želite obleči. Zaradi njegove prilagodljive glave in koničaste plošče parne enote boste hitro in brez težav zgladili gube tudi na težje dostopnih mestih, tehnologija OptimalTemp pa jamči, da ne bo prišlo do prežganin.

Prednosti ročnega parnega likalnika

Pravzaprav ni presenetljivo, da je za moderne steamerje vse več zanimanja, saj so njihove prednosti v primerjavi s klasičnim likalnikom številne. Je izjemno enostaven za uporabo, ne vključuje posebnih predpriprav, predvsem pa odpravi gube praktično z vseh vrst oblačil, saj ga lahko uporabljamo tako na bolj kot manj delikatnem blagu, od kašmirja do bombaža in celo volne. Med glajenjem gub ne bo prišel v neposreden stik s tkanino in prav to je razlog, da je ta gospodinjski pripomoček edini primeren za ravnanje gub pri bolj delikatnih oblačilih, ki so občutljiva na vročino.

Vsestranskost steamerja nedvomno pride do izraza če je vaša garderoba polna oblačil iz različnih vrst tkanin. Satenasta obleka ali bombažna majica. Oboje se lahko zmečka, steamer pa lahko uporabite na obeh tkaninah.

V primerjavi z navadnim likalnikom je steamer tudi veliko priročnejši. V vaši omari bo vzel veliko manj prostora, saj vam za njegovo uporabo ni treba hraniti še likalne deske. Oblačila lahko obesite kar v omari ali morda na vrata in jih kar tam na hitro poravnate.

Steamer Philips 7000 je pripravljen za uporabo v le 30 sekundah, kadarkoli ga potrebujete. Lučka označuje, kdaj je likalnik pripravljen na likanje. S tem vrhunskim gospodinjskim pripomočkom lahko zgladite gube na vaših oblačilih, tik preden jih oblečete, torej tudi v zadnjem trenutku, preden se odpravite od doma. Neprekinjen izpust pare učinkovito zgladi gube. Izmenljiva 100-ml/200-ml zbiralnika vode obljubljata daljše likanje pri posamezni uporabi. Tako boste lahko odstranili gube s celotnega kompleta oblačil naenkrat. Izbirate lahko med dvema nastavitvama pare: način ECO in MAX. Prvi varčuje z vodo, a ob tem še vedno zagotavlja enako učinkovito likanje, način MAX pa bo zagotovil močnejši izpust pare. Zaradi njegove priročnosti lahko s steamerjem Philips 7000 likate oblačila kadarkoli in kjerkoli, brez likalne deske.

Steamer je primeren celo za kašmir in svilo

Prav tako bo steamer kos glajenju gub na blazinah, zavesah in drugih velikih kosih blaga.

V primerjavi z navadnim likalnikom se bo steamer tudi bolje odrezal pri glajenju gub na zapletenih delih oblačil, kot so srajce ali celo krila z naborki. Prav zato je steamer prava izbira za vse, ki za svoja oblačila raje poskrbijo sami, kot pa da jih nosijo v čistilnico, s čimer izgubljajo tako čas kot tudi denar.

Prilagodljiva glava steamerja Philips 7000 še dodatno oljaša parno likanje, ki je tako prijetno, tudi ko gre za zahtevnejša oblačila. Z inovativno prilagodljivo glavo lahko zgladite gube pod katerimkoli kotom. Izbirate lahko med navpičnim ali vodoravnim parnim likanjem – kakorkoli vam je ljubše. Plošča parne enote ima konico, s katero lahko enostavno in izjemno natančno zgladite gube tudi na težje dostopnih mestih, kot so gumbi in ovratniki. Da bi bilo likanje še lažje, so pri Philipsu steamerju 7000 dodali še pripomoček za parno likanje StyleMat. Ta večplastna podloga nudi gladko podporo za parno likanje, omogoča prodiranje pare in dodatno ščiti površine.

Likanje, ki odstranjuje neprijetne vonjave

Steamer Philips 7000 poleg glajenja gub na tekstilu hkrati tudi odstranjuje neprijetne vonjave, uničuje bakterije in osveži oblačila. Če tako želite zjutraj obleči oblačila, ki ste jih pred tem že nosili in jih še niste utegnili oprati, jih lahko osvežite kar s steamerjem. Steamer Philips 7000 namreč uniči do 99,9 odstotka bakterij in odstranjuje vonjave. Tako lahko posamezne kose oblačil oblečete tudi večkrat. Parno zlikajte oblačila, ki še ne potrebujejo pranja, in jih osvežite, da jih boste lahko še enkrat oblekli.

S tem steamerjem lahko hitro in preprosto osvežite tudi mehko pohištvo, zavese in celo igrače. Taka nega oblačil in gospodinjskih tekstilov je zaradi manj pogoste potrebe po pranju nežnejša do blaga in bolj ekološka do okolja.

Likanje s steamerjem Philips 7000 ne poškoduje oblačil Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja, da ne boste nikoli prežgali nobene tkanine za likanje, zato lahko uživate v brezskrbnem parnem likanju.

Tako kot pri standardnih likalnikih mora biti tudi pri rabi steamerja varnost vedno na prvem mestu. Para je zelo vroča in lahko tudi brez stika povzroči opekline, zato med glajenjem gub z roko ne sezite za oblačila, saj lahko vročina prodre tudi skozi tkanino.

Steamerja nikoli ne puščajte brez nadzora. Po uporabi in med hlajenjem ga pospravite tako, da ne bo na dosegu otrok, niti naj ne bo tam, kjer se zadržujete vi ali vaši družinski člani. Ne pozabite niti na varnost hišnih ljubljenčkov.